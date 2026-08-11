 Vacanță în Grecia cu buget redus. Doi turiști au rămas uimiți când au văzut cum arăta cazarea
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Vacanță în Grecia cu buget redus. Doi turiști au rămas uimiți când au văzut cum arăta cazarea

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O vacanță în Grecia s-a transformat într-o comedie virală pe rețelele de socializare pentru un cuplu de turiști. Optând pentru o cazare ieftină cu un pat și o baie, cei doi au descoperit că toaleta era atât de îngustă încât bărbatul abia reușea să se așeze. 

„Aveai un pat și o baie”/ sursa Facebook
„Aveai un pat și o baie”/ sursa Facebook

O vacanță pe litoralul elen vine de obicei cu gândul la plaje însorite, taverne tradiționale și priveliști spectaculoase spre Marea Egee.

Pentru un cuplu de turiști, principala atracție a concediului a devenit însă chiar unitatea de cazare aleasă la un preț accesibil.

Fără să aibă pretenții de lux, cei doi își doreau doar un spațiu modest pentru dormit și o baie funcțională, însă dimensiunile minuscole ale încăperii au depășit orice imaginație.

Momentul hilar din baie, filmat de soție și transformat în videoclip viral

În videoclipul distribuit pe rețelele de socializare, bărbatul încearcă să folosească toaleta, însă spațiul dintre vasul de WC și pereți este atât de strâmt încât fiecare mișcare devine o adevărată acrobație.

Soția sa a filmat întreaga scenă în hohote de râs, iar imaginile au fost rapid preluate de mii de internauți care au apreciat modul amuzant în care cuplul a gestionat situația.

În loc să facă o reclamație sau să își strice vacanța, cei doi au făcut haz de necaz, amintindu-le tuturor de celebra scuză a turiștilor cu buget redus: important este să fim aproape de mare.

 Mulți utilizatori au mărturisit că au trecut prin experiențe similare pe insulele grecești. Clipul a strâns mii de comentarii amuzate, internauții concluzionând că baia mică a rămas, fără îndoială, cea mai memorabilă amintire din întregul concediu.

Ce trebuie să verifici înainte de rezervare

Experiența acestui cuplu reprezintă un avertisment util pentru toți turiștii care își caută cazare în sezonul estival. Un preț mic poate ascunde compromisuri majore, iar fotografiile promoționale oferite de proprietari pot omite detalii esențiale privind spațiul real.

Pentru a evita surprizele neplăcute, experții în călătorii recomandă analizarea atentă a recenziilor lăsate de alți oaspeți și studierea cu atenție a tuturor unghiurilor din pozele puse la dispoziție pe platformele de rezervare. 

Sursa Facebook

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