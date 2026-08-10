Cubaneza Biu Marquetti, ex-Mandinga, locuiește într-un hotel din Delta Dunării: „Nu mai plătesc chirie.” În cât timp a învățat limba română

Talentata Biu Marquetti, ex-Mandinga, solistă de muzică latino și artist manager, de origine cubaneză, își serbează marți, 11 august, ziua de naștere. La ceas aniversar, artista, stabilită în România, de fix 20 de ani, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre viața pe plaiurile mioritice. S-a adaptat rapid și susține că, pentru ea, țara noastră a devenit prima casă.

1/6 Solista Biu Marquetti susține show-uri de muzică latino, la un complex din Deltă

Organizează spectacole cu tematică pentru turiști

Biu Marguetti, născută în Havana, Cuba, a locuit o vreme în București, însă, în urmă cu un an, s-a mutat în inima Deltei, urmare a unui contract avantajos. Locuiește în prezent într-un resort premium, un vestit complex hotelier de lux, din localitatea Crișan, județul Tulcea, unde cântă și organizează spectacole, pentru turiștii veniți din întreaga lume:

„Este tare frumos aici, e un loc de vis, pentru a te relaxa, pentru a te simți bine. Sunt aici de un an și jumătate, aici locuiesc, aici stau. Sunt în România de 20 de ani și m-am plimbat cu concertele prin toată țara, acum trăiesc această experiență.

În București, vin numai în vacanță, am lăsat totul în Capitală, m-am mutat în Delta Dunării. Nu plătesc chirie sau întreținere, am asigurate, la fel ca ceilalți 33 de artiști, care cântă aici, și și mâncarea și cazarea”, ne-a declarat artista cubaneză, exclusiv pentru Click!

Cântă muzică latino și pentru turiștii străini veniți în Deltă

Ne-a vorbit și despre echipa de artiști care, seară de seară, asigură programul de divertisment pentru cei cazați aici, turiștii fiind veniți din întreaga lume:

„Aici vine lume multă, chiar și iarna, avem turiști din întreaga lume, vin din America, din Germania, din Bulgaria, chiar și din Brazilia au fost acum câteva zile. Vin și români din diaspora.

În acest complex eu cânt, dar sunt și manager, am în echipă 33 de artiști internaționali, dansatori din Columbia, artiști din Franța, din Argentina, din România, din Bulgaria. Organizăm seri tematice, avem seară latino, românească, pentru toate gusturile”, mai spune Biu Marquetti, exclusiv pentru Click!

„Am învățat să pronunț cuvintele în limba română din telenovele”

Ne-a mai dezvăluit și în cât timp a învățat să vorbească în limba română. Susține că, într-un an, deja se descurca în interviuri, la emisiunile TV. E mândră însă și că a obținut cetățenia română, din prima încercare:

„La început, am învățat câteva cuvinte, formule de salut. Înțelegeam foarte bine ce spune lumea, dar cam după 6 luni puteam să vorbesc mai fluent. Iar după un an deja eram singură pe la emisiunile TV.

Am învățat să pronunț cuvintele în limba română din telenovele de pe la televizor. Apoi, după 12 ani de ședere în România, am obținut și cetățenia. Nu a fost atât de greu, trebuie să înveți Imnul, Istorie, Constituție, Geografie, am avut emoții. Am luat din prima examenul, am știu tot, învățasem bine”.

„Prețurile au crescut în România. Este o problemă pentru cei cu venituri mici”

Iată care e părerea solistei Biu Marquetti și despre prețurile uriașe, din România, la mâncare și la carburanți:

„Prețurile au mai crescut, nu numai în România, ci în întreaga lume. Este o problemă, pentru oamenii care au venituri mici, pentru pensionari.

Însă nu sunt în măsură să vorbesc despre asta. România m-a primit cu brațele deschise, pentru mine România a devenit prima casă. Îmi place ospitalitatea românească. Aici locuiesc, aici muncesc, aici mi-am făcut prieteni”, ni s-a mai confesat artista, exclusiv pentru Click!