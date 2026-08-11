Dan Negru a arătat cât costă motorina și benzina în Turcia. Care e diferența față din prețurile din România: „Barosanii lor modifică frecvent accizele”

Dan Negru se află într-o vacanță în Turcia, astfel că nu uită să-și țină fanii la curent cu lucrurile pe care le observă. De această dată a ales să arate cât costă un litru de motorină și benzină.

Prezentatorul le-a menționat fanilor că nu dorește să-și dea cu părerea, ci vrea doar să arate ce se întâmplă în lume. Astfel, a mers într-o benzinărie din Turcia și a filmat prețurile la combustibil. Cât costă un litru de motorină și benzină în Turcia.

Dan Negru arată cât costă motorina și benzina în Turcia

„Nu îmi dau cu părerea. Doar am oprit să iau benzină și arăt ce se vede! Nu sunt “dușmanul poporului” arătându-i pe alții”, a scris prezentatorul TV într-o postare pe pagina sa de Instagram.

Astfel, el a oprit în Antalya la benzinăria Petrol Ofisi și a filmat prețurile. Vedeta a arătat că un litru de benzină costă 6,65 de lei și motorina 7,98 de lei per litru. În același timp, el a menționat că aproximativ 500.000 dintre turiștii români vin cu mașinile în Turcia.

„Dacă tot e vremea vacanțelor, anul trecut peste un milion de turiști români au venit în Turcia. Și jumătate dintre ei au venit cu mașinile. Adică vreo 500.000 au venit cu mașinile în Turcia anul trecut. Așa că de curiozitate am intrat într-o benzinărie, să văd cum arată la ei o benzinărie. Sau prețurile cum arată la ei. Dar să vă arăt benzina, motorina la ei. Acum, la început de august 2026!”, a menționat prezentatorul în videoclipul postat.

Cum își mențin turcii prețurile la combustibil

De asemenea, Dan Negru susține că politicienii turci își modifică frecvent accizele în funcție de piața mondială, reușind să-și mențină prețurile la motorină și benzină mai jos decât în România.

„Barosanii lor modifică frecvent accizele în funcție de piața mondială și au măsuri de limitate a prețurilor. Eu doar arăt, nu comentez! Nu zic că e bine la unii, că e rău la alții. Nu spun nimic! Nu vreau să fiu dușmanul poporului. Nu vreau să am belele, ăsta e tot cuvânt turcesc. Înseamnă încercare grea. În Coran, cuvântul apare cu sensul de încercare la care e supus omul prin suferință și nenorocire. La noi beleaua e alta…”, a mai spus Dan Negru.

Turcia, campioană la vacanțele all-inclusive

Nu este singurul lucru despre care Dan Negru a vorbit în vacanța sa din Turcia. Vedeta a arătat imagini din hotelul în care s-a cazat, vorbind despre modul în care a luat naștere conceptul de all-inclusive, în care mănânci ce și cât dorești.

„Jumătate de planetă moare de foame și jumătate se chinuie să slăbească… Aștept cina la un all-inclusive, undeva în Turcia, și noi, românii, ne umplem farfuriile. Avem mult de recuperat din birurile pe care ni le-au luat ei”, a spus Dan Negru într-un alt videoclip postat pe rețelele de socializare.

Astfel, prezentatorul susține că nu turcii au inventat acest concept, deși Turcia este la momentul actual „capitala mondială la all-inclusive” ci aceasta idee i-a venit sportivului Gerald Blitz, în 1950, care se afla în Mallorca, Spania și a făcut un sat de vacanță. Acolo, el a oferit brățări celor care stăteau în corturile lui și le-a oferit mâncare.

Ulterior, turcii au profitat de ocazie și și-au dezvoltat turismul pe acest concept. Apoi, statul turc a pus la dispoziție gratuit terenurile pe care au fost construite multe dintre resorturile turistice, devenind celebri în această industrie.