Primele impresii ale unui elev care a participat la a doua sesiune de Bacalaureat: „Nu mi-a picat ce am învățat”

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 a început luni, 10 august, cu proba scrisă la limba și literatura română. După susținerea examenului, elevii au vorbit despre primele lor impresii despre evaluarea din toamnă.

Impresiile elevilor

La sesiunea din toamnă s‑au întors în sălile de examen peste 33.000 de candidați, fie pentru că nu au promovat în vară, fie pentru că nu s‑au prezentat la probele anterioare. Doi din trei provin din promoția curentă, ceea ce arată că majoritatea elevilor încearcă să își rezolve situația școlară în același an.

Elevii au avut de rezolvat cerințele pe baza fie a operei „Ion” de Liviu Rebreanu, fie „Ultima noapte de dragoste, întaia noapte de război”, de Camil Petrescu.

„Am venit doar ca să fie, dar la subiectul 3, Liviu Rebreanu nici nu mai știu ce-a scris, parcă Ion. La română au fost multe opere, cam greu să le înveți pe toate. Eu unu am nevoie de 5 pur și simplu, dar am nevoia de el ca de plasă de salvare", a declarat Bogdan, unul dintre absolvenții care a susținut astăzi bacalaureatul.

"Nu m-am pregătit extraordinar de wow. Eu zic că o să fie ok totul. La Română m-am axat destul de bine, mi-a picat ce am învățat", a mărturisit alt candidat

Cum este structurat subiectul la limba și literatura română

Potrivit modelelor oficiale de examen, proba scrisă la limba și literatura română a fost împărțită în trei subiecte principale, fiecare urmărind competențe diferite, de la înțelegerea și interpretarea unui text până la redactarea unui eseu bazat pe literatura studiată.

Lucrarea este evaluată cu 90 de puncte, în timp ce alte 10 puncte sunt acordate din oficiu, astfel încât punctajul maxim este de 100 de puncte.

Subiectul I – Text la prima vedere și argumentare

Prima parte a examenului are cea mai mare pondere și este evaluată cu 50 de puncte.

Candidații au primit un text la prima vedere și trebuie să rezolve mai multe cerințe care urmăresc, printre altele, identificarea și interpretarea informațiilor, explicarea unor secvențe și valorificarea corectă a conținutului fragmentului.

A doua componentă presupune redactarea unui text argumentativ de cel puțin 150 de cuvinte. Pentru rezolvarea acestei cerințe, elevii trebuie să utilizeze atât informații din textul-suport, cât și exemple provenite din experiența personală sau din cultura generală.

Subiectul al II-lea – Interpretarea unui fragment literar

Subiectul al II-lea este notat cu 10 puncte și presupune redactarea unui răspuns de minimum 50 de cuvinte, pornind de la un fragment literar.

Cerința a urmărit mai multe aspecte, în funcție de textul primit. Printre acestea se pot afla identificarea și explicarea perspectivei narative, analiza unor elemente de construcție a textului, evidențierea rolului notațiilor autorului sau explicarea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Pentru un punctaj bun, răspunsul trebuie să fie clar, coerent și să demonstreze că elevul a înțeles atât textul, cât și cerința formulată.

Subiectul al III-lea – Eseul de minimum 400 de cuvinte

Ultima parte a lucrării este evaluată cu 30 de puncte și este dedicată literaturii române studiate în conformitate cu programa de examen.

Candidații au trebuit să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte, pornind de la operele și autorii prevăzuți în programa pentru Bacalaureat.

Respectarea cerinței, organizarea logică a ideilor, utilizarea corectă a cunoștințelor literare și exprimarea clară sunt elemente importante pentru obținerea unui punctaj ridicat.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat continuă în următoarele zile cu celelalte probe scrise.

10 august – Proba E.a): Limba și literatura română

11 august – Proba E.c): Proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie

12 august – Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării

13 august – Proba E.b): Limba și literatura maternă

Primele rezultate ale examenului sunt programate pentru 18 august. În aceeași zi, candidații își pot vedea lucrările și pot depune contestații în intervalul 14:00–18:00.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă în zilele de 19 și 20 august, în timp ce soluționarea contestațiilor este programată pentru 20 și 21 august.

Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 urmează să fie afișate pe 24 august.