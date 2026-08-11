 Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală? Ce se aplică în 2026 și ce schimbări sunt discutate în Parlament
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală? Ce se aplică în 2026 și ce schimbări sunt discutate în Parlament

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Începutul anului școlar îi pune din nou pe părinți în situația de a găsi soluții pentru a putea fi alături de copii în prima zi de cursuri. În 2026, însă, prima zi de școală nu reprezintă, în acest moment, o zi liberă acordată automat prin lege părinților salariați, chiar dacă există un proiect legislativ care ar putea schimba această situație.

Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală?
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală?

Propunerea privind acordarea unei zile libere părinților care își însoțesc copiii la începutul anului școlar a trecut de Senat, însă se află încă în procedură la Camera Deputaților, care este forul decizional. Prin urmare, pentru anul școlar 2026-2027, dreptul nu este încă aplicabil.

Prima zi de școală nu este, deocamdată, zi liberă legală pentru părinți

Părinții care doresc să participe la festivitățile organizate în prima zi de școală nu au, în prezent, un drept legal general prin care să solicite automat o zi liberă de la angajator. Dacă vor să fie prezenți la debutul noului an școlar, aceștia trebuie să recurgă la variantele prevăzute de legislația muncii, precum concediul de odihnă sau, în funcție de situație și de regulile interne ale angajatorului, o învoire.

Situația s-ar putea modifica dacă propunerea legislativă aflată în Parlament va fi adoptată și va parcurge toate etapele necesare pentru a deveni lege.

Inițiativa a fost înregistrată inițial la Senat cu numărul L409/2025, iar ulterior a ajuns la Camera Deputaților sub indicativul PL-x 547/2025. Proiectul urmărește introducerea unei zile libere pentru părinții copiilor înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, chiar în ziua în care începe anul școlar.

Ce prevede proiectul pentru părinții cu copii la grădiniță și școală

Propunerea legislativă pornește de la o situație întâlnită frecvent în familiile cu copii: părinții care lucrează trebuie să își organizeze programul astfel încât să poată participa la prima zi de grădiniță sau de școală, fără ca această zi să fie, în prezent, prevăzută printre zilele libere acordate prin lege.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, părinții, în sensul prevăzut de Codul civil, ar urma să beneficieze de o zi liberă în prima zi a anului școlar pentru copiii care urmează cursurile învățământului preșcolar, primar sau gimnazial.

Inițiatorul argumentează că începutul unui nou an școlar reprezintă un moment important în viața copilului și a familiei, iar prezența părinților poate avea un rol important în adaptarea celor mici la un nou mediu, mai ales în cazul copiilor care intră pentru prima dată la grădiniță, în clasa pregătitoare sau trec într-o nouă etapă educațională.

Este important de precizat însă că proiectul nu ar introduce o zi liberă pentru orice angajat care are copii, indiferent de vârsta acestora. Prevederea se referă la părinții copiilor înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Proiectul a trecut de Senat, dar părinții nu pot cere încă această zi liberă

Faptul că inițiativa a fost considerată adoptată de Senat nu înseamnă că prevederea a devenit deja obligatorie pentru angajatori.

Proiectul a fost considerat adoptat de Senat la 3 decembrie 2025, după expirarea termenului constituțional pentru adoptare, iar la 10 decembrie 2025 a fost transmis Camerei Deputaților. În procedura parlamentară de la Camera Deputaților, propunerea a fost repartizată comisiilor de specialitate, inclusiv Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru învățământ.

Pentru ca ziua liberă să devină un drept legal efectiv, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților și să parcurgă ulterior toate procedurile constituționale necesare pentru intrarea în vigoare.

Astfel, în august 2026, părinții nu pot invoca această inițiativă pentru a solicita în mod automat o zi liberă în prima zi de școală. Până când modificarea legislativă nu intră în vigoare, regula actuală rămâne în vigoare.

Ce zile libere pot primi deja părinții, potrivit legislației

Legislația românească prevede și în prezent anumite situații în care părinții pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, însă aceste prevederi nu trebuie confundate cu o zi liberă destinată participării la festivitatea de deschidere a anului școlar.

Legea nr. 19/2020 reglementează acordarea unor zile libere unuia dintre părinți în anumite situații în care activitatea unităților de învățământ este suspendată sau acestea sunt închise temporar din cauza unor condiții meteorologice nefavorabile ori a altor situații extreme stabilite de autoritățile competente.

Prin urmare, această lege nu oferă un temei pentru ca părinții să primească automat liber în prima zi de școală. Scopul reglementării este diferit și vizează situații speciale în care copiii trebuie supravegheați ca urmare a suspendării cursurilor sau închiderii unităților de învățământ.

Când începe școala în anul școlar 2026-2027

Pentru elevii din România, anul școlar 2026-2027 începe oficial luni, 7 septembrie 2026. Potrivit structurii stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor.

Anul școlar va avea, în general, 36 de săptămâni de cursuri, însă există excepții în cazul anumitor clase terminale, pentru care perioada de cursuri este stabilită diferit.

Așadar, părinții care vor să fie alături de copii în prima zi de școală, pe 7 septembrie 2026, trebuie să țină cont de faptul că ziua liberă specială pentru această ocazie nu este încă prevăzută de legislația în vigoare. Proiectul aflat în Parlament ar putea schimba regula pentru viitor, însă până la adoptarea și intrarea sa în vigoare, angajatorii nu sunt obligați să acorde această zi liberă în baza inițiativei legislative.

Ghid de cumpărături

image png
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa Vedete românești
image png
Liviu Vârciu și-a dezvăluit problemele de sănătate în emisiunea lui Nea Mărin. Cu ce afecțiuni se confruntă PrimeTime
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului adevarul.ro

Parteneri

image
Pentru Gigi Becali: cât au costat transferurile cu care Sepsi a râs de FCSB. Dezvăluirile patronului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Momentul în care un copil cade dintr-o dubă în mers şi se rostogoleşte câţiva metri pe asfalt, în Tulcea observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Povestea „ambulanței negre”. De ce au fost revopsite salvările MApN www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Veste uriaşă pentru David Popovici chiar înainte de debutul la Campionatele Europene as.ro
image
De ce pun tot mai mulţi șoferi folie de aluminiu pe cheia mașinii. Trucul simplu, dar genial are un rol important playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, detalii exclusive despre noul transfer al lui Dinamo: „A fost ținta numărul 1!” www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare” okmagazine.ro
image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
Ap9zmkzJVcA 3O jpg
Incident în Cișmigiu. Cum îți dai seama că un copac poate fi periculos și ce trebuie să verifici înainte să te așezi sub el Național
image png
Actorul Jon Cypher a murit. Era cunoscut pentru rolurile sale din „Hill Street Blues” și „Masters of the Universe” Internațional
Zile libere legale în 2023
Ce minivacanțe mai avem în 2026. Zile libere legale până la finalul anului Național
image png
Ce schimbări aduce Luna Noua din 12 august 2026. Zodiile care vor avea parte de surprize plăcute Național
image png
Programul FIV 2026. Un embriolog renumit explică ce trebuie cuplurile să știe înainte să aleagă clinica. „Infertilitatea nu mai este un subiect tabu” Național
image png
Generația Z descoperă viața militară. De ce aleg tot mai mulți tineri europeni să poarte uniformă: „Este extrem de incitant” Actualitate
image png
Măsurile autorităților pentru centrala de la Cernavodă nu au avut rezultatul așteptat: „S-a creat un dâmb” Național
Trotinete electrice FOTO Shutterstock
Atenție la trotinetele electrice! Studiu: riscul de leziuni cerebrale poate fi mai mare decât în cazul altor vehicule pe două roți Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net