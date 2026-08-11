 Benzina și motorina, prețuri actualizate pentru 11 august. Unde găsești cel mai ieftin carburant
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Benzina și motorina, prețuri actualizate pentru 11 august. Unde găsești cel mai ieftin carburant

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Prețurile la carburanți au rămas relativ stabile marți, 11 august 2026, după ajustările de preț operate în zilele precedente, astfel că șoferii care urmează să alimenteze în această perioadă găsesc valori apropiate de cele din weekend. În București și în cele mai importante orașe din țară, diferențele dintre stațiile de alimentare sunt reduse, însă pentru un plin complet chiar și câțiva bani în plus la fiecare litru pot însemna o cheltuială suplimentară.

Benzina și motorina, prețuri actualizate pentru 11 august.
Benzina și motorina, prețuri actualizate pentru 11 august.

Potrivit datelor disponibile în cursul zilei de marți, benzina standard pornește în Capitală de la 9,32 lei pe litru, în timp ce motorina standard are un preț minim de 10,47 lei pe litru. La nivel național, cele mai mici tarife identificate pentru cele două tipuri de carburant sunt de 9,26 lei pentru un litru de benzină și 10,43 lei pentru un litru de motorină.

Benzina standard se menține în jurul valorii de 9,30 lei pe litru

În București, șoferii pot găsi marți cel mai mic preț pentru benzina standard la stațiile Rompetrol, unde un litru este comercializat cu 9,32 lei. Tariful a rămas la același nivel începând de sâmbătă, după modificările de preț operate anterior.

La Petrom, prețul benzinei standard ajunge la 9,36 lei pe litru, valoare menținută din cursul zilei de vineri. Același nivel minim, de 9,36 lei pe litru, este întâlnit și în cazul stațiilor Socar.

În stațiile OMV, un litru de benzină standard costă 9,42 lei, iar același tarif este afișat și de MOL. Lukoil menține, la rândul său, benzina standard la 9,42 lei pe litru.

Analiza prețurilor din cele mai mari orașe arată că nivelul minim pentru benzina standard este similar în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, unde șoferii pot găsi carburantul la 9,32 lei pe litru.

Motorina, ceva mai scumpă decât benzina

În cazul motorinei standard, tarifele sunt mai ridicate decât cele practicate pentru benzina standard, iar diferențele dintre operatori pot ajunge la câțiva bani pentru fiecare litru alimentat.

În București, cel mai mic preț pentru motorina standard este marți de 10,47 lei pe litru, tarif disponibil la Petrom. Același nivel este întâlnit și la stațiile Socar.

Rompetrol vinde motorina standard cu 10,53 lei pe litru, în timp ce OMV și MOL afișează același preț. La Lukoil, tariful urcă până la 10,63 lei pe litru.

Atunci când sunt comparate cele cinci mari orașe analizate, Timișoara se remarcă prin cel mai mic preț pentru motorina standard, respectiv 10,43 lei pe litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic tarif identificat este de 10,47 lei pe litru.

Unde poate fi găsită cea mai ieftină benzină din România

Șoferii care urmăresc cel mai mic preț pentru benzină pot găsi o ofertă mai avantajoasă în Drobeta-Turnu Severin. La o stație Rompetrol situată pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 144, județul Mehedinți, benzina standard este disponibilă cu 9,26 lei pe litru.

Acesta este, potrivit datelor disponibile pentru 11 august, cel mai mic tarif identificat la nivel național pentru benzina standard, prețul fiind raportat la același nivel încă din weekend.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 10,43 lei pe litru și poate fi găsit la o stație Socar din Timișoara. Stația este situată pe Calea Aradului, nr. 107 A, județul Timiș.

Astfel, pentru șoferii care au posibilitatea de a compara mai multe stații înainte de alimentare, diferențele de preț pot deveni relevante mai ales în cazul unui rezervor de capacitate mare.

Prețurile afișate la pompă se pot modifica de la o zi la alta

Prețurile carburanților trebuie privite ca valori orientative, deoarece acestea pot varia în funcție de localitate, companie, stația aleasă și momentul în care sunt actualizate. În plus, operatorii pot modifica tarifele chiar și în aceeași zi, în funcție de evoluțiile de pe piața petrolului și de costurile de aprovizionare.

Din acest motiv, șoferii care urmăresc să facă economie ar trebui să verifice prețul efectiv afișat în stația în care intenționează să alimenteze înainte de a opri la pompă. Pentru cei care fac alimentări frecvente, diferențele de câțiva bani pe litru se pot transforma, în timp, într-o economie sau într-o cheltuială suplimentară semnificativă.

Carburanții au avut creșteri importante în 2026

Evoluția prețurilor la pompă trebuie analizată și în contextul scumpirilor înregistrate în acest an. În luna martie 2026, România s-a aflat printre statele Uniunii Europene în care carburanții au înregistrat creșteri importante față de aceeași perioadă din 2025.

Datele Eurostat indicau că România s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește amploarea acestor scumpiri, evoluție care a pus presiune asupra bugetelor șoferilor și, indirect, asupra costurilor de transport.

Pentru 11 august 2026, piața este însă caracterizată de o relativă stabilitate, după ieftinirile din weekend. Benzina standard poate fi cumpărată în București de la 9,32 lei pe litru, în timp ce motorina standard pornește de la 10,47 lei pe litru. La nivel național, cele mai mici valori identificate sunt de 9,26 lei pentru benzină și 10,43 lei pentru motorină.

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