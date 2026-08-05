Spaghetti alla Puttanesca – rețeta italiană cu sos intens și arome mediteraneene

Rapid de pregătit și plin de savoare, spaghetti alla Puttanesca este alegerea ideală pentru o masă delicioasă, cu autentic parfum mediteranean.

Ingrediente

400 g spaghetti

3 linguri ulei de măsline

3-4 căței de usturoi

6-8 fileuri de anșoa în ulei

400 g roșii din conservă

120 g măsline negre fără sâmburi

2 linguri capere

1/2 linguriță fulgi de chilli sau după gust

1 linguriță oregano uscat, opțional

2 linguri pătrunjel verde tocat

sare și piper

Mod de preparare

Fierbi pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin al dente. Cât timp fierb pastele, faci sosul. Cureți usturoiul și îl toci fin. Tai măslinele în jumătăți, dacă sunt mari, și zdrobești roșiile ușor cu lingura.

Într-o tigaie mare, încălzești uleiul de măsline. Adaugi usturoiul și fulgii de chilli și le gătești foarte puțin, la foc mic, fără să le arzi. Pui fileurile de anșoa și le amesteci până se topesc în ulei. Acesta este unul dintre secretele gustului autentic de puttanesca, pentru că anșoa dă profunzime sosului, fără să domine.

Adaugi roșiile și amesteci bine. Pui măslinele, caperele și, dacă vrei, puțin oregano. Lași sosul să fiarbă 10-12 minute la foc mediu, până scade ușor și devine bine legat. Guști sosul înainte să mai pui sare, pentru că anșoa, măslinele și caperele sunt deja sărate. Adaugi apoi piper după gust.

Când pastele sunt fierte, păstrezi câteva linguri din apa în care au fiert, apoi le scurgi. Pui spaghetti direct în tigaie, peste sos. Adaugi 2-3 linguri din apa de la paste și amesteci bine. Presari pătrunjelul tocat și mai amesteci o dată. Servești imediat în farfurii adânci.