 Rețete rapide anticaniculă. Chef Cătălin Scărlătescu vă invită la tocăniță de linte: „Spor la proteine!”
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Rețete rapide anticaniculă. Chef Cătălin Scărlătescu vă invită la tocăniță de linte: „Spor la proteine!”

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Nu știți ce să mai puneți în farfurie, în aceste zile de vară, cu temperaturi tropicale? Vedetele Chef Petrișor Tănase, Laura Cosoi, Carmen Brumă, Chef Cătălin Scărlătescu și Ela Crăciun vin cu propuneri culinare gustoase, cu timp rapid de preparare. Vă oferim și sfaturile de aur ale nutriționistei Codruța Pantelimon, pentru o alimentație sănătoasă, pe caniculă.   

Petrișor Tănase, Carmen Brumă și Chef Cătălin Scărlătescu nu petrec mult timp în bucătărie
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Petrișor Tănase, Carmen Brumă și Chef Cătălin Scărlătescu nu petrec mult timp în bucătărie

Chef Cătălin Scărlătescu vă invită la tocăniță de linte: „Spor la proteine!”

Iată rețeta rapidă de tocăniță de legume a lui Chef Cătălin Scărlătescu:

„Aveți nevoie de o cutie de linte, din comerț, e deja fiartă. Dacă vă apucați să o fierbeți pe cea crudă vă ia prea mult timp și nici nu va rămâne bobul întreg. Mai avem nevoie de ceapă, usturoi, roșii, ardei gras, toate se feliază și se călesc, apoi se lasă la înăbușit.

La sfârșit, pe deasupra se pune pătrunjel verde, tocat mărunt. Gata lintea, gata prânzul! Spor la linte, la proteine, se gătește foarte repede, nu mai pierdeți timpul în bucătărie”, a menționat el, pe YouTube. 

Propunerea culinară a lui Carmen Brumă: salată sățioasă de legume cu brânză 

Vedeta tv Carmen Brumă este adepta salatelor ușoare, pe perioada verii:

„Vă arăt, astăzi, una dintre rețetele mele preferate de salată. Poate fi o masă în sine, pentru că este foarte sățioasă și are toți macronutrienții necesari: proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Aveți nevoie de sfeclă roșie coaptă, un excelent tonic pentru ficat, ceapă verde, pătrunjel, mergea și niște leurdă, dar nu mai aveam, nuci românești, caș proaspăt de capră, ulei de măsline și niște ouă fierte, eu am folosit trei”, a spus ea, pe Instagram.

Modul de preparare: „Se spală legumele și se taie cubulețe. La fel faceți și cu brânza de capră și ouăle, pe care le-ați fiert înainte. Într-un vas se pune apă, se lasă să dea în clocot, după care puneți ouăle și nu le lăsați decât cinci minute.

Dacă nu aveți răbdare ca ouăle să se răcească treptat, luați un bol, în care turnați apă rece sau cu gheață, și așezați în interior ouăle luate din apa clocotită. E foarte simplu de preparat. Tocați pe rând ingredientele, le adăugați în bol, în ordinea în care doriți, puneți uleiul, sare, dacă simțiți nevoia. Eu nu am pus, și salata e gata în câteva minute. E foarte hrănitoare, are vitamine, minerale, fibre și este o soluție inclusiv pentru cei care sunt într-un proces de slăbire”.

 Rețeta lui Chef Petrișor Tănase de ciorbiță de roșii: „Adăugăm mult leuștean!”

Vă prezentăm și rețeta răcoritoare, de ciorbiță de roșii, a bucătarului Petrișor Tănase, pentru zilele caniculare, dar și câteva sfaturi utile:

„În zilele în care este foarte cald, trebuie să evităm alcoolul, să bem multă apă, apă caldă, la temperatura camerei, dar și un ceai cald este ideal. Vă ofer și o rețetă rapidă, de ciorbă  de roșii, în care puneți și multe zarzavaturi, adică morcovi, țelină, păstârnac. Adăugați și paste făinoase sau orez, după preferință.

La sfârșit, după ce toate s-au fiert, adăugați în ciorbiță mult leuștean, pentru că are foarte multe vitamine. Apoi, după ce s-a răcit, ciorba o putem pune la rece. Atenție, însă, nu o consumăm foarte rece, imediat după ce am scos-o din frigider, o mai lăsăm un pic, la temperatura camerei, ca să nu riscăm un disconfort stomacal!”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

Laura Cosoi are 5 variante de sucuri din legume și din fructe

Iar actrița Laura Cosoi, mamă a cinci fete, vă propune 5 sucuri proaspete din legume și din fructe:

Sucul 1: 2 pere, 2 tulpini de țelină, 25 ml de apă, sucul de la 1/2 lămâie, 1 castravete.

Sucul 2 (folosești doar storcătorul de fructe): 3 morcovi, 2 mere, o bucățică mică de ghimbir proaspăt (3 feliuțe).

Sucul 3: 4 bețe țelină, 1 castravete,  2 mere, 1 pumn de spanac, sucul de 1/2 de lămâie, o bucățică de ghimbir. Dai prin storcător țelină, ghimbirul și merele (curățate de cotor) și apoi torni compoziția în blender împreună cu castravetele decojit și tăiat în bucățele, spanacul și sucul de lămâie.

Sucul 4: 4 roșii mici,1 castravete, 3 bețe telină, pătrunjel verde 3-4 fire, sucul de la 1/2 lămâie, 2 morcovi.

Sucul 5: 2 mere, 1-2 pere, 2 kiwi, 1 bucățică de ghimbir.

Când se adaugă și două cuburi de gheață 

Modul de preparare:

„Treci rădăcinoasele prin storcătorul de fructe și amesteci compoziția în blender, împreună cu roșiile, pătrunjelul, ardeiul și castravetele (decojit). Poți să pui și 2 cuburi de gheață și dacă ți se pare sucul prea gros mai adaugă puțină apă pe lângă sucul de lămâie”, a menționat Laura Cosoi. 

Ela Crăciun prepară înghețată de fructe

Cât o privește pe Ela Crăciun, ea prepară adesea înghețată, rețetă pe care le-o oferă și fanilor, pe conturile sociale. Iată de ce ingrediente aveți nevoie: căpșuni și mango congelate, tăiate cubulețe, smântână lichidă pentru frișcă, un praf de sare, esență de vanilie și miere. Mod de preparare: pui fructele congelate în vasul unui blender, adaugi smântâna pentru frișcă, un praf de sare, esența de vanilie și mierea.

Mixezi totul foarte bine până când obții o compoziție omogenă, cremoasă și fină. Poți savura înghețata imediat sau o poți pune la congelator pentru scurt timp dacă o preferi mai fermă.

Ce alimente trebuie să evităm vara? Sfatul nutriționistei Codruța Pantelimon 

Nutriționista Codruța Pantelimon ne-a explicat, exclusiv pentru Click!, cât de importante sunt alimentația și hidratarea, pe perioada verii:

„Cea mai importantă hrană în anotimpul cald este apa. O apă cu minerale găsim la tot pasul, pentru că țara noastră abundă în izvoare de bună calitate. Apa vie o mai găsim în diverse fructe și legume, pepeni galbeni, roșii, fructe de pădure, caise, cireșe, vișine, roșii, castraveți, dovlecei.

„Alimente cât mai ușor de digerat”

Pui câteva fructe sau castraveți într-o sticlă cu apă și, în 15 minute, ți-ai făcut o apă enzimatică minunată, iar dacă o solarizezi puțin „ți-ai atins targetul„ zilnic de enzime și de minerale. Nu recomand mâncărurile street food în sezon estival. Prefer să mănânc fructe sau legume în starea lor naturală sau sub formă de suc și pasate în cursul zilei și seara un pește sau fructe de mare, cu orez sau paste integrale, sunt mai ușor de digerat”.

Unele alimente nu sunt recomandate:

„La temperaturi ridicate, corpul, dacă este încărcat cu toxine, din cauza mâncărurilor grele, se apără prin transpirație, eliminând astfel și multe minerale din organism. Iar cel mai cunoscut este magneziul. Deficiența de magneziu este cauza hipertensiunii arteriale, de exemplu”. 

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