 Un fermier a dat lovitura în Israel cu o legumă cultivată și în România. Ce se vinde însă în supermarketurile de la noi
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Un fermier a dat lovitura în Israel cu o legumă cultivată și în România. Ce se vinde însă în supermarketurile de la noi

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Valentin Jecu, un fermier din județul Buzău, a reușit o performanță rară pentru agricultura românească, exportând peste 20 de tone de usturoi din soiul autohton Benone către un retailer din Israel. 

Leguma românească ce i-a adus succes lui Vali în Israel/ sursa captură Youtube
Leguma românească ce i-a adus succes lui Vali în Israel/ sursa captură Youtube

Diferența dintre gustul usturoiului românesc și cel din import este uriașă, însă prezența sa în marile lanțuri de magazine din țară a devenit o adevărată raritate.

Statisticile arată un dezechilibru uriaș, România importând de 45 de ori mai mult usturoi decât reușește să vândă peste granițe. Cu toate acestea, calitatea soiurilor tradiționale deschide uși neașteptate pe piețele internaționale.

Export de succes în Israel cu soiul tradițional Benone

În timp ce clienții din supermarketurile din România caută în zadar pe rafturi un produs autohton, Valentin Jecu, fermier din comuna buzoiană Râmnicelu, a încheiat un parteneriat important cu un comerciant din Israel.

Reprezentanții retailerului străin au fost atrași de gustul intensiv al soiului românesc Benone, cumpărând o primă tranșă de test.

Fermierul a explicat că acest soi de usturoi se recunoaște extrem de ușor dacă este desfăcut un cățel, la interior observându-se inserții specifice de culoare maro.

„Pentru prima oară în acest an, acest soi de usturoi trece granițele României. Nu a fost o comandă mare, ci una de început de 24 de tone. Îmi doresc ca în anul următor să cresc și cantitatea și suprafața pentru acest soi, deoarece există cerință”, spune fermierul potrivit Observator.

Importuri masive din China

Datele comerciale indică o realitate dură pentru consumatori. Peste 7.000 de tone de usturoi au intrat pe piața românească într-un singur an, predominant din China și Spania, în timp ce exporturile naționale abia au însumat 150 de tone.

Cumpărătorii confirmă că marfa românească lipsește din hypermarketuri, deși este net superioară din punct de vedere calitativ.

Producătorii avertizează că suspendarea programului de subvenții prin ajutorul de minimis și lipsa spațiilor moderne de depozitare riscă să oprească definitiv cultivarea soiurilor tradiționale, fermierii neavând capacitatea de a livra constant pe tot parcursul anului.

Ce se întâmplă în organism după câteva săptămâni de consum de usturoi

Usturoiul își datorează o parte importantă dintre proprietăți alicinei, un compus cu sulf format atunci când este zdrobit, tăiat sau mestecat.

Consumat regulat, acesta poate susține sănătatea intestinală și imunitatea, iar după aproximativ șase până la opt săptămâni, unele cercetări indică posibile beneficii asupra colesterolului și tensiunii arteriale.

Pe termen mai lung, compușii antioxidanți ai usturoiului pot contribui și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

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