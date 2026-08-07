Vrei o supă rece cu gust rafinat? Încearcă gazpacho de avocado cu creveți

Gazpacho de avocado cu creveți este o reinterpretare elegantă a celebrei supe reci spaniole.

Ingrediente

3 avocado coapte

2 castraveți

1 ardei gras verde

100 g creveți congelați

4 căței de usturoi

4 cozi de ceapă verde spălate

3 linguri ulei

1 cub unt

2 lămâi netratate

lapte de caju, după gust

sare piper

½ ceapă roșie tăiată mărunt

½ ardei iute tăiat fin, pentru servit

ierburi, pentru decor

Mod de preparare

Decongelezi creveții peste noapte, în frigider. Dimineața îi scoți, îi clătești și îi ții într-un castron cu apă. Tai doi căței de usturoi mărunt. Pui untul într-o tigaie cu o lingură de ulei, adaugi usturoiul, amesteci și pui creveții, apoi potrivești gustul de sare și de piper. Îi gătești 10 minute, torni zeama de la o lămâie, amesteci și îi dai deoparte.

Pentru gazpacho, speli bine avocado, ardeiul și castraveții. Scoți pulpa de la avocado și o pui într-un bol. Cureți castraveții și îi mărunțești, tai ardeiul, îi scoți semințele și nervurile și le pui lângă avocado. Stropești cu zeama de la lămâia rămasă, adaugi doi căței de usturoi tăiați și cozile de ceapă verde mărunțite. Torni uleiul rămas și lapte de caju, în funcție de cât de groasă vrei supa, apoi mixezi ingredientele cu blenderul vertical.

Servești supa cu creveți, decorată cu ardei iute, cu ceapă roșie și cu ierburile tale preferate.