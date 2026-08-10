Horoscop marți, 11 august. Leii au o atitudine pozitivă, iar Balanțele își schimbă stilul de viață

Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru ziua de marți, 11 august. Leii au o atitudine pozitivă, iar Balanțele își schimbă stilul de viață. Vezi previziunile complete pentru cele 12 zodii.

Horoscop marți, 11 august

Berbec

Iubire - Resimțiți nevoia de a fi înconjurat de oameni. Faceți unele compromisuri, dar numai cu cei dragi!

Sănătate - Căutați să vedeți scopul final pentru orice modificare care vi se propune legată de sănătate.

Bani - Cheltuiți bani pentru voi, pentru o schimbare de look sau pur și simplu pentru a vă satisface unele pofte.

Taur

Iubire - Ideea unui angajament serios nu vă mai sperie. Cereți și așteptați ca și ceilalți să facă compromisurile necesare.

Sănătate - Atenția este orientată către mediul interior, către sentimentul de siguranță și confort emoțional.

Bani - Analizați dacă ați realizat obiectivele propuse și stabiliți planurile pentru etapa următoare. Fiți responsabili și maturi.

Gemeni

Iubire - Ieşiţi cu persoane dragi, dar evitaţi grupurile mari cu multe necunoscute. Veți avea parte de momente mai plăcute și de conversații mai sincere într-un cerc restrâns.

Sănătate - Dacă doriţi siluetă e nevoie de efort şi abaterile nu sunt indicate. Nici ca mici recompense.

Bani - Reapare o oportunitate din trecut. Evaluaţi dacă lucrurile s-au schimbat şi sună altfel avantajele.

Rac

Iubire - Vă simţiţi în formă dar îi luaţi cam pe sus pe ceilalţi cu dorinţa de aventură. Organizaţi ieşiri pe placul tuturor.

Sănătate - Zona abdominală trebuie supravegheată. Alegeţi cu grijă locul unde mâncaţi şi citiţi etichetele alimentelor.

Bani - Cheltuiţi în plus pentru calitatea produselor. Nu vă zgârciţi mai ales cu produsele perisabile.

Leu

Iubire - Sunteți protector față de cei apropiați. Le acordați atenția cuvenită, timpul și suportul de care au nevoie.

Sănătate - Transformați experiențele cotidiene mai neplăcute în lucruri pozitive. Accentuați latura și atitudinea pozitivă.

Bani - Primiți bani pentru munca depusă dar e indicat să nu supralicitați. Fiți recunoscător pentru ce vi se oferă.

Fecioara

Iubire - E inutil să vă lăsaţi implicat în discuţii cu persoane care nu vor profunzime sau nu spun toate detaliile problemelor.

Sănătate - Aliniaţi-vă după regulile menţionate de instructor sau terapeuţii din jur.

Bani - Nu prea simţiţi că banii daţi acum vă aduc beneficii. Achitaţi taxe, mici datorii şi rămâneţi cam destabilizat.

Balanța

Iubire - Reflectați la ce simțiți că vă lipsește în planul relațional. Comunicați-vă așteptările în mod diplomat.

Sănătate - E benefic să renunțați la scuze și să faceți sport cât puteți, chiar și dacă sunt doar câteva minute.

Bani - Puteți fi avansat doar dacă cereți și dacă vă exprimați dorința. Folosiți comunicarea în interes propriu.

Scorpion

Iubire - Fiţi receptiv la variaţii. Dispoziţia şi dorinţele celorlalţi fluctuează des şi e nevoie de răbdare.

Sănătate - A venit momentul să faceţi cu pasiune orice gest cât de mic pentru starea de sănătate.

Bani - Aveţi nevoie de un aliat pentru cumpărături şi e indicat să alegeţi pe cineva care la rândul lui să fie inspirat.

Săgetător

Iubire - Persoanele cunoscute acum vă pot deveni adevărați protectori.

Sănătate - Aveți vigoare și agilitate. Lansați o provocare prietenilor pentru câteva ore de sport în echipă.

Bani - Preluați conducerea în planificarea finanțelor în parteneriate dar nu acționați fără să înștiințați și pe ceilalți.

Capricorn

Iubire - Vreți o ieșire, o deplasare în locuri noi. Ascultați-vă inima și vedeți cine e dispus să vă însoțească.

Sănătate - Sunteți relaxat, dispus la schimbări și deschis față de noi cunoștințe.

Bani - Plătiți avansul pentru o excursie în afara țării, indiferent că e pelerinaj sau cu scop pur turistic.

Vărsător

Iubire - Și activitatea legată de casă este o muncă. Ea chiar dacă nu e plătită, e la fel de necesară.

Sănătate - Folosiți resursele avute. Nu vă complaceți în dorința de a avea alt corp.

Bani - Cheltuiți bani, nu pentru satisfacerea unor dorințe de moment, ci pe dezvoltarea profesională și personală.

Pești

Iubire - Nu dați înapoi de la lămurirea situațiilor dacă lucrurile au ajuns în impas. Iar dacă nu, diversificați preocupările împreună cu perechea.

Sănătate - Sunteți predispus la accidente la locul de muncă, cauzate mai ales de confuzie pe fond de oboseală.

Bani - Atenție la loviturile pe la spate! Nu săpați groapa altuia, căci puteți pica în ea. Și chiar cu pierderi mari.