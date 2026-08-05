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Crumble cu piersici

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Crumble-ul cu piersici este un desert simplu, se prepară rapid din ingrediente puține și este delicios servit cald, alături de o cupă de înghețată sau un strop de frișcă.

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Ingrediente

600 g piersici spălate și tăiate

200 g făină

100 g zahăr brut

100 g unt rece

1 pliculeț zahăr vanilat

Mod de preparare

Răstorni feliile de piersici într-o tavă rotundă de copt. Nu trebuie tapetată.

Separat, amesteci repede, cu degetele, făina cu zahărul, cu untul și cu zahărul vanilat. Aluatul nisipos obținut îl răstorni peste fructele din tavă, nivelezi ușor și dai tava la cuptorul încins până când se rumenește.


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