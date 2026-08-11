 Kylie Jenner, petrecere roz de ziua ei! A avut trei torturi
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Kylie Jenner, petrecere roz de ziua ei! A avut trei torturi

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Kylie Jenner (29 de ani) și-a sărbătorit ziua de naștere cu o petrecere roz cu tematică pisicească, organizată vineri în locuința sa din Los Angeles. La eveniment au participat prietena sa cea mai bună Hailey Bieber (29 de ani), dar și surorile sale mai mari, Kendall Jenner (30 de ani), Khloé Kardashian (42 de ani) și Kim Kardashian (45 de ani).

Kylie Jenner a purtat o rochie roz din latex (Foto: Instagram)
Kylie Jenner a purtat o rochie roz din latex (Foto: Instagram)

Kylie, care se laudă cu o avere de 700 de milioane de dolari, a ales să poarte la eveniment o rochie roz aprins din latex, accesorizată cu o eșarfă și pantofi cu pene. Vedeta le-a arătat fanilor ei de pe Instagram deserturile pregătite pentru invitați, printre care s-au numărat trei torturi.

Unul dintre ele reproducea forma corpului său și era decorat cu un costum de baie roz, în timp ce altul avea glazură albă și pietre decorative. Al treilea tort a avut desenate patru pisicuțe și mesajul „Kitty Kylie”.

Toate invitatele au purtat ținute roz, coronițe și accesorii din pene. La aniversare a fost prezentă și fiica lui Kylie, Stormi (8 ani), pe care aceasta o are cu fostul partener Travis Scott (35 de ani). Iubitul lui Kylie, Timothée Chalamet (30 de ani), nu a fost fotografiat la petrecerea restrânsă.

Torturile lui Kylie Jenner (Foto: Instagram)
Torturile lui Kylie Jenner (Foto: Instagram)

Kylie Jenner își dorește mai mulți copii

Kylie Jenner își dorește să mai aibă copii, iar relația sa cu Timothée Chalamet ar putea evolua în această direcție. Vedeta a spus că, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, vrea să se concentreze asupra propriei persoane, afacerilor și muncii, dar și să călătorească alături de copiii săi și să se bucure de timpul petrecut cu ei.

„Înainte să împlinesc 30 de ani, vreau să mă concentrez doar pe mine, pe afacerile mele, pe muncă, să călătoresc alături de copiii mei și să mă bucur de ei. Iar apoi, îmi doresc să mai am copii”, a declarat ea pentru revista Vanity Fair.

Declarația vine după ce, în toamna anului trecut, Timothée Chalamet a spus că își dorește să devină tată. Actorul a fost criticat ulterior pentru comentariile sale despre persoanele care aleg să nu aibă copii. El a vorbit despre un videoclip în care oamenii se lăudau că nu au copii și că astfel au mai mult timp pentru alte activități, catalogând această mentalitate drept „sumbră”.

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