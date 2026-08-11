Scandal în instanță între „haiduci”! De ce l-a dat Cristian Caloeanu în judecată pe fostul coleg de trupă, Cătălin Vieru: „E mai rău ca Radu Baron”

După ce 10 ani de zile s-au războit în instanță cu fostul impresar Radu Baron, băieții de la trupa Haiducii n-au nici acum liniște. Scandalul este și în prezent cât casa, după ce Cristian Caloeanu a decis să-l acționeze în judecată și să-i facă plângeri penale fostului coleg din trupa Haiducii lui 7 Cai Cătălin Vieru, care în prezent cântă alături de Valentin Florea alias Mattyas în Haiduc Band. Click! vă prezintă, în exclusivitate, amănunte din conflictul dintre „haiduci”!

1/6 Cătălin Vieru, Mattyas și Cristi Caloeanu, Haiducii lui 7 Cai, la concert foto: Facebook

Cunoscuta trupă Haiducii, formată inițial din Cristian Caloeanu, Nicolae Marian și Cătălin Vieru, a fost una dintre formațiile care au făcut furori în anii 2000. Ulterior, trupa s-a spart, prin retragerea lui Marian Nicolae, care a decis să urmeze o carieră solo.

În 2018, Cristian Caloeanu și Cătălin Vieru au pus bazele unui nou proiect muzical intitulat Haiducii lui 7 Cai, ei luptându-se 10 ani prin instanță cu fostul lor impresar, Radu Baron.

La începutul lui 2025, Cristian Caloeanu a decis să renunțe la muzică pentru moment și să se dedice vieții de familie( acesta fiind acum căsătorit și având o fetiță). A avut însă surpriza ca fostul lui coleg Cătălin Vieru să formeze trupa Haiduc Band împreună cu Mattyas și Dragoș Mihai și să cânte în concerte practic aceleași piese pe care, culmea, se aude și vocea lui Caloeanu.

Acesta din urmă a făcut mai multe plângeri penale și a introdus și o acțiune în instanță pe cale civilă împotriva foștilor lui colegi. Scandalul dintre ei este în toi!

„Practic, trupa Haiducii lui 7 Cai a luat ființă în anul 2018, după ce fostul coleg Marian Nicolae din proiectul Haiducii a decis să se retragă și să urmeze o carieră solo.

Din acel moment, eu împreună cu Cătălin Vieru am pus bazele proiectului Haiducii lui 7 Cai, aceasta fiind o marcă înregistrată cu mulți ani în urmă. Ne-am făcut un repertoriu propriu, am înregistrat melodii, videoclipuri, tocmai ca să avem ce oferi în spectacole. Ne-am dorit ca repertoriul să nu aibă nicio legătură cu vechile melodii, tocmai ca să nu se intre într-un conflict de interese, mă refer aici la drepturi de autor, de imagine, de voce și orice alt aspect din punctul acesta de vedere.

În anul 2025, în ianuarie, eu am hotărât însă să părăsesc proiectul Haiducii lui 7 Cai din cauza unor neînțelegeri care, pur și simplu, m-au determinat să ies din acest proiect muzical după 23 de ani de activitate artistică. De fapt, nu reușeam să ajung la nicio concesie cu Cătălin Vieru, cel care începuse brusc să devină, între ghilimele, <<marele șef>> care decidea cum se împart banii, cine și cât anume primește, și tot acest aspect financiar.

Am zis că este mai bine pentru mine să mă retrag, mai ales că urma să mă și căsătoresc și să mă dedic vieții de familie. Între timp, soția mea a rămas însărcinată și acum avem acest înger pe pământ, fetița noastră Cristiana Maria, în vârstă de 6 luni. Mi-a fost mult mai bine pentru liniștea mea să ies din trupă pentru a mă putea implica 100% în familia pe care mi-am creat-o”, a precizat Cristian Caloeanu, în exclusivitate pentru Click!

„L-am notificat pe Cătălin prin executor judecătoresc”

Artistul a explicat cu lux de amănunte cum a ajuns, practic, să-l acționeze în judecată pe fostul coleg Cătălin Vieru:

„La momentul în care am părăsit proiectul Haiducii lui 7 Cai, în urma unor discuții cu fostul coleg Cătălin Vieru, i-am solicitat acestuia să șteargă tot ce înseamnă material audio, video în care apar și eu de pe YouTube, TikTok, Facebook sau Instagram, dar însă acesta m-a ignorat efectiv, încălcându-mi astfel dreptul la propria imagine și voce, prin urmare articolul 71 din Cod Civil.

L-am notificat ulterior prin executor judecătoresc să se abțină de la folosirea mărcilor Haiducii, Haiducii lui 7 cai și orice marcă similară, identică, care ar putea duce în eroare opinia publicului privind originea produselor oferite. În acea notificare, am solicitat ștergerea a tot ce înseamnă conținut audio, video și foto cu subsemnatul de pe tot ce înseamnă internet, social media, YouTube, dar a refuzat și de această dată să facă acest lucru.

În urma deciziei mele de a părăsi proiectul, el a venit însă cu o găselniță, ca să zic așa: s-a dus fuguța la OSIM în încercarea de a înregistra marca Haiduc Band, ca să cânte în continuare sub această denumire.

În urma discuției care am avut-o cu el, i-am explicat că orice activitate artistică și-ar dori, singura care va fi din punct de vedere legal viabilă și care să nu intre în contradicție cu legea, este ceea ce a făcut fostul coleg Nicolae Marian, care și-a ales o carieră solo, s-a dus și a înregistrat piese, melodii, îi merge foarte bine, se descurcă foarte bine.

Este foarte ok așa cum este, nu folosește nimic din Haiducii, nu folosește nimic din melodiile vechi, adică practic Marian a început o nouă carieră artistică, dacă pot spune așa.

Cătălin Vieru însă nu a înțeles acest lucru și a continuat să antameze spectacole pe care să le susțină, alături de Mattyas, care și el a fost cooptat la un moment dat în trupa Haiducii lui 7 Cai, alături de Dragoș Mihai, cel care a fost cooptat în primă fază când am pornit și am pus bazele proiectului Haiducii lui 7 Cai în 2018. După 4 ani, Dragoș a anunțat și el că părăsește proiectul și pleacă în Germania.

Practic, fostul coleg Cătălin Vieru a întamat în continuare spectacole folosind exact același repertoriu, vorbim și melodii înregistrate în studio, pe care se aude foarte clar vocea mea, ei folosind fix același haine pe care le-am avut noi în proiectul Haiducii lui 7 Cai. Așadar, nimic nou sub soare! Ulterior, am contestat împreună cu fostul coleg Marian Nicolae și înregistrarea mărcii Haiduc Band”, a mai spus intrigat artistul.

Caloeanu: „De la Mattyas aveam pretenții”

Pentru că la Cătălin Vieru nu a găsit înțelegere, Caloeanu a încercat să tranșeze conflictul cu Mattyas, fostul coleg care i-a și cântat la nuntă.

„ Sincer, de la Mattyas chiar aveam pretenții, fiind un artist de nivel internațional și având un succes mare pe plan internațional, la un moment dat. El mi-a explicat însă că încearcă să mai câștige niște bănuți, mai merge la o cântare, mai se distrează, mai încasează un bănuț, ceea ce mie mi se pare absolut hilar, având în vedere că nu era vorba de cineva luat de pe stradă și care nu știa ce înseamnă în lumea artistică drepturile de marcă, de imagine și tot acest aspect.

Specific faptul că am încercat să port o discuție și cu Dragoș Mihai, nu numai cu Mattyas, Valentin Florea pe numele lui. Aceștia au mers însă în continuare la spectacole, s-au prezentat ca și Haiduc Band, punând în scenă fix același spectacol ca și Haiducii lui 7 Cai. Dar, simplu fapt că te duci să depui cerere pentru înregistrarea mărcii, asta nu îți conferă și dreptul de a o utiliza comercial până în momentul în care nu ți se eliberează acel certificat de marcă. Până la eliberarea certificatului de marcă, singurul drept pe care îl ai, ca și deținător de depozit de marcă, este opozabilitatea față de terți.

Numai că, inclusiv această denumire Haiduc Band în spatele căruia ei s-au ascuns în încercarea de a avea o acoperire legală și de a susține în continuare niște spectacole și evident de a încasa ilicit niște bani, nu are nicio legătură cu realitatea, pentru că ei au adus în același format trei artiști, acest format fiind lansat de trupa Haiducii în anul 2000, ulterior Haiducii lui 7 Cai din 2018.

Vieru a suit de fapt trei persoane pe scenă, îmbrăcate exact ca Haiducii lui 7 Cai. Neavând și a treia ținută, că a treia ținută îmi aparținea bineînțeles mie, s-au dus repede la un atelier de pielărie și la o croitorie și au făcut niște pantaloni de piele și o vestă din aceea lungă, o redingotă de piele.

Când am vorbit inclusiv cu Mattyas, explicându-i că nu mi se pare oneros ceea ce face, mai ales că el a fost un artist vechi și internațional și l-am întrebat ce părere ar avea el dacă altcineva s-ar sui pe scenă cu numele lui sau chiar cu un nume similar, cântându-i melodiile înregistrate în studio de către el și acea persoană doar să mimeze sau să încerce să cânte ceva peste acel pozitiv, mi-a spus că: <<da, într-adevăr, nu este ok>>.

Mi-a mai zis că el ce vină are dacă eu nu m-am înțeles cu Cătălin, că de fapt ar fi trebuit să mă înțeleg cu Vieru, că sunt niște spectacole din care mai câștigă și el niște bani și își mai recuperează și el din investițiile făcute în proiectul Haiducii lui 7 Cai. Și i-am spus: <<ok, tu vrei să îți recuperezi niște bani, dar vrei să îți recuperezi acei bani ilicit, fraudulos sau ilegal pentru că din punct de vedere legal ceea ce faceți voi nu are nicio acoperire>>!”.

Caloeanu a făcut două plângeri penale

„Am tot încercat să vorbesc și cu Dragoș Mihai, dar nu l-a interesat și nu i-a păsat absolut deloc de ceea ce am discutat cu el. Ba mai mult, a fost și un pic arogant aș putea spune, a zis: <<dacă e ceva ne vedem în instanță!>> Ok, asta și urmează!

Deja sunt înregistrate două plângeri penale în județul Iași, pe numele celor trei. Așteptăm un răspuns pentru că sunt câteva luni bune de când am făcut aceste plângeri penale, dar din păcate în România lucrurile se mișcă un pic mai greu pe latura artistică, probabil crezându-se că nu reprezintă neapărat un pericol public iminent. Dar, totuși sunt drepturile mele, iar legea scrie negru pe alb că trebuie să mă protejeze.

Și, de asemenea, am intentat și proces civil, pe cale civilă, care așteptăm să fie registrat de către instanțele din România și să înceapă. Practic, eu nu am vrut decât să mi se respecte dreptul la imagine și la voce. N-am dorit decât să nu fie încălcate drepturile de marcă.

Dacă fostul coleg Vieru ar fi vrut și ar fi fost în stare să-și continue activitatea artistică ca și solist și ar fi făcut același lucru pe care l-a făcut Marian Niculae și anume să urce pe o scenă și să cânte, dar efectiv să cânte, nu să folosească în concerte piese pe pozitiv înregistrate în studio și pe care să zică și el ceva, peste acele pozitive”, a mai spus Caloeanu.

„E de toată jena ce se întâmplă după procesele cu Radu Baron”

Artistul este de părere că ceea ce face acum Cătălin Vieru nu e departe de comportamentul fostului lor impresar, cu care s-au luptat 10 ani în instanță, Radu Baron.

„Adică mi se pare de toată jena să fii artist de 23 de ani, să treci de procesele care au fost cu Radu Baron, s-a întâmplat ceva similar în anul 2015. După 10 ani de litigii civile și penale cu Radu Baron, am constatat că, de fapt, Cătălin Vieru are un om după care să se inspire, adică Radu Baron.

Cu Radu Baron actualmente, suntem prieteni, dar asta e altă discuție. La fel cum Marian Nicolae chiar a fost și la mine la nuntă, am cântat împreună. La botez n-a reușit să ajungă că era plecat în Spania, unde are o proprietate.

Dar, vreau să zic că mi se pare așa hilar că oameni cu care noi ne-am luptat pentru a ne apăra drepturile de marcă, de imagine și tot ce înseamnă acest spectru artistic, Cătălin Vieru a ales de la fiecare câte puțin și a făcut tot ce se poate mai rău, acesta asumându-și oarecum statutul de fondator al proiectului Haiducii, asumându-și parte din istoricul Haiducii.

Un alt aspect care mi se pare foarte hilar, lucru care l-am întrebat inclusiv și pe Mattyas, constă în faptul că ei merg la evenimente și se ascund. Au reușit în diverse programe, prin IT-iși care se pricep la lucrurile astea, să mă baneze pe tot ceea ce înseamnă conturile lor, ca eu să nu mai văd efectiv ce postează ei public.

La un moment dat, Mattyas chiar a venit la mine la nuntă, a prezentat evenimentul angajând și alți artiști care să presteze la minunatul eveniment din viața mea, adică nunta, anul trecut în luna octombrie. A cântat și el la eveniment, am cântat și eu cu el, a fost o nuntă excepțională, a fost o relaxare totală. Și chiar mi-a făcut plăcere de ce să nu recunosc acest lucru, faptul că mi-a prezentat efectiv nunta și a fost prezent ca și artist la acest eveniment deosebit în viața mea, numai că ulterior l-am văzut în continuare în postări alături de Cătălin Vieru și Dragoș Mihai.

Cu regret și cu amar în suflet ajung să constat că vrei să faci bine în viață și ajungi să primești rău. Tot cu regret constat că în viață și dacă ajuți un om de pe stradă, acel om îți va întoarce spatele. Cătălin Vieru nicidecum nu a fost un membru fondator al proiectului Haiducii, acesta a fost adus în proiect de către mine. Și uite ce se întâmplă peste ani și ani! Cui îi întinzi o mână, acela îți va fura amândouă mâinile!

Cu toate că din partea mea nu văd această situație ca și un scandal. Eu nu vreau în definitiv decât să-mi ia păr drepturile legale pe care legea, mă repet, ar trebui să-mi le protejeze sută la mie”, a conchis Cristian Caloeanu, în exclusivitate pentru Click!