Rețeta Gabrielei Cristea de tiramisu cu lămâie și busuioc, fără limoncello. Un desert perfect pentru vară

Gabriela Cristea le-a făcut o nouă poftă urmăritorilor săi din mediul online. Prezentatoarea TV a pregătit un tiramisu cu lămâie, răcoritor și parfumat, numai bun pentru zilele călduroase. Desertul este ușor de făcut, iar vedeta spune că secretul gustului aparte este siropul în care sunt înmuiați pișcoturile.

Gabriela Cristea a ales o combinație mai puțin obișnuită pentru tiramisu: lămâie și busuioc. În plus, rețeta nu conține limoncello, ci doar ingrediente simple, care transformă desertul într-unul aromat și cremos.

„Am pregătit un tiramisu cu lămâie fin, răcoritor și incredibil de parfumat. Fără limoncello, doar cu ingrediente simple care, împreună, fac magie. Iar secretul lui este siropul aromat în care am înmuiat pișcoturile.

O combinație de lămâie și busuioc care îi dă un gust proaspăt și îl transformă într-un desert pe care îl vei face de multe ori. Este ușor, cremos și perfect pentru zilele călduroase, când îți dorești ceva dulce, dar nu greu”, a scris prezentatoarea TV pe pagina sa de Facebook.

De ce ai nevoie pentru cremă și sirop

Pentru crema desertului sunt necesare 500 de grame de mascarpone, 400 de mililitri de smântână pentru frișcă și 150 de grame de zahăr pudră.

Pentru sirop, Gabriela Cristea folosește 300 de mililitri de apă, 100 de grame de zahăr, coaja de la o lămâie și câteva frunze de busuioc proaspăt. Pentru asamblare sunt necesare aproximativ 250 de grame de pișcoturi.

Tiramisu-ul este completat de un lemon curd făcut în casă. Pentru acesta sunt necesare șase ouă întregi, 300 de grame de zahăr, 200 de mililitri de suc proaspăt de lămâie, obținut din aproximativ patru lămâi, și coaja rasă fin de la alte patru lămâi bio.

La compoziție se adaugă 160 de grame de unt rece, tăiat cubulețe, și, opțional, un praf de sare, care ajută la intensificarea aromelor.

Cum se servește desertul

După prepararea cremei și a lemon curd-ului, pișcoturile sunt înmuiate în siropul aromat cu lămâie și busuioc, apoi desertul este asamblat în straturi. La final, Gabriela Cristea a presărat deasupra coajă rasă de lămâie, pentru un plus de prospețime.

Vedeta i-a îndemnat pe cei care vor să încerce rețeta să o păstreze pentru mai târziu și să îi spună cum li s-a părut desertul.

„La final am presărat coajă rasă de lămâie pentru un plus de prospețime. Salvează rețeta, pentru că sunt convinsă că o vei mai face. Iar dacă o încerci, aștept să-mi spui în comentarii cum ți s-a părut”.