Reactorul 2 de la Cernavodă, în pericol de oprire din cauza Dunării. Nivelul apei a ajuns la limita critică

Scăderea fără precedent a nivelului Dunării pune din nou presiune pe sistemul energetic al României, iar Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprit în următoarele zile. Nuclearelectrica anunță că monitorizează permanent situația și ia în calcul o oprire controlată, în condițiile în care debitul fluviului continuă să scadă, iar apa este esențială pentru procesul de răcire al reactorului.

Situația de la Cernavodă devine tot mai dificilă, după ce nivelul Dunării a coborât până la pragul care permite funcționarea în condiții normale a Unității 2. Nuclearelectrica a transmis că există posibilitatea ca reactorul să fie oprit controlat în dimineața zilei de 13 august 2026, dacă evoluția hidrologică nu se îmbunătățește.

Problema este cu atât mai importantă pentru sistemul energetic național cu cât centrala de la Cernavodă contribuie cu aproximativ 20% la producția totală de electricitate a României. Fiecare dintre cele două reactoare are o putere instalată de aproximativ 700 MW.

În același timp, Unitatea 1 se află deja în stare de oprire din 28 iulie, tot ca urmare a nivelului extrem de scăzut al Dunării. O eventuală oprire a Reactorului 2 ar reduce suplimentar producția de energie nucleară disponibilă în sistem într-o perioadă în care autoritățile se confruntă deja cu probleme privind echilibrul energetic.

Nuclearelectrica pregătește oprirea controlată a Reactorului 2

Nuclearelectrica urmărește evoluția debitului Dunării și prognozele hidrologice pentru următoarele zile, iar compania a avertizat că oprirea controlată a Unității 2 ar putea deveni necesară dacă parametrii de funcționare nu se îmbunătățesc.

„SN Nuclearelectrica SA anunță că există, la acest moment, posibilitatea opririi controlate a Unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august 2026”, a anunțat Nuclearelectrica.

Compania explică faptul că decizia este legată direct de evoluția nivelului Dunării și de datele furnizate de specialiștii în hidrologie.

„Posibilitatea opririi controlate a Unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare”, a precizat Nuclearelectrica.

În cazul în care oprirea va deveni iminentă în dimineața de joi, 13 august, compania va transmite o informare oficială privind trecerea efectivă a reactorului în procedura de oprire.

Ministerul Energiei: procedurile sunt preventive și nu indică un incident

Ministerul Energiei a confirmat că la Cernavodă au fost începute procedurile tehnice care preced oprirea controlată a Unității 2, pe fondul debitului foarte redus al Dunării.

Autoritățile subliniază însă că aceste proceduri nu trebuie interpretate drept semnul unei avarii sau al unei probleme tehnice la centrală, ci reprezintă măsuri preventive care permit efectuarea unei opriri în condiții de siguranță, dacă parametrii hidrologici nu se îmbunătățesc.

„Este vorba despre proceduri uzuale și preventive, specifice pregătirii în condiții de siguranță a opririi unei unități nucleare. Acestea nu indică existența unui incident la nivelul centralei, ci fac parte din măsurile tehnice aplicate atunci când parametrii de funcționare impun pregătirea pentru o oprire controlată”, a anunțat Ministerul Energiei, într-un comunicat.

Potrivit instituției, dacă prognozele privind debitul Dunării rămân nefavorabile, oprirea Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni.

Ministerul Energiei susține că au fost pregătite și soluții pentru compensarea cantității de electricitate care nu va mai fi produsă de reactor.

„Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica”, a precizat instituția.

Dunărea a ajuns la un nivel critic pentru răcirea reactorului

Situația hidrologică este una dintre cele mai dificile cu care s-a confruntat zona Cernavodă în ultimii ani. Directorul adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a declarat că Dunărea a înregistrat la intrarea în România un nou minim istoric, debitul ajungând la aproximativ 1.370 de metri cubi pe secundă.

La Cernavodă, nivelul fluviului a coborât până la -230 de centimetri, prag considerat critic pentru funcționarea Reactorului 2, întrucât apa Dunării este utilizată în procesul de răcire.

„La debitele prgonozate nu cred că se mai poate face ceva. Este inevitabilă intrarea în procedură de oprire a reactorului 2 în cel mult 1-2 zile. Urmează cel puţin încă cinci zile fără precipitaţii, nici măcar în Austria”, a declarat Rîndașu, la Digi24, citat de News.ro.

Potrivit reprezentantului Apelor Române, precipitațiile prognozate pentru România nu ar fi suficiente pentru a produce o schimbare semnificativă a debitului fluviului, deoarece cea mai mare parte a apei necesare pentru creșterea nivelului Dunării trebuie să provină din întregul bazin hidrografic.

„Pur şi simplu nu sunt precipitaţii în întreg bazinul Dunării. Precipitaţiile care vor fi în România, undeva la 5-10 litri pe metru pătrat, nu contează absolut deloc pentru că se evaporă imediat când temperaturile sunt cu valori mai mari”, a punctat Rîndaşu.

Ce se întâmplă cu energia produsă de Cernavodă dacă Reactorul 2 se oprește

O eventuală oprire a Unității 2 ar reprezenta o nouă presiune asupra Sistemului Electroenergetic Național, după ce Reactorul 1 este deja indisponibil.

Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă are un rol important în producția de energie electrică a României, cele două unități având împreună o capacitate de aproximativ 1.400 MW. În mod normal, energia produsă de acestea contribuie semnificativ la acoperirea consumului național.

Printre companiile importante care cumpără energie de la Nuclearelectrica se numără furnizori precum Electrica Furnizare și PPC Energie, care au milioane de clienți pe piața românească.

Pentru a limita efectele unei eventuale opriri a Reactorului 2, autoritățile au anunțat că vor utiliza atât importurile de energie disponibile prin interconexiunile regionale, cât și anumite capacități de producție interne.

Una dintre măsurile pregătite este repunerea în funcțiune a grupului energetic Rovinari 4, aparținând Complexului Energetic Oltenia. În paralel, Hidroelectrica ar urma să utilizeze, în limitele permise de resursele de apă și de condițiile tehnice, capacitatea suplimentară disponibilă.

România, în stare de alertă energetică în luna august

Problemele generate de seceta hidrologică au determinat Guvernul să instituie stare de alertă energetică la nivel național pentru luna august, într-un moment în care temperaturile ridicate pot menține consumul de electricitate la valori importante.

Autoritățile au încercat inclusiv să mențină în funcțiune Reactorul 2 printr-o soluție tehnică menită să crească accesul la apa necesară procesului de răcire. Pentru devierea Brațului Bala au fost utilizate barje scufundate, însă efectul acestei intervenții s-a dovedit temporar.

În același timp, Transelectrica poate recurge, în situații extreme, la limitarea sau deconectarea anumitor mari consumatori industriali, în special în intervalul 19:00-23:00, când presiunea asupra sistemului energetic poate fi mai mare.

Măsura reprezintă una dintre soluțiile de ultimă instanță pentru menținerea echilibrului dintre producția și consumul de energie electrică.

Autoritățile le cer românilor să reducă temporar consumul de electricitate

În paralel cu măsurile luate pentru producția de energie, autoritățile au făcut apel și la populație să evite utilizarea simultană a mai multor aparate electrice cu un consum ridicat în perioadele de vârf.

Recomandarea este ca activitățile care presupun un consum mare, precum folosirea mașinii de spălat sau a boilerului, să fie mutate, pe cât posibil, în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată.

Situația de la Cernavodă arată astfel cât de puternic poate influența seceta hidrologică funcționarea sistemului energetic. Dacă debitul Dunării nu se redresează, România ar putea ajunge în situația în care ambele reactoare de la Cernavodă să fie indisponibile simultan, ceea ce ar impune utilizarea unor surse alternative pentru acoperirea necesarului de electricitate.

Pentru moment, Nuclearelectrica monitorizează evoluția parametrilor și pregătește scenariul unei opriri controlate a Unității 2. Decizia finală va depinde de nivelul Dunării, de prognozele hidrologice și de condițiile tehnice necesare pentru funcționarea în siguranță a reactorului.