 Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
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Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării

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A început Postul Sfintei Mării! Credincioasă din cale afară, solista de muzică populară Ornela Pasăre îi ține pe tot. Ea ne-a dezvăluit una dintre rețetele delicioase pe care le face în această perioadă: gogoși pufoase! 

Ornela Pasăre a făcut gogoși delicioase de post foto: arhivă personală
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Ornela Pasăre a făcut gogoși delicioase de post foto: arhivă personală

Până pe 15 august, când sărbătorim Adormirea Maicii Domnului, credincioşii ortodocşi ţin post - o perioadă în care trebuie să se abțină de la carne, ouă, brânzeturi şi lactate. 

Ornela Pasăre: „Postul adevărat începe în suflet”

Solista Ornela Pasăre este una dintre cele mai credincioase soliste din muzica românească. Ține toate posturile din an cu sfințenie, prin urmare ține și tot Postul Sfintei Mării. 

„Postul Sfintei Mării este pentru mine un timp de liniște, rugăciune și apropiere de Dumnezeu, postul nu înseamnă doar să renunț la anumite alimente, ci este o perioadă în care încerc să mă apropii mai mult de Dumnezeu, să mă rog mai mult și să păstrez în inimă pacea și iubirea.  

Îmi doresc să învăț să nu mai cer doar lucruri pentru mine, ci să mulțumesc pentru ceea ce am, pentru fiecare zi, pentru oamenii care mă iubesc sincer, pentru sănătate, pentru familie și pentru toate binecuvântările pe care uneori uităm să le prețuim. Postul adevărat începe în suflet. Să postim cu trupul, dar mai ales cu inima, cu gândul și cu fapta. Să fim mai buni, mai răbdători, mai iertători și mai aproape de Dumnezeu. 

Maica Domnului să ne ocrotească și să ne asculte rugăciunile, să ne țină departe de rău, de oameni cu suflet rău și de tot ceea ce ne tulbură liniștea. Să ne dea puterea să alegem binele, să păstrăm credința și să nu ne pierdem speranța, indiferent cât de greu ar fi drumul, să ne lumineze pașii, să ne dea putere în încercări și să ne împlinească rugăciunile care vin din inimă! 

Doamne, ajută-ne să ținem acest post nu doar cu trupul, ci și cu sufletul! Post binecuvântat tuturor!”, a transmis  Ornela Pasăre, în exclusivitate pentru Click!

Rețeta de Gogoși de post pufoase 

Solista ne-a dezvăluit rețeta ei de gogoși de post pufoase pe care a și făcut-o zilele trecute. 

Ingrediente: 

  • 500 g făină (tip 550 sau tip 650, cernută în prealabil)
  • 1 linguriță cu vârf zahăr
  • 6 g drojdie uscată sau 20 g drojdie proaspătă
  • 350-400 ml lapte de cocos călduț 
  • 2-3 linguri ulei
  • arome după preferință: vanilie, coajă de lămâie sau portocală, rom, scorțișoară
  • 1 praf de sare, cât se ia cu 3 degete
  • ulei pentru prăjit
  • zahăr pudră vanilat pentru decor

Mod de preparare: 

Pentru aluat, se cerne făina, ca să se aerisească și să se elimine eventualele corpuri străine, apoi se adaugă drojdia uscată dizolvată în puțină apă călduță și zahărul, apoi se amestecă. Se adaugă sarea, aromele și 400 ml de lapte de cocos călduț. 

Se începe frământarea, adăugând puțin câte puțin uleiul. Nu se frământă mult. 

Se acoperă vasul cu aluat cu un prosop, apoi se lasă la cald până își dublează volumul.

Se întinde o foaie de aluat cam de 1 cm grosime, pe masa unsă cu ulei și se decupează cercuri cu un pahar.

Se mai lasă la dospit încă 15 minute. 

Se prăjesc apoi în ulei încins, la foc potrivit. Când sunt aurii se întorc pe partea cealaltă, iar când sunt aurii pe ambele părți, se scot în strecurătoare sau pe șervețele de hârtie. Când s-au răcit puțin se presară cu zahăr pudră vanilat.

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