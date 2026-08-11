Ce minivacanțe mai avem în 2026. Zile libere legale până la finalul anului

Românii mai au câteva oportunități de minivacanțe în 2026, chiar dacă o parte dintre sărbătorile legale cad în weekend. Finalul de an aduce totuși perioade generoase de odihnă, mai ales în preajma Crăciunului și a Revelionului, când zilele libere se leagă cu weekend-urile.

Când este următoarea minivacanță pentru români

Următoarea minivacanță din 2026 este legată de Sfânta Maria, însă anul acesta sărbătoarea pică într-o zi de weekend. Deși nu oferă o perioadă extinsă de odihnă, mulți români își vor organiza totuși o scurtă escapadă, profitând de faptul că luna august rămâne una dintre cele mai căutate pentru concedii.

După Sfânta Maria, următoarea perioadă care poate fi transformată într-o minivacanță este 1 Decembrie – Ziua Națională a României. În 2026, 1 Decembrie cade într-o zi de marți, ceea ce înseamnă că, printr-o eventuală punte stabilită de Guvern pentru ziua de luni, românii ar putea beneficia de o minivacanță de patru zile.

Chiar și fără o zi liberă suplimentară, mulți angajați își vor lua concediu pe 30 noiembrie, pentru a lega weekendul de sărbătoarea națională.

Zile libere de Crăciun și de Revelion

Finalul de an aduce cele mai consistente zile libere. Crăciunul 2026 pică în vineri (25 decembrie) și sâmbătă (26 decembrie), ceea ce oferă românilor un weekend prelungit, ideal pentru o minivacanță în familie sau o scurtă vacanță la munte.

Revelionul 2026–2027 vine cu alte două zile libere legale: 31 decembrie și 1 ianuarie, care cad în joi și vineri. Practic, românii vor avea o minivacanță de patru zile, de joi până duminică, una dintre cele mai lungi perioade de odihnă din întregul an.

Ziua liberă legală de Sf. Maria pică în weekend

În 2026, Sfânta Maria este sărbătorită pe 15 august, o zi de sâmbătă. Asta înseamnă că românii nu vor beneficia de o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii. Totuși, fiind în plin sezon estival, mulți vor transforma weekendul într-o minivacanță, mai ales că perioada coincide cu vârful concediilor de vară.

Pe măsură ce anul se apropie de final, românii mai au câteva ocazii de a-și organiza minivacanțe, fie în preajma sărbătorilor, fie în weekendurile care se leagă natural cu zilele libere legale.

Chiar dacă unele dintre acestea cad în weekend, finalul de an rămâne generos, cu perioade care permit odihnă, călătorii scurte și timp petrecut în familie. Pentru mulți, minivacanțele din 2026 vor fi un bun prilej de a încheia anul într-un ritm mai domol și de a începe 2027 cu energie și planuri noi.