Orez cu linte și ceapă caramelizată – o rețetă simplă și plină de savoare
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Orezul cu linte și ceapa caramelizată este un preparat hrănitor, aromat și ușor de pregătit, inspirat din bucătăria orientală.
Ingrediente
1 cană linte fiartă
1 cană orez
2 cepe mari, tăiate julien
sare, piper, scorțișoară
Mod de preparare
Prăjești ceapa până este caramelizată.
Fierbi orezul cu lintea și cu condimentele, le scurgi bine și pui amestecul în farfurie pentru servire. Adaugi ceapa caramelizată deasupra și servești cât e cald.