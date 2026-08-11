Ce au pățit Marina și Daniel Nițoiu, în prima vacanță cu copilul în Grecia: „I-am serbat pe amândoi”
Marina și Daniel Nițoiu au plecat în prima lor vacanță peste hotare cu bebelușul lor, Filip. Ce provocări au întâmpinat proaspeții părinți cu băiețelul lor, în Corfu?
Marina și Daniel Nițoiu sunt în culmea fericirii de 11 luni, de când au deveniți părinți pentru prima oară. Sunt topiți după băiețelul lor, Filip, și l-au dus în prima lui vacanță peste hotare.
Cei doi au ales Corfu, o insulă de vis din Grecia, unde au un loc preferat în care se duc în fiecare an. De data aceasta, au fost acolo și cu bebelușul lor, care s-a comportat exemplar pe tot parcursul vacanței. Practic, micuțul Filip a fost cel care le-a făcut de data aceasta programul părinților lui.
„A fost prima noastră vacanță în afara țării cu bebe și ne-am bucurat tare mult să îl aducem în Corfu, o insulă pe care noi o iubim și în care am mai fost de câteva ori. E foarte frumos să vezi locurile prin ochii lui și să descoperi, practic, din nou, lucruri pe care credeai că le știi deja.
Filip a fost mare fan al mării. Cu greu îl mai scoteam din apă! De fapt, el a fost și șeful programului de vacanță. Eram printre primii pe plajă în fiecare dimineață, bebelușul a vrut să prindă toate răsăriturile.
E tare sociabil și asta mă bucură mult. Îl încurajez să interacționeze cu toată lumea. Pe plajă, la restaurant sau chiar în avion, le zâmbea tuturor și <<vorbea>> cu toată lumea, în toate onomatopeele pe care le știe. În special cu fetele”, a declarat Marina Nițoiu, în exclusivitate pentru Click!
„Soțul a împlinit 41 de ani, iar Filip a făcut 11 luni”
Marina a profitat de ocazie și i-a sărbătorit în vacanță pe cei mai importanți bărbați din viața ei.
„Am avut și două motive de sărbătoare: soțul meu a împlinit 41 de ani, iar Filip a făcut 11 luni. A fost o vacanță simplă, frumoasă și foarte diferită de cele de până acum.
Cu mai puțin somn, dar cu mult mai multe motive de bucurie. Până la urmă, Filip a stabilit programul, iar noi doar ne-am conformat”, a mai adăugat prezentatoarea Prima TV, pentru Click!
Marina Nițoiu (35 de ani) este vedetă Prima TV, dar este cunoscută publicului și datorită unor apariții la Antena 1 ca actriță, în serialul „Adela". Prezentatoarea Focus Sport ( de la Prima TV) este căsătorită cu Daniel Nițoiu, jurnalist la PRO TV.
Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din show-biz și sunt căsătoriți de peste 13 ani.