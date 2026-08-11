 Bărbatul cu care s-a afișat Bianca Drăgușanu după ce s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău
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FotoBărbatul cu care s-a afișat Bianca Drăgușanu după ce s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău

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Dacă în urmă cu doar câteva zile lumea showbizului românesc era zguduită de o nouă despărțire dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, iată că vedeta s-a afișat recent în brațele altui bărbat. Cine este acesta și ce rol joacă în viața blondinei?

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Foto: social media
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Foto: social media

Bianca Drăgușanu a apărut alături de alt bărbat

După o relație cu bune și cu rele, care a durat aproximativ șase ani, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău și-ar fi spus, din nou, adio, potrivit informațiilor publicate de Spynews.ro. Deși niciunul dintre cei doi nu a făcut declarații oficiale cu privire la despărțire, imaginile apărute în mediul online au ridicat numeroase semne de întrebare în rândul fanilor.

Recent, pe pagina sa personală de Instagram, Bianca Drăgușanu a publicat o fotografie în care apare în brațele lui Ciprian Dragomir. Bărbatul este surprins cu spatele, în timp ce o ține pe vedetă în brațe. Imaginea ar fi putut alimenta rapid speculațiile cu privire la o posibilă nouă poveste de iubire, însă, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel.

Ciprian Dragomir și Bianca Drăgușanu. Foto: Instagram
Ciprian Dragomir și Bianca Drăgușanu. Foto: Instagram

Cine este Ciprian Dragomir

Ciprian Dragomir nu este o apariție nouă în viața Biancăi Drăgușanu. Cei doi au mai fost surprinși împreună și în trecut, iar relația lor este una de prietenie, care s-ar întinde pe mai bine de un deceniu, potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului în presa mondenă.

Așadar, fotografia publicată recent de Bianca nu ar indica începutul unei noi relații sentimentale, ci mai degrabă prietenia dintre doi oameni care se cunosc de foarte mulți ani și au rămas apropiați.

Bărbatul este antreprenor și conduce o afacere din domeniul dulciurilor, în care sunt implicate și soția, dar și soacra sa. Proiectul românesc s-a bucurat de atenție inclusiv în Marea Britanie, potrivit romaniatv.net

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-ar fi despărțit

Potrivit informațiilor publicate de sursa citată anterior, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău și-ar fi spus din nou adio. Deocamdată, nu se știe dacă această separare este una definitivă, mai ales că, de-a lungul relației lor tumultuoase, cei doi au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări. În plus, ruptura s-ar fi produs în urmă cu puțin timp, astfel că rămâne de văzut dacă cei doi vor decide, din nou, să își mai acorde o șansă.

Bianca Drăgușanu: „De ce să mă mai mărit?”

Vestea despărțirii vine la aproape o lună după ce Bianca Drăgușanu făcea declarații exclusive pentru Click!, în care vorbea despre relația sa cu Gabi Bădălău. La acel moment, blondina mărturisea că nu își mai dorește să îmbrace rochia de mireasă, spunând că se simte împlinită cu viața pe care o are și că nu simte nevoia unor schimbări importante în acest sens.

Declarațiile Biancăi de atunci capătă acum o nouă perspectivă, în contextul în care informațiile despre o posibilă nouă despărțire dintre ea și Gabi Bădălău au apărut recent.

„Niciodată! Nu mai vreau, Doamne ferește! Știi cum e cu cea care aruncă buchetul și cea care fuge?! Eu sunt aia care fuge! 

De ce să mă mai mărit? Dacă am scăpat de două ori, de ce s-o mai fac a treia oară, că mi-e bine așa? Am tot ce-mi trebuie, de ce să mă mai mărit?!” 

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