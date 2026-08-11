 Ioana Ginghină, emoționată înainte de majoratul fiicei sale: „18 ani împrăștiați prin telefonul meu”
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FotoIoana Ginghină, emoționată înainte de majoratul fiicei sale: „18 ani împrăștiați prin telefonul meu”

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Ioana Ginghină, una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, traversează un moment important din viața de mamă. Au mai rămas doar câteva ore până când Ruxandra, fiica sa și a lui Alexandru Papadopol, va împlini vârsta de 18 ani. Cu puțin timp înainte de aniversarea fiicei sale, vedeta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre emoțiile care o încearcă și despre felul în care le gestionează.

Ioana Ginghină și fiica sa, Ruxandra. Foto: social media
Ioana Ginghină și fiica sa, Ruxandra. Foto: social media

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după un mariaj care a durat 12 ani. Deși cei doi nu au rămas în relații foarte bune după despărțire, îi va lega pentru totdeauna fiica lor, Ruxandra, care se pregătește să devină oficial adult odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, pe 12 august.

Ioana Ginghină: „Mâine face 18 ani”

Pe rețelele de socializare, Ioana Ginghină a publicat mai multe fotografii care surprind momente importante și de neuitat din copilăria fiicei sale. Imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant, în care actrița a vorbit despre bucuria, nostalgia și emoțiile pe care le trăiește cu doar câteva ore înainte ca Ruxandra să împlinească 18 ani. Iată ce mesaj emoționant a transmis Ioana Ginghină înainte ca fiica sa să devină majoră.

„A mai rămas o zi.

Am intrat în telefon să aleg câteva poze cu Ruxi și, evident, am ajuns să mă uit la sute.

Le am de ani de zile. Telefonul s-a mai schimbat, dar pe ele le-am tot transferat. N-am putut să mă despart de pozele cu ea în diferite ipostaze: mică, mare, serioasă, caraghioasă, noi două, vacanțe, zile obișnuite... 18 ani împrăștiați prin telefonul meu.

Mâine face 18 ani.

Și eu încă nu înțeleg foarte bine cum am ajuns atât de repede aici.

Azi mai am copil minor.”

Ce cadou își dorește Ruxandra la majorat

Cu doar câteva săptămâni înainte ca Ruxandra să împlinească 18 ani, Ioana Ginghină ne povestea, într-un interviu exclusiv pentru Click!, că fiica sa are deja planuri bine puse la punct pentru această perioadă importantă. Tânăra își dorește o petrecere pe cinste, într-o locație cu piscină, o vacanță la Paris, dar și o mașină, mai ales că este deja înscrisă la școala de șoferi.

Astfel, actrița are destule lucruri de organizat și de bifat înainte de marele eveniment. De la pregătirile pentru petrecerea de majorat și până la planurile de călătorie și școala de șoferi, Ioana mărturisește că vara aceasta vine cu o listă întreagă de „misiuni” pentru ea, puse la cale de fiica sa.

„Nu știu dacă plec în vacanță prea curând pentru că avem majorat, Ruxi are și școală de șoferi și vrea să plece la Paris când face 18 ani. Am atâtea chestii de făcut, de organizat vara asta. 

Nu, vrea să facă la noi în curte, în altă casă, altă chirie, cu piscină mai mare! Exact asta vrea: piscină, cazare, nu mai știu ce. E cu pretenții…Vine seara, pac, se aranjează, nu știu ce, începe party-ul. Și eu, adică toți adulții din viața ei, avem voie doar la tort să venim. Dar de organizat trebuie să organizez eu! Și după aceea, vrea și la Paris.  

Plus că face școală de șoferi, trebuie să merge să depunem actele săptămâna asta și, bineînțeles că vrea și mașină! Dar, mașină nu-ți imaginea că iau ceva de fițe, îi iau un hârb de ăsta să meargă cu el! Păi, ar fi culmea acum. Ar fi culmea să-i dau mașinuța  mea. Uite, eu am 50 de ani și am o Tesla!”, a mai spus Ioana Ginghină, pentru Click!

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