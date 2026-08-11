 Ce schimbări aduce Luna Noua din 12 august 2026. Zodiile care vor avea parte de surprize plăcute
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce schimbări aduce Luna Noua din 12 august 2026. Zodiile care vor avea parte de surprize plăcute

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Evenimentul de Lună Nouă din 12 august 2026, suprapus peste o spectaculoasă eclipsă de Soare în zodia Leului, marchează un moment de puternică transformare astrologică. Află ce schimbări aduce această energie cosmică intensă și care sunt zodiile favorizate de astrologi cu surprize și noi începuturi. 

image

Data de 12 august 2026 aduce pe cerul nopții un moment astrologic și astronomic de o vibrație ieșită din comun.

Punctul maxim de Lună Nouă din august 2026, combinat cu o eclipsă solară într-un semn solar de foc, deschide uși importante pentru toți nativii din zodiac. Energiile cosmice ne îndeamnă să lăsăm în urmă trecutul, să luăm decizii curajoase și să ne asumăm un nou capitol de viață.

Luna Nouă de pe 12 august aduce energii noi pentru zodii

Faza de Lună Nouă din august 2026 are loc la 20 de grade în zodia Leului, un semn guvernat chiar de Soare, responsabil pentru creativitate, pasiune, încredere și afirmare personală.

Din punct de vedere astrologic, suprapunerea cu o eclipsă solară potențează masiv această energie, funcționând ca un catalizator pentru schimbări profunde care nu mai pot fi amânate.

Această etapă aduce o stare de claritate și determinare. Este momentul ideal pentru a seta intenții clare, a renunța la relațiile sau proiectele toxice și a păși cu încredere pe un drum complet nou, caracterizat de autenticitate și curaj.

Nativii care au parte de schimbări și surprize

Deși întreaga hartă astrală este reconfigurată de faza de Lună Nouă din august 2026, semnele fixe sunt cele mai vizate de schimbările spectaculoase.

Persoanele născute sub semnele Taur, Leu, Scorpion și Vărsător vor simți cel mai puternic impulsul transformării în plan profesional, financiar sau sentimental.

Leii primesc o infuzie uriașă de energie și încredere, fiind gata să își schimbe imaginea sau cariera. Vărsătorii au parte de surprize plăcute în viața de cuplu sau în parteneriatele de afaceri, în timp ce Taurii și Scorpionii pot experimenta mutări neașteptate, schimbări de statut social sau oportunități mari de evoluție personală.

Ghid de cumpărături

image png
Liviu Vârciu și-a dezvăluit problemele de sănătate în emisiunea lui Nea Mărin. Cu ce afecțiuni se confruntă PrimeTime
image png
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Mustață a dezvăluit ce le-a zis jucătorilor despre Marius Baciu. „Ieșiți în față și spuneți dacă vă plângeți de el”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Momentul în care un copil cade dintr-o dubă în mers şi se rostogoleşte câţiva metri pe asfalt, în Tulcea observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Povestea „ambulanței negre”. De ce au fost revopsite salvările MApN www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Veste uriaşă pentru David Popovici chiar înainte de debutul la Campionatele Europene as.ro
image
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie playtech.ro
image
David Popovici, exclusiv FANATIK după calificările la 100 de metri! Marele secret pentru CE de la Paris: „Sigur mi-a prins bine”. Ce spune despre recordul mondial: „Fără nicio aroganță…” www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare” okmagazine.ro
image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
Zile libere legale în 2023
Ce minivacanțe mai avem în 2026. Zile libere legale până la finalul anului Național
image png
Programul FIV 2026. Un embriolog renumit explică ce trebuie cuplurile să știe înainte să aleagă clinica. „Infertilitatea nu mai este un subiect tabu” Național
prima zi de scoala jpg
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală? Ce se aplică în 2026 și ce schimbări sunt discutate în Parlament Național
image png
Generația Z descoperă viața militară. De ce aleg tot mai mulți tineri europeni să poarte uniformă: „Este extrem de incitant” Actualitate
image png
Măsurile autorităților pentru centrala de la Cernavodă nu au avut rezultatul așteptat: „S-a creat un dâmb” Național
Trotinete electrice FOTO Shutterstock
Atenție la trotinetele electrice! Studiu: riscul de leziuni cerebrale poate fi mai mare decât în cazul altor vehicule pe două roți Național
image png
Alertă în Neamț: scurgeri de gaze depistate în cinci blocuri. 75 de persoane, afectate după sistarea alimentării Național
Canicula - caldura - termometru - FOTO Shutterstock
Vreme extremă în România. Temperaturile urcă până la 39 de grade, iar Bucureștiul se pregătește pentru o zi sufocantă Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net