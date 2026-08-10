Intervenție neobișnuită în Brașov. Salvamontiștii au salvat un pui de huhurez mare, cu aripa fracturată, găsit pe șosea

Un pui de huhurez mare, aparținând unei specii rare, a fost salvat de salvamontiștii din Brașov după ce a fost găsit pe un drum din zona Glăjeriei, Râșnov.

Pasărea a fost descoperită la finalul weekendului trecut, în timpul unei patrulări efectuate de salvatorii montani. Echipa a observat puiul aflat pe drum și a oprit imediat pentru a-i acorda ajutor.

Salvamontiștii au preluat pasărea și au transportat-o de urgență la un medic veterinar, unde aceasta a fost supusă unei prime evaluări.

Puiul avea o aripă fracturată

În urma examinării inițiale, medicii veterinari au constatat că puiul de huhurez mare avea o aripă fracturată. Totodată, există suspiciunea că pasărea ar fi fost atacată de un alt animal.

Salvatorii montani au acordat primul ajutor, după care au continuat demersurile pentru ca pasărea să primească îngrijirile necesare.

Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Brașov, cazul necesită investigații suplimentare, având în vedere atât starea puiului, cât și statutul speciei din care face parte.

Pasărea a fost transportată la o asociație din București

Luni, puiul de huhurez mare a fost transportat la o asociație specializată din București. Acolo urmează să primească îngrijiri medicale suplimentare și să fie supus unor investigații amănunțite.

Salvamont Brașov a transmis că, din primele informații, este vorba despre o specie rară, care are un statut de conservare important.

Specialiștii vor analiza starea păsării și vor decide care sunt pașii următori pentru îngrijirea acesteia.

Salvatorii așteaptă decizia specialiștilor

În funcție de rezultatele investigațiilor, specialiștii urmează să stabilească dacă puiul poate fi tratat în România sau dacă va fi necesar transferul său într-un centru din străinătate.

Deocamdată, pasărea beneficiază de îngrijiri medicale într-o unitate specializată din București, după ce a fost găsită rănită pe drumul din zona Glăjeriei, Râșnov.

Intervenția salvamontiștilor a avut loc în timpul unei patrulări, iar aceștia au preluat imediat puiul și l-au dus la medicul veterinar pentru evaluare și acordarea primului ajutor.