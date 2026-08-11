Cum a fost vacanța lui Ionuț Galani. Ce a mâncat artistul pentru a se menține în formă

Ionuț Galani a împlinit 48 de ani pe 10 iunie și de atunci se plimbă încontinuu. Iată cum a fost vacanța lui și ce a mâncat pentru a se menține în formă.

1/10 Cum a fost vacanța lui Ionuț Galani

Familist convins, îndrăgitul artist de muzică grecească nu poate sta locului atunci când vine vorba de copiii lui de care este aproape dependent.

I-a plimbat mult vara asta, atât în Grecia cât și în Italia dar și pe la noi prin țară mai ales că are și multe cântări și evenimente și atunci îmbină utilul cu plăcutul.

„A fost o vară frumoasă și am petrecut mult timp cu familia mea”

Și pentru că a închiriat o autorulotă cu care s-a plimbat prin Italia, Ionuț Galani și-a dus familia și în Croația și s-a bucurat de priveliști și de timpul de calitate petrecut împreună.

„Ca și vacanțe pot spune că a fost o vară frumoasă și am petrecut mult timp cu familia mea și asta mă bucură cel mai mult. Pentru mine copiii rămân tot ce e mai minunat în viața asta și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru tot ce mi-a dăruit și tot ce a putut să facă pentru mine! I-am zăpăcit de tot cu vacanțele pentru că eu merg foarte des în Grecia și am făcut și o vacanță frumoasă în Italia, am închiriat o autorulotă din Brașov și am mers șapte zile în nordul Italiei. A fost o experiență frumoasă pentru familie și am vizitat locuri frumoase. Am fost la Verona, am fost în mai multe locuri, și la restaurantele frumoase de pe malul mării. M-a impresionat mult și Croația pentru că am luat-o pe acolo, am stat într-un camping minunat, peisajele sunt extraordinar de frumoase!”, ne-a povestit Ionuț Galani exclusiv pentru Click!

„Nopțile pierdute chiar nu mă lasă să fac pasul ăsta”

Se știe că Ionuț Galani a slăbit considerabil și are acum grijă de corpul și de silueta lui. Dar pentru că este pofticios, în vacanțe artistul își mai face plăcerile culinare.

„Nu am avut nicio dietă de vară. Mai fac grătar în curte, mai beau o bere. Încerc să o las mai moale cu dulciurile ca să nu mă îngraș, mai ales că eu am trecut și printr-o operație acum 10 ani de zile. Am mai pus pe mine câteva kilograme dar vreau să dau jos 6-7 kilograme acum, am zis că începând din toamnă pentru că vara alergăm mult și nu mai pot, sincer. Nopțile pierdute chiar nu mă lasă să fac pasul ăsta. În vacanțe nu mănânc mult. Mie îmi plac foarte mult calamarii, creveții, prin Grecia mai mâncam ce se mănâncă acolo, gyros, nu în cantități mari, am fost în Thasos de foarte multe ori pentru că mie îmi place insula Thasos și mă simt foarte bine acolo. E și mai aproape de România. Cel mai mult în Grecia îmi place că îmi dă o stare de bine. Atunci când intrii în Grecia parcă e ceva pozitiv, e o energie frumoasă acolo. Îmi place cel mai mult să stau pe terase, seara, să fiu cu prietenii, cu familia.

„Mă bucur de copii pentru că ei dansează cu mine și îi iau la foarte multe spectacole”

Întors în țară, Ionuț Galani va face furori și la Costinești, pe scena de la Nibiru, acolo unde va cânta pe 21 august. Între timp, îndrăgitul artist își onorează evenimentele prin țară pentru că nu duce deloc lipsă de invitații la concerte, având un an bun până acum din acest punct de vedere.

„Le mulțumesc și celor de la Uniunea Elenă din România pentru că am foarte des colaborări cu ei și mă onorează. Au fost alături de mine și m-au invitat la foarte multe spectacole minunate unde m-am simțit artist și pot să spun că m-am simțit ca acasă! Mă bucur de copii pentru că ei dansează cu mine și îi iau la foarte multe spectacole acum, și pe Ianis și pe Maria, alături de ansamblul Asteria cu care eu colaborez de ani de zile. Am multe spectacole alături de colegul meu, Mircea Cazan. Se râde mult, muncim mult. Piesa cu Diana Matei a ieșit foarte bine, e o piesă foarte bună, mă bucur de această colaborare, Diana e o fată extraordinară, sunt prieten foarte bun cu ei de ani de zile, și cu trupa Cleante am avut multe întâlniri la spectacole, ani de zile, sunt prieten foarte bun și cu Marian Cleante. E o colaborare frumoasă, sunt niște oameni extraordinari și niște colegi tare buni”, a mai ținut să precizeze Ionuț Galani.

„Trebuie să fim mai buni, să știm să dăruim, să nu facem totul numai pentru noi”

Cum e viața la 48 de ani, proaspăt împliniți, pentru Ionuț Galani?

„Viața la 48 de ani este frumoasă! Trebuie să fim pozitivi de fiecare dată și să încercăm să nu ne gândim neapărat la vârstă, să trăim fiecare clipă, fiecare moment, să ne plimbam cât mai mult, în măsura în care ne permitem și în măsura în care putem să ne plimbăm să facem excursii, să stăm cu prietenii, familia, să simțim că trăim, să lăsăm ura asta, tot mai văd în jurul nostru o răutate care nu e bună! Nu o să dezvolt subiectul pentru că nu mă caracterizează dar trebuie să fim mai buni, să știm să dăruim, să nu facem totul numai pentru noi, cu cât dai cu atâta Dumnezeu îți dă mai mult. Noi, cu toții, cred că avem nevoie de multă sănătate, eu sunt un tip foarte credincios, să ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoși, pe restul le facem! Să ne bucurăm de viață!”, ne-a mai spus Ionuț Galani, un artist devotat publicului care îl iubește.