Andreea Moldovan a reinventat shaorma! Rețeta de vară care se face rapid și nu îngrașă

Andreea Moldovan le-a propus urmăritorilor o variantă mai ușoară a uneia dintre cele mai iubite preparate. Influencerița a publicat pe Instagram rețeta unei shaorme de vară, plină de legume proaspete și cu un sos răcoritor, despre care spune că a devenit deja una dintre cinele sale preferate în sezonul cald.

Fosta concurentă „MasterChef” susține că preparatul se pregătește rapid și este perfect pentru zilele toride, fără să facă rabat la gust.

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, Andreea Moldovan arată că baza preparatului este carnea de pui, gătită la cuptor împreună cu ceapă și un amestec generos de condimente.

Pentru aromă, aceasta folosește boia de ardei, scorțișoară, chimion, oregano, pătrunjel, usturoi, ceapă, sare și piper. După coacere, păstrează zeama lăsată de carne, pe care o folosește la prepararea sosului. Acesta este făcut din iaurt, usturoi și puțin din sosul rămas în tavă, pentru un plus de savoare.

Legume proaspete și lipie crocantă

Pentru umplutură, Andreea Moldovan folosește multe legume proaspete și crocante, peste care adaugă carnea fragedă și sosul de iaurt. Totul este așezat într-o lipie încălzită, rezultând o shaorma ușoară, potrivită pentru cină.

La final, influencerița gustă preparatul și spune că rețeta este una dintre preferatele sale în această perioadă.

„Shaorma de vară nu trebuie să fie grea. Poate fi proaspătă, ușoară, plină de legume crocante și un sos bun. Am rescris rețeta clasică, astfel încât să fie perfectă pentru zilele călduroase, fără să piardă din gust. În acest clip îți arăt toată combinația care începe să devină rutina mea pentru cina de vară.

Ce am pus în ea și nu am menționat în video? Condimente: boia de ardei, scorțișoară, chimion, oregano, pătrunjel, usturoi, ceapă, sare și piper.

Sosul l-am făcut cu iaurt, usturoi și puțin jiu rămas de la coacere. E gata foarte repede și garantez că e mega gustoasă. Să curgă comentariile legate de outfit și păr, că și astea contează, nu doar shaorma de vară”, a scris Andreea Moldovan pe Instagram.

Cine este Andreea Moldovan

Andreea Moldovan a devenit cunoscută publicului larg în 2012, după participarea la „MasterChef România”, unde s-a remarcat prin pasiunea pentru cofetărie și preparatele sale. Ulterior, și-a transformat pasiunea într-o afacere de succes, devenind antreprenor în domeniul deserturilor și unul dintre cei mai apreciați creatori de conținut culinar din România.