Ce destinație au ales Răzvan Vasile și Nicoleta Scarlat pentru luna de miere, după nuntă: „Era un vis al meu”

Spre sfârșitul lunii mai, Nicoleta Scarlat, Baronessa de Brattleby și Răzvan Vasile, Honorary Lord of Brattleby, s-au căsătorit religios în România, la Palatul Știrbey, după ce în aprilie au făcut cununia civilă la Chelsea, în Anglia.

1/11 Unde au fost în luna de miere după nunta lor aristocrată Honorary Lord of Brattleby Răzvan Vasile și Nicoleta Scarlat, Baronessa de Brattleby

La scurt timp de la nuntă cei doi soți s-au mutat la Londra, urmând apoi și mult așteptata lună de miere.

Valuri de hate și invidie după nuntă

După nuntă și toată promovarea evenimentului și aparițiile în mass-media de care s-au bucurat, Răzvan Vasile și soția lui au fost supuși unui val de invidie și au avut parte de multe comentarii negative, drept pentru care s-au retras la Londra și au decis să își țină viața privată la distanță de social media.

S-au bucurat însă de luna de miere pe care și-au petrecut-o într-un cadru de poveste, acolo unde își doreau să ajungă de mult.

„Noi am plecat după nuntă din România după ce am mai stat în țară o săptămână. Am avut și un eveniment la Pitești unde și eu și Nico am urcat pe scenă, au fost niște oameni extraordinari acolo. Apoi am mai avut un eveniment la Sibiu și apoi am plecat în Anglia. Am apărut peste tot cu nunta noastră aristocrată sau royală cum au numit-o toți. A început apoi un val mare de ura, invidie, ne-au atacat peste tot pe unde am fost, inclusiv la podcasturi, nu mai contează! Și de atunci ne-am decis să ne păstrăm viața noastră privată-privată. Am creat niște conturi noi pe social media, Facebook și Instagram, și am postat doar ce se întâmplă în Londra”, a început să ne povestească Răzvan Vasile despre cum gestionează acum noile sale conturi de pe rețelele de socializare și ce s-a întâmplat după nunta lui organizată cu mare fast.

„Am fost în Polinezia Franceză, în Tahiti și Bora Bora”

Luna de miere a fost idilică, cu peisaje feerice, în locuri de poveste: Tahiti și Bora Bora.

„Am fost în Polinezia Franceză, în Tahiti și Bora Bora. Bora Bora era un vis al meu mai îndepărtat, de când eram în Australia și nu am reușit să ajung acolo, acum însă am mers amândoi. Am fost întâi în Tahiti, la Tahiti Lagoon, în Bora Bora am fost la Four Seasons, extraordinar de frumos. Am petrecut aproape trei săptămâni acolo, poate mai mult de trei dacă punem drumurile, avioanele, dar am mai oprit și pe drum, cu anumite întâlniri de business, Dubai și Sidney. Ne-am întors, afacerile și tot ce facem noi împreună sunt create inteligent și funcționează remote, de oriunde. În vacanță ne-am odihnit cât s-a putut și am mai și lucrat, așa e bine, să menții creierul în formă!”, ne-a declarat exclusiv pentru Click! Răzvan Vasile, cunoscutul speaker motivațional și Honorary Lord of Brattleby.

Au afaceri importante în Anglia și lansează cinci Startup-uri de succes

După nuntă și fabuloasa lună de miere, Răzvan Vasile, care a primit titlul onorific de curtoazie Honorary Lord de Brattleby, acordat în cadrul familiei, și soția lui, Baronessa Nicoleta Scarlat, se ocupă îndeaproape de afacerile familiei lor, care nu sunt puține și mai pun pe picioare alte noi idei care au prins contur.

„Avem o afacere în construcții în Anglia, pe care am dezvoltat-o foarte mult, suntem în cadranul de lideri aici, afacerea a mers extraordinar, cu clienți foarte mari. De peste un an lucrăm în paralele la cinci super Startup-uri și vestea bună este că la finalul lunii septembrie vom lansa două dintre ele în România, apoi le vom lansa în Londra, la final de octombrie, după care la Monaco, posibil în decembrie sau final de ianuarie”, ne-a mai povestit Honorary Lord of Brattleby, Răzvan Vasile, extrem de concentrat pe noile sale proiecte, muncă și afaceri.