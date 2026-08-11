Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală? Ce se aplică în 2026 și ce schimbări sunt discutate în Parlament

Începutul anului școlar îi pune din nou pe părinți în situația de a găsi soluții pentru a putea fi alături de copii în prima zi de cursuri. În 2026, însă, prima zi de școală nu reprezintă, în acest moment, o zi liberă acordată automat prin lege părinților salariați, chiar dacă există un proiect legislativ care ar putea schimba această situație.

Propunerea privind acordarea unei zile libere părinților care își însoțesc copiii la începutul anului școlar a trecut de Senat, însă se află încă în procedură la Camera Deputaților, care este forul decizional. Prin urmare, pentru anul școlar 2026-2027, dreptul nu este încă aplicabil.

Prima zi de școală nu este, deocamdată, zi liberă legală pentru părinți

Părinții care doresc să participe la festivitățile organizate în prima zi de școală nu au, în prezent, un drept legal general prin care să solicite automat o zi liberă de la angajator. Dacă vor să fie prezenți la debutul noului an școlar, aceștia trebuie să recurgă la variantele prevăzute de legislația muncii, precum concediul de odihnă sau, în funcție de situație și de regulile interne ale angajatorului, o învoire.

Situația s-ar putea modifica dacă propunerea legislativă aflată în Parlament va fi adoptată și va parcurge toate etapele necesare pentru a deveni lege.

Inițiativa a fost înregistrată inițial la Senat cu numărul L409/2025, iar ulterior a ajuns la Camera Deputaților sub indicativul PL-x 547/2025. Proiectul urmărește introducerea unei zile libere pentru părinții copiilor înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, chiar în ziua în care începe anul școlar.

Ce prevede proiectul pentru părinții cu copii la grădiniță și școală

Propunerea legislativă pornește de la o situație întâlnită frecvent în familiile cu copii: părinții care lucrează trebuie să își organizeze programul astfel încât să poată participa la prima zi de grădiniță sau de școală, fără ca această zi să fie, în prezent, prevăzută printre zilele libere acordate prin lege.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, părinții, în sensul prevăzut de Codul civil, ar urma să beneficieze de o zi liberă în prima zi a anului școlar pentru copiii care urmează cursurile învățământului preșcolar, primar sau gimnazial.

Inițiatorul argumentează că începutul unui nou an școlar reprezintă un moment important în viața copilului și a familiei, iar prezența părinților poate avea un rol important în adaptarea celor mici la un nou mediu, mai ales în cazul copiilor care intră pentru prima dată la grădiniță, în clasa pregătitoare sau trec într-o nouă etapă educațională.

Este important de precizat însă că proiectul nu ar introduce o zi liberă pentru orice angajat care are copii, indiferent de vârsta acestora. Prevederea se referă la părinții copiilor înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Proiectul a trecut de Senat, dar părinții nu pot cere încă această zi liberă

Faptul că inițiativa a fost considerată adoptată de Senat nu înseamnă că prevederea a devenit deja obligatorie pentru angajatori.

Proiectul a fost considerat adoptat de Senat la 3 decembrie 2025, după expirarea termenului constituțional pentru adoptare, iar la 10 decembrie 2025 a fost transmis Camerei Deputaților. În procedura parlamentară de la Camera Deputaților, propunerea a fost repartizată comisiilor de specialitate, inclusiv Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru învățământ.

Pentru ca ziua liberă să devină un drept legal efectiv, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților și să parcurgă ulterior toate procedurile constituționale necesare pentru intrarea în vigoare.

Astfel, în august 2026, părinții nu pot invoca această inițiativă pentru a solicita în mod automat o zi liberă în prima zi de școală. Până când modificarea legislativă nu intră în vigoare, regula actuală rămâne în vigoare.

Ce zile libere pot primi deja părinții, potrivit legislației

Legislația românească prevede și în prezent anumite situații în care părinții pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, însă aceste prevederi nu trebuie confundate cu o zi liberă destinată participării la festivitatea de deschidere a anului școlar.

Legea nr. 19/2020 reglementează acordarea unor zile libere unuia dintre părinți în anumite situații în care activitatea unităților de învățământ este suspendată sau acestea sunt închise temporar din cauza unor condiții meteorologice nefavorabile ori a altor situații extreme stabilite de autoritățile competente.

Prin urmare, această lege nu oferă un temei pentru ca părinții să primească automat liber în prima zi de școală. Scopul reglementării este diferit și vizează situații speciale în care copiii trebuie supravegheați ca urmare a suspendării cursurilor sau închiderii unităților de învățământ.

Când începe școala în anul școlar 2026-2027

Pentru elevii din România, anul școlar 2026-2027 începe oficial luni, 7 septembrie 2026. Potrivit structurii stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor.

Anul școlar va avea, în general, 36 de săptămâni de cursuri, însă există excepții în cazul anumitor clase terminale, pentru care perioada de cursuri este stabilită diferit.

Așadar, părinții care vor să fie alături de copii în prima zi de școală, pe 7 septembrie 2026, trebuie să țină cont de faptul că ziua liberă specială pentru această ocazie nu este încă prevăzută de legislația în vigoare. Proiectul aflat în Parlament ar putea schimba regula pentru viitor, însă până la adoptarea și intrarea sa în vigoare, angajatorii nu sunt obligați să acorde această zi liberă în baza inițiativei legislative.