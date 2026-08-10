MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Spania. Valencia se află sub risc mare de incendii, în ziua eclipsei de Soare

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii aflați sau care călătoresc în Valencia că, pe 12 august, autoritățile spaniole au instituit nivelul maxim de prealertă pentru incendii, în contextul afluxului de oameni așteptat pentru eclipsa totală de Soare.

Valencia se află sub riscul incendiilor

Pe 12 august, accesul pe trasee și în zonele de câmp deschis este interzis, la fel și aprinderea focului în pădurile din regiune și în zonele limitrofe, pe o rază de 500 de metri. Autoritățile au decis și închiderea mai multor parcuri naturale, printre care Tinença de Benifassà, Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes‑Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espadà, Albufera, Sierra Calderona și Sierra de Mariola, potrivit Adevărul.

Pentru 11 și 12 august, camparea este interzisă în mai multe zone, precum El Molinillo, Jórgola, Fuente Muñoz, Fuente de Don Guillén, El Remedio, Porta Coeli și El Planàs. În aceleași zile, activitățile sportive și recreative desfășurate în afara spațiilor special amenajate sunt interzise în zonele de agrement și în cele de campare aflate pe terenuri forestiere.

MAE îi îndeamnă pe românii aflați în Comunitatea Valenciană să urmărească eclipsa din zone urbane, unde riscul de incendii este mai redus și unde există, în unele locuri, puncte oficiale de observare.

Accesul către aceste puncte trebuie făcut doar pe traseele amenajate, respectând rutele de intrare și ieșire stabilite de autoritățile spaniole.

Ministerul de Externe subliniază importanța evitării zonelor restricționate și a respectării stricte a instrucțiunilor transmise de autoritățile locale. Totodată, recomandă consultarea permanentă a informațiilor publice furnizate de instituțiile spaniole, pentru a evita riscurile generate de nivelul maxim de prealertă pentru incendii.

Aglomerația ar putea duce la izbucnirea mai multor incendii de vegetație

Autoritățile din Spania au avertizat asupra unui risc crescut de incendii, în contextul în care sute de mii de oameni se îndreaptă spre dealuri și plaje pentru a admira mai bine eclipsa totală de soare de miercuri, conform The Guardian.

„Vegetația este extrem de uscată, iar cea mai mică scânteie sau neglijență ar putea duce la incendii forestiere devastatoare”, a declarat ministra mediului, Sara Aagesen, în timpul unei vizite la Niebla, în sudul țării, locul unde a avut loc cel mai recent incendiu din Spania.

Căldura neîncetată și precipitațiile reduse au creat condiții ideale pentru incendiile forestiere care au devastat vaste zone din Spania în ultimele săptămâni, inclusiv un incendiu de proporții la vest de capitala Madrid.

Spania se numără printre cele mai bune locuri din Europa pentru a observa eclipsa totală de Soare. Ministerul Finanțelor estimează că 460.000 de turiști străini vor veni special pentru a vedea eclipsa.

Ca măsură de precauție, regiunea Valencia a închis parcurile naturale și a interzis circulația pe potecile rurale.

Luni, agenția națională de meteorologie, AEMET, a declarat că luna iulie a fost una dintre cele mai călduroase luni înregistrate vreodată în Spania continentală de la începutul înregistrărilor, în 1961.

Luna trecută a fost, de asemenea, cea mai secetoasă lună iulie înregistrată vreodată în Spania continentală, cu doar 4,3 mm de precipitații, ceea ce reprezintă doar 26 % din precipitațiile normale pentru această perioadă a anului.

Cum se poate observa eclipsa de soare în siguranță

Specialiștii atrag atenția că observarea Soarelui fără protecție adecvată poate provoca leziuni oculare ireversibile sau chiar orbire.

Eclipsa parțială poate fi urmărită în siguranță cu ochelari speciali de eclipsă sau cu un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai recomandat material de protecție este filtrul Mylar, achiziționat exclusiv din magazinele specializate de astronomie, fiind de evitat ochelarii clasici de soare.

Pentru cei care folosesc telescoape sau lunete, precauția trebuie să fie maximă, fiind interzisă privirea directă prin ocular fără filtre solare montate la obiectiv.

O alternativă 100% sigură este metoda proiecției, prin care imaginea discului solar este proiectată prin telescop direct pe o foaie sau pe un carton alb pus în spatele ocularului, permițând astfel mai multor persoane să privească simultan.

Spitalele sunt în alertă în cazul unor posibile leziuni oculare la persoanele care nu poartă ochelarii de soare de protecție distribuiți gratuit în toată țara înainte de eclipsă. Șase mărci de ochelari au fost retrase de pe piață după ce au fost considerate nesigure de către autorități.

Cum poate fi văzută eclipsa în România

Pe teritoriul României, spectacolul cosmic va fi doar unul parțial, iar vizibilitatea va depinde în mod direct de poziția geografică a privitorilor.

Locuitorii din nord-vestul țării vor avea cea mai bună poziție de observare din întreaga Românie pentru spectacolul ceresc din seara de 12 august 2026.

Conform specialiștilor de la Observatorul Astronomic, municipiul Carei și localitățile învecinate din județul Satu Mare vor înregistra cea mai mare magnitudine a eclipsei, discul solar urmând să fie acoperit în proporție de aproximativ 34%.

Fenomenul astronomic va debuta în jurul orei 20:20, iar faza sa maximă va avea loc chiar în momentele dinaintea apusului.

Perioada de vizibilitate va fi însă una extrem de scurtă, durata maximă de observare fiind de cel mult 26 de minute în extremitatea de nord-vest.