 Brad Pitt, dezvăluiri neașteptate. Actorul a început din nou să consume băuturi alcoolice, după 7 ani
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Brad Pitt, dezvăluiri neașteptate. Actorul a început din nou să consume băuturi alcoolice, după 7 ani

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Brad Pitt a început din nou să bea cu moderație, după ce a petrecut șapte ani fără să pună gura pe alcool. Actorul în vârstă de 62 de ani a făcut dezvăluiri neașteptate într-un un interviu publicat luni, 10 august, potrivit publicației The Independent.  

Brad Pitt a recunoscut ca bea din nou/sursă foto: arhivă
Brad Pitt a recunoscut ca bea din nou/sursă foto: arhivă

Pitt a renunțat la băutură pentru prima dată în 2016, în urma despărțirii sale foarte mediatizate de Angelina Jolie, cu care are următorii copii: Maddox, 24 de ani, Zahara, 21 de ani, Pax, 22 de ani, Shiloh, 20 de ani, Knox, 18 ani, și Vivienne, 18 ani.

De-a lungul anilor, el a vorbit deschis despre problemele legate de alcool, mulțumindu-i chiar prietenului său Bradley Cooper pentru ajutorul acordat. În cadrul unei apariții la podcastul „Armchair Expert” al lui Dax Shepard, în iunie 2025, Pitt a recunoscut că întâlnirile de la Alcoolicii Anonimi l-au ajutat să rămână disciplinat.

Într-un interviu publicat luni, 10 august, celebrul actor a vorbit despre relația sa cu alcoolul.

„Nu am consumat timp de șapte ani. Apoi am recidivat”, a declarat Pitt pentru Esquire. „Într-un mod mai moderat. Am devenit prea încrezător de câteva ori, dar mi-am dat seama: «Da, nu, nu-mi face bine. Nu în cantități mari.»”

El a adăugat că poate „bea câteva” pahare de vin, spunând: „Dar nu pot bea mult.” Totodată, Pitt a vorbit mai pe larg despre depășirea perioadelor dificile din viața sa, dezvăluind că, la un moment dat, a avut gânduri „sinucigașe” în timp ce se confrunta cu „probleme familiale”. Actorul a adăugat că instinctul de supraviețuire a intervenit imediat și l-a ajutat să depășească momentu

Brad Pitt și Angelina Jolie, un divorț lung și complicat

În 2016, Brad Pitt și Angelina Jolie au decis să se separe, după ce au format un cuplu timp de 12 ani. Cei doi s-au cunoscut în 2004, pe platourile de filmare al producției „Mr and Mrs Smith”, perioadă în care Brad Pitt era însurat cu actrița Jennifer Aniston. Brad Pitt și Angelina Jolie au fost căsătoriți doar doi ani, din 2014 până în 2016. Cuplul are șase copii împreună, trei biologici și șase adoptați:

Încă de la începutul divorţului, din 2016, Brad şi Angelina au împărtășit cu publicul problemele din familia lor. Aşa s-a aflat că el ar fi fost violent cu Maddox, dar şi că avea probleme cu alcoolul şi drogurile. 

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