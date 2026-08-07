Pizza italiană cu legume proaspete și mozzarella

Pizza italiană cu mozzarella și legume proaspete - simplă, aromată și ușor de preparat, este perfectă pentru un prânz sau o cină savurată alături de cei dragi.

Ingrediente

Pentru aluat

500 g făină albă pentru pizza

325 ml apă călduță

7 g drojdie uscată

10 g sare

1 lingură ulei de măsline

Pentru sos

250 g roșii pasate

1 cățel de usturoi

1 lingură ulei de măsline

1 linguriță oregano uscat

sare, piper

Pentru topping

250-300 g mozzarella

8-10 roșii cherry

1 dovlecel mic

100 g broccoli

1/2 ardei galben sau roșu

câteva frunze proaspete de busuioc

2 linguri parmezan ras

1 lingură ulei de măsline

puțin oregano sau ierburi italiene

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Pui făina într-un bol, dizolvi drojdia în apa călduță și o torni peste făină. Adaugi uleiul de măsline și amesteci ușor. Pui sarea și frămânți 8-10 minute, până când obții un aluat elastic, moale. Formezi o bilă de aluat, o ungi foarte puțin cu ulei și o lași într-un bol acoperit, la loc cald, aproximativ 1 oră și 30 de minute, până își dublează volumul.

Pentru sos, cureți usturoiul și îl toci foarte fin. Îl amesteci cu roșiile pasate, uleiul de măsline, oregano, sare și piper. Lași sosul deoparte, ca aromele să se combine.

Speli roșiile cherry și le tai în jumătăți sau în rondele. Speli dovlecelul și îl tai în felii subțiri, rupi broccoli în buchețele mici și tai ardeiul în fâșii subțiri. Dacă vrei ca broccoliul să rămână fraged, îl opărești 2 minute în apă clocotită cu sare, apoi îl scoți și îl lași la scurs.

Tai mozzarella și o lași câteva minute la scurs.

După ce aluatul a crescut, îl răstorni pe blatul ușor înfăinat și îl întinzi cu mâinile într-o formă rotundă. Lași marginea puțin mai groasă, pentru acel aspect rustic și aerat.

Așezi aluatul într-o tavă sau pe hârtie de copt. Întinzi deasupra sosul de roșii, într-un strat uniform. Pui mozzarella, apoi distribui roșiile cherry, feliile de dovlecel, buchețelele de broccoli și fâșiile de ardei. Presari puțin oregano, puțină sare, piper și stropești cu ulei de măsline.

Încingi cuptorul și coci pizza 12-15 minute, până când blatul se rumenește frumos, marginea devine aurie, iar mozzarella se topește. Scoți pizza din cuptor și o lași 1-2 minute să se așeze. Adaugi deasupra frunzele proaspete de busuioc, iar dacă vrei, presari și puțin parmezan ras.