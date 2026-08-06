Sos de marinare "buffalo clasic"

Sosul de marinare Buffalo clasic oferă cărnii o aromă intensă și este ideal pentru aripioare de pui, pulpe, frigărui sau legume la grătar. Acest sos transformă orice preparat într-o experiență culinară cu influențe americane.

Ingrediente

80 ml sos iute tip Tabasco

50 g unt

1 lingură oțet de mere

1 linguriță sos Worcestershire

1 linguriță usturoi granulat

½ linguriță ceapă pudră

1 linguriță boia dulce

½ linguriță piper negru

1 linguriță sare

1 linguriță miere sau zahăr brun

susan

Mod de preparare

Topești untul și-l lași să se răcească ușor.

Amesteci sosul iute cu oțetul și cu sosul Worcestershire, apoi încorporezi untul topit, amestecând continuu.

Adaugi în sos toate condimentele, mierea sau zahărul și omogenizezi bine.

Păstrezi puțin sos pentru asezonat, iar cu restul masezi într-un bol aripioarele și le dai la frigider 2-4 ore, ideal peste noapte.

Le scoți din frigider cu 20-30 de minute înainte de gătire. Le prepari după bunul plac, iar după ce sunt crocante, încălzești sosul rămas și ungi cu el aripioarele fierbinți, apoi presari semințele de susan înainte de servire.