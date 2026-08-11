Actorul Jon Cypher a murit. Era cunoscut pentru rolurile sale din „Hill Street Blues” și „Masters of the Universe”

Jon Cypher, care l-a interpretat pe șeful Daniels în zeci de episoade din serialul „Hill Street Blues”, a murit. A fost principalul aliat al lui He-Man în filmul „Masters of the Universe” din 1987, a jucat în serialul „Major Dad” și a apărut în zeci de alte seriale TV și filme. Familia sa a declarat pentru publicația locală „Ashland News” că acesta s-a stins din viață având-o pe soția sa alături, dar nu a dezvăluit cauza decesului.

Rolurile care l-au făcut cunoscut

Cypher este cel mai cunoscut pentru rolul său ca șeful de poliție Fletcher Daniels, un personaj priceput la politică și uneori duplicitar, din cele peste 70 de episoade ale serialului polițist al NBC din anii ’80, „Hill Street Blues”, difuzat între 1981 și 1987, potrivit Deadline.

Deși serialul creat de Steven Bochco și Michael Kozoll nu a fost niciodată un mare succes de audiență- clasându-se abia pe locul 27 printre serialele difuzate în prime time în primul său sezon și neintrând niciodată în Top 20 în universul celor trei rețele- influența sa a fost de necontestat, criticii fiind în extaz.

Serialul a acumulat 26 de premii Emmy, zeci de alte nominalizări și a fost primul serial care a câștigat patru premii Emmy consecutive pentru „Cel mai bun serial dramatic”, între 1981 și 1984.

Pe durata difuzării serialului „Hill Street”, Cypher a fost distribuit în rolul lui Duncan, aliatul principal al lui He-Man, cunoscut și sub numele de Man-at-Arms, în filmul cult din 1987 „Masters of the Universe”.

Idris Elba interpretează acest personaj în noua versiune a filmului din acest an, cu Nicholas Galitzine în rolul principal. Un alt rol important i s-a ivit în 1990, când Cypher s-a alăturat serialului de comedie al CBS „Major Dad” în rolul generalului de brigadă Marcus Craig, pentru ultimele trei sezoane ale serialului, până în 1993.

Cum și-a început cariera

La începutul anilor 1960, a fost distribuit în telenovela de zi a postului CBS, „Our Five Daughters”, care a avut premiera la un an după sitcomul „My Three Sons” —, marcând astfel începutul unei serii de roluri în seriale pentru Cypher.

A continuat să apară în seriale precum „General Hospital”, „As the World Turns” și „Santa Barbara”, precum și în telenovelele de primetime „Dynasty”, „Dallas” și „Knots Landing”.

Prima apariție a lui Cypher pe marele ecran a fost un rol principal în filmul din 1971 „Valdez Is Coming”, în care a interpretat un fermier influent care acuză pe nedrept un bărbat de crimă și îl obligă pe șeriful orașului (Burt Lancaster) să-l ucidă pe acesta.

Când șeriful cere despăgubiri pentru văduva celui ucis, personajul lui Cypher, Frank Tanner, mobilizează o forță pentru a-l înfrunta. Filmul a fost regizat de Edwin Sherin, viitor câștigător al premiului Emmy pentru serialul „Law & Order” și al premiului DGA pentru întreaga carieră.

A fost, de asemenea, cântăreț; necrologul său din „Ashland News” menționa că a cântat operă în patru limbi și autorul unei cărți de limerick-uri intitulată „If You’re Not Depressed, You Oughta Be in Therapy”.

Cypher lasă în urmă soția sa de 40 de ani, Carol Rosin. Nu au fost disponibile informații cu privire la alți urmași. Urma să fie înmormântat la cimitirul Forest Conservation Burial Ground din Ashland, Oregon.