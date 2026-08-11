 Alexandru Ciucu, mărturisiri sincere despre o nouă relație și un posibil copil: „Nu știu dacă ar fi corect”
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Alexandru Ciucu, mărturisiri sincere despre o nouă relație și un posibil copil: „Nu știu dacă ar fi corect”

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Au trecut patru ani de la divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu, iar designerul vorbește acum deschis despre perioada care a urmat separării. Acesta a făcut mărturisiri despre viața sentimentală, posibilitatea de a-și întemeia din nou o familie, dar și despre unul dintre cele mai mari regrete pe care le are în legătură cu fosta căsnicie.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt părinții a două fetițe. Foto: Arhiva Click!
Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt părinții a două fetițe. Foto: Arhiva Click!

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au ales, în cele din urmă, să meargă pe drumuri separate, după ce au format o familie alături de cele două fiice ale lor, Carolina și Raisa. Despărțirea celor doi nu a fost una lipsită de tensiuni, iar în perioada separării au existat acuzații și controverse legate de relația lor.

Alexandru Ciucu nu se grăbește să-și refacă viața sentimentală

Designerul mărturisește că, în prezent, nu se vede făcând prea curând pasul către o nouă relație. Experiențele din ultimii ani l-au făcut să privească diferit viața de cuplu, iar singurătatea nu este ceva care îl apasă.

„Mă simt foarte circumspect. Momentan nu văd de ce aș face pasul ăsta. Anii ăștia m-au învățat că pot să duc foarte mult, așa că faptul că sunt singur nu mi se pare o corvoadă, mi se pare relaxant, fără drame și compromisuri”, a declarat Alexandru Ciucu pentru OK! Magazine.

De ce exclude ideea de a mai avea un copil

Deși spune că și-a dorit întotdeauna să fie tată, Alexandru Ciucu privește cu multă responsabilitate posibilitatea de a avea un alt copil. Designerul se gândește inclusiv la diferența de vârstă pe care ar avea-o cu un eventual copil și la implicarea pe termen lung pe care o presupune rolul de părinte.

„Mi-am dorit întotdeauna copii, dar nu știu dacă ar fi corect față de copilul acela să aibă un tată de vârsta mea. Trebuie să oferi energie și prezență – ceea ce n-ar fi o problemă. Întrebarea este cât timp aș putea să-i ofer lucrurile astea, pentru că atunci când el ar avea 20 de ani și ar avea mare nevoie de un părinte, eu aș avea 70 de ani. E OK și 70 de ani, dar când va avea 30 de ani, eu voi avea 80, dacă mai ajung până acolo…”, a mai spus Alexandru Ciucu.

Regretul pe care îl poartă după căsnicia cu Alina Sorescu

La patru ani de la divorț, Alexandru Ciucu recunoaște că există un aspect al fostei căsnicii pe care îl privește cu regret. Designerul consideră că el și Alina Sorescu nu au reușit să își construiască familia așa cum și-ar fi dorit, în parte și din cauza implicării părinților în relația lor.

„O traumă, asta mi-a rămas în suflet. Și mi-a rămas o părere de rău că n-am încercat să construim relația asta, măcar de la un moment încolo, doar noi doi și copiii, fără socri. Asta o să-mi reproșez întotdeauna, nu că nu am încercat, ci că n-am reușit să ajungem acolo”, a mai declarat Alexandru Ciucu.

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