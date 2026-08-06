Prăjitură din porumb

Pufoasă, fragedă și ușor dulce, prăjitura din porumb este un desert simplu. Se prepară rapid din ingrediente la îndemână și este perfectă alături de o ceașcă de cafea, ceai sau un pahar cu lapte, fiind potrivită pentru orice moment al zilei.

Ingrediente

400 g boabe de porumb din conservă

200 ml lapte

3 ouă

120 ml ulei vegetal

180 g zahăr

120 g mălai fin

50 g făină albă

1 plic praf de copt (10 g)

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

unt

făină

Mod de preparare

Pui porumbul, laptele, ouăle, uleiul, extractul de vanilie și zahărul într-un blender și mixezi 2-3 minute, până când obții o compoziție fină.

Torni compoziția într-un bol și adaugi mălaiul, făina, sarea și praful de copt. Amesteci cu o spatulă până se omogenizează.

Ungi cu unt o tavă rotundă cu gaură la mijloc și o tapetezi cu făină, torni aluatul și îl nivelezi.

Dai la cuptorul preîncălzit 40-45 de minute, până când prăjitura devine aurie și trece testul scobitorii. O lași la răcit 10-15 minute, apoi o scoți pe un grătar.

Servești prăjitura pudrată cu zahăr sau împreună cu dulceața preferată. Se păstrează fragedă 2–3 zile, acoperită.