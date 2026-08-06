Salată de paste cu ton și legume – o masă rapidă, gustoasă și sățioasă

Proaspătă, colorată și ușor de preparat, salata de paste cu ton și legume este alegerea perfectă pentru un prânz lejer sau o cină de vară.

Ingrediente

350 g paste fusilli

2 conserve de ton bine scurse

150 g porumb din conservă

150 g mazăre fiartă sau din conservă

1 morcov mare

1 ardei gras

1 ceapă roșie mică

150 g roșii cherry

3-4 linguri maioneză

2 linguri iaurt grecesc

1 linguriță muștar

1 lingură zeamă de lămâie

sare, piper

câteva frunze de pătrunjel, pentru decor

Mod de preparare

Fierbi pastele în apă clocotită cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Le fierbi al dente, ca să rămână ușor ferme și să nu se rupă când le amesteci cu restul ingredientelor. Scurgi pastele și le clătești rapid cu apă rece. Le lași bine la scurs, apoi le pui într-un bol mare.

Cureți morcovul și îl tai în cubulețe mici sau îl dai pe răzătoarea mare, toci ceapa mărunt și tai roșiile cherry în jumătăți sau în sferturi. Tai ardeiul cubulețe mici.

Scurgi bine tonul și îl desfaci ușor cu furculița.