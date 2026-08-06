Prăjitură din porumb
Pufoasă, fragedă și ușor dulce, prăjitura din porumb este un desert simplu. Se prepară rapid din ingrediente la îndemână și este perfectă alături de o ceașcă de cafea, ceai sau un pahar cu lapte, fiind potrivită pentru orice moment al zilei.
Ingrediente
400 g boabe de porumb din conservă
200 ml lapte
3 ouă
120 ml ulei vegetal
180 g zahăr
120 g mălai fin
50 g făină albă
1 plic praf de copt (10 g)
1 praf de sare
1 linguriță extract de vanilie
unt
făină
Mod de preparare
Pui porumbul, laptele, ouăle, uleiul, extractul de vanilie și zahărul într-un blender și mixezi 2-3 minute, până când obții o compoziție fină.
Torni compoziția într-un bol și adaugi mălaiul, făina, sarea și praful de copt. Amesteci cu o spatulă până se omogenizează.
Ungi cu unt o tavă rotundă cu gaură la mijloc și o tapetezi cu făină, torni aluatul și îl nivelezi.
Dai la cuptorul preîncălzit 40-45 de minute, până când prăjitura devine aurie și trece testul scobitorii. O lași la răcit 10-15 minute, apoi o scoți pe un grătar.
Servești prăjitura pudrată cu zahăr sau împreună cu dulceața preferată. Se păstrează fragedă 2–3 zile, acoperită.