 Horoscop marți, 11 august. Leii au o atitudine pozitivă, iar Balanțele își schimbă stilul de viață
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Horoscop marți, 11 august. Leii au o atitudine pozitivă, iar Balanțele își schimbă stilul de viață

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Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru ziua de marți, 11 august. Leii au o atitudine pozitivă, iar Balanțele își schimbă stilul de viață. Vezi previziunile complete pentru cele 12 zodii.

Horoscop marți, 11 august
Horoscop marți, 11 august

Horoscop marți, 11 august

Berbec  

Iubire - Resimțiți nevoia de a fi înconjurat de oameni. Faceți unele compromisuri, dar numai cu cei dragi! 

Sănătate - Căutați să vedeți scopul final pentru orice modificare care vi se propune legată de sănătate. 

Bani - Cheltuiți bani pentru voi, pentru o schimbare de look sau pur și simplu pentru a vă satisface unele pofte. 

Taur  

Iubire - Ideea unui angajament serios nu vă mai sperie. Cereți și așteptați ca și ceilalți să facă compromisurile necesare. 

Sănătate - Atenția este orientată către mediul interior, către sentimentul de siguranță și confort emoțional. 

Bani - Analizați dacă ați realizat obiectivele propuse și stabiliți planurile pentru etapa următoare. Fiți responsabili și maturi. 

Gemeni  

Iubire - Ieşiţi cu persoane dragi, dar evitaţi grupurile mari cu multe necunoscute. Veți avea parte de momente mai plăcute și de conversații mai sincere într-un cerc restrâns. 

Sănătate - Dacă doriţi siluetă e nevoie de efort şi abaterile nu sunt indicate. Nici ca mici recompense. 

Bani - Reapare o oportunitate din trecut. Evaluaţi dacă lucrurile s-au schimbat şi sună altfel avantajele. 

Rac  

Iubire - Vă simţiţi în formă dar îi luaţi cam pe sus pe ceilalţi cu dorinţa de aventură. Organizaţi ieşiri pe placul tuturor. 

Sănătate - Zona abdominală trebuie supravegheată. Alegeţi cu grijă locul unde mâncaţi şi citiţi etichetele alimentelor. 

Bani - Cheltuiţi în plus pentru calitatea produselor. Nu vă zgârciţi mai ales cu produsele perisabile. 

Leu 

Iubire - Sunteți protector față de cei apropiați. Le acordați atenția cuvenită, timpul și suportul de care au nevoie. 

Sănătate - Transformați experiențele cotidiene mai neplăcute în lucruri pozitive. Accentuați latura și atitudinea pozitivă. 

Bani - Primiți bani pentru munca depusă dar e indicat să nu supralicitați. Fiți recunoscător pentru ce vi se oferă. 

Fecioara 

Iubire - E inutil să vă lăsaţi implicat în discuţii cu persoane care nu vor profunzime sau nu spun toate detaliile problemelor. 

Sănătate - Aliniaţi-vă după regulile menţionate de instructor sau terapeuţii din jur. 

Bani - Nu prea simţiţi că banii daţi acum vă aduc beneficii. Achitaţi taxe, mici datorii şi rămâneţi cam destabilizat. 

Balanța  

Iubire - Reflectați la ce simțiți că vă lipsește în planul relațional. Comunicați-vă așteptările în mod diplomat. 

Sănătate - E benefic să renunțați la scuze și să faceți sport cât puteți, chiar și dacă sunt doar câteva minute. 

Bani - Puteți fi avansat doar dacă cereți și dacă vă exprimați dorința. Folosiți comunicarea în interes propriu. 

Scorpion  

Iubire - Fiţi receptiv la variaţii. Dispoziţia şi dorinţele celorlalţi fluctuează des şi e nevoie de răbdare. 

Sănătate - A venit momentul să faceţi cu pasiune orice gest cât de mic pentru starea de sănătate. 

Bani - Aveţi nevoie de un aliat pentru cumpărături şi e indicat să alegeţi pe cineva care la rândul lui să fie inspirat. 

Săgetător  

Iubire - Persoanele cunoscute acum vă pot deveni adevărați protectori. 

Sănătate - Aveți vigoare și agilitate. Lansați o provocare prietenilor pentru câteva ore de sport în echipă. 

Bani - Preluați conducerea în planificarea finanțelor în parteneriate dar nu acționați fără să înștiințați și pe ceilalți. 

Capricorn  

Iubire - Vreți o ieșire, o deplasare în locuri noi. Ascultați-vă inima și vedeți cine e dispus să vă însoțească. 

Sănătate - Sunteți relaxat, dispus la schimbări și deschis față de noi cunoștințe. 

Bani - Plătiți avansul pentru o excursie în afara țării, indiferent că e pelerinaj sau cu scop pur turistic. 

Vărsător 

Iubire - Și activitatea legată de casă este o muncă. Ea chiar dacă nu e plătită, e la fel de necesară. 

Sănătate - Folosiți resursele avute. Nu vă complaceți în dorința de a avea alt corp. 

Bani - Cheltuiți bani, nu pentru satisfacerea unor dorințe de moment, ci pe dezvoltarea profesională și personală. 

Pești  

Iubire - Nu dați înapoi de la lămurirea situațiilor dacă lucrurile au ajuns în impas. Iar dacă nu, diversificați preocupările împreună cu perechea. 

Sănătate - Sunteți predispus la accidente la locul de muncă, cauzate mai ales de confuzie pe fond de oboseală. 

Bani - Atenție la loviturile pe la spate! Nu săpați groapa altuia, căci puteți pica în ea. Și chiar cu pierderi mari. 

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