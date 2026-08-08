Spaghete de dovlecei

Spaghetele de dovlecei sunt o variantă proaspătă și gustoasă a pastelor clasice, ideale pentru o masă ușoară

Ingrediente

2 dovlecei sau zucchini spălați bine și uscați

3 căței de usturoi

zeama de la ½ lămâie

sare

piper

busuioc, pentru servit

Mod de preparare

Cureți usturoiul și îl dai prin răzătoarea mică. Tai capetele de la dovlecei și îi spiralezi cu aparatul special sau îi tai la cuțit fideluță, apoi îi pui într-o strecurătoare. Îi lași să se scurgă bine, apoi îi răstorni într-un bol împreună cu usturoiul, amesteci, potrivești de sare și de piper și torni zeama de lămâie.

Servești spaghetele de dovlecei decorate cu frunze de busuioc.