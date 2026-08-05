Orez cu linte și ceapă caramelizată – o rețetă simplă și plină de savoare

Orezul cu linte și ceapa caramelizată este un preparat hrănitor, aromat și ușor de pregătit, inspirat din bucătăria orientală.

Ingrediente

1 cană linte fiartă

1 cană orez

2 cepe mari, tăiate julien

sare, piper, scorțișoară

Mod de preparare

Prăjești ceapa până este caramelizată.

Fierbi orezul cu lintea și cu condimentele, le scurgi bine și pui amestecul în farfurie pentru servire. Adaugi ceapa caramelizată deasupra și servești cât e cald.