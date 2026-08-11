Ce schimbări aduce Luna Noua din 12 august 2026. Zodiile care vor avea parte de surprize plăcute

Evenimentul de Lună Nouă din 12 august 2026, suprapus peste o spectaculoasă eclipsă de Soare în zodia Leului, marchează un moment de puternică transformare astrologică. Află ce schimbări aduce această energie cosmică intensă și care sunt zodiile favorizate de astrologi cu surprize și noi începuturi.

Data de 12 august 2026 aduce pe cerul nopții un moment astrologic și astronomic de o vibrație ieșită din comun.

Punctul maxim de Lună Nouă din august 2026, combinat cu o eclipsă solară într-un semn solar de foc, deschide uși importante pentru toți nativii din zodiac. Energiile cosmice ne îndeamnă să lăsăm în urmă trecutul, să luăm decizii curajoase și să ne asumăm un nou capitol de viață.

Luna Nouă de pe 12 august aduce energii noi pentru zodii

Faza de Lună Nouă din august 2026 are loc la 20 de grade în zodia Leului, un semn guvernat chiar de Soare, responsabil pentru creativitate, pasiune, încredere și afirmare personală.

Din punct de vedere astrologic, suprapunerea cu o eclipsă solară potențează masiv această energie, funcționând ca un catalizator pentru schimbări profunde care nu mai pot fi amânate.

Această etapă aduce o stare de claritate și determinare. Este momentul ideal pentru a seta intenții clare, a renunța la relațiile sau proiectele toxice și a păși cu încredere pe un drum complet nou, caracterizat de autenticitate și curaj.

Nativii care au parte de schimbări și surprize

Deși întreaga hartă astrală este reconfigurată de faza de Lună Nouă din august 2026, semnele fixe sunt cele mai vizate de schimbările spectaculoase.

Persoanele născute sub semnele Taur, Leu, Scorpion și Vărsător vor simți cel mai puternic impulsul transformării în plan profesional, financiar sau sentimental.

Leii primesc o infuzie uriașă de energie și încredere, fiind gata să își schimbe imaginea sau cariera. Vărsătorii au parte de surprize plăcute în viața de cuplu sau în parteneriatele de afaceri, în timp ce Taurii și Scorpionii pot experimenta mutări neașteptate, schimbări de statut social sau oportunități mari de evoluție personală.