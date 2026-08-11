Ce au pățit Marina și Daniel Nițoiu, în prima vacanță cu copilul în Grecia: „I-am serbat pe amândoi”

Marina și Daniel Nițoiu au plecat în prima lor vacanță peste hotare cu bebelușul lor, Filip. Ce provocări au întâmpinat proaspeții părinți cu băiețelul lor, în Corfu?



1/7 Marina și Daniel Nițoiu, cu bebelușul Filip în Corfu foto: arhivă personală

Marina și Daniel Nițoiu sunt în culmea fericirii de 11 luni, de când au deveniți părinți pentru prima oară. Sunt topiți după băiețelul lor, Filip, și l-au dus în prima lui vacanță peste hotare.

Cei doi au ales Corfu, o insulă de vis din Grecia, unde au un loc preferat în care se duc în fiecare an. De data aceasta, au fost acolo și cu bebelușul lor, care s-a comportat exemplar pe tot parcursul vacanței. Practic, micuțul Filip a fost cel care le-a făcut de data aceasta programul părinților lui.

„A fost prima noastră vacanță în afara țării cu bebe și ne-am bucurat tare mult să îl aducem în Corfu, o insulă pe care noi o iubim și în care am mai fost de câteva ori. E foarte frumos să vezi locurile prin ochii lui și să descoperi, practic, din nou, lucruri pe care credeai că le știi deja.

Filip a fost mare fan al mării. Cu greu îl mai scoteam din apă! De fapt, el a fost și șeful programului de vacanță. Eram printre primii pe plajă în fiecare dimineață, bebelușul a vrut să prindă toate răsăriturile.

E tare sociabil și asta mă bucură mult. Îl încurajez să interacționeze cu toată lumea. Pe plajă, la restaurant sau chiar în avion, le zâmbea tuturor și <<vorbea>> cu toată lumea, în toate onomatopeele pe care le știe. În special cu fetele”, a declarat Marina Nițoiu, în exclusivitate pentru Click!

„Soțul a împlinit 41 de ani, iar Filip a făcut 11 luni”

Marina a profitat de ocazie și i-a sărbătorit în vacanță pe cei mai importanți bărbați din viața ei.

„Am avut și două motive de sărbătoare: soțul meu a împlinit 41 de ani, iar Filip a făcut 11 luni. A fost o vacanță simplă, frumoasă și foarte diferită de cele de până acum.

Cu mai puțin somn, dar cu mult mai multe motive de bucurie. Până la urmă, Filip a stabilit programul, iar noi doar ne-am conformat”, a mai adăugat prezentatoarea Prima TV, pentru Click!

Marina Nițoiu (35 de ani) este vedetă Prima TV, dar este cunoscută publicului și datorită unor apariții la Antena 1 ca actriță, în serialul „Adela". Prezentatoarea Focus Sport ( de la Prima TV) este căsătorită cu Daniel Nițoiu, jurnalist la PRO TV.

Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din show-biz și sunt căsătoriți de peste 13 ani.