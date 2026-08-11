 Răsturnare de situație în cazul procurorului acuzat că ar fi tras cu pistolul în timpul intervenției poliției. A fost eliberat
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Răsturnare de situație în cazul procurorului acuzat că ar fi tras cu pistolul în timpul intervenției poliției. A fost eliberat

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Răsturnare de situație în cazul procurorului cercetat după un incident cu focuri de armă. Magistratul, reținut după intervenția poliției la un local din județul Hunedoara, nu va fi arestat preventiv, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins solicitarea procurorilor. Instanța a decis punerea sa în libertate, însă ancheta penală continuă.

Răsturnare de situație în cazul procurorului acuzat că ar fi tras cu pistolul în timpul intervenției
Răsturnare de situație în cazul procurorului acuzat că ar fi tras cu pistolul în timpul intervenției

Cazul a ajuns în atenția autorităților după un incident produs în noaptea de 9 august, într-un local din comuna Ribița, unde se aflau aproximativ 100 de persoane. Potrivit anchetatorilor, procurorul ar fi avut asupra sa un pistol letal, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen, deși dreptul său de a purta armă fusese anterior anulat.

În timpul intervenției polițiștilor, bărbatul ar fi fugit și ar fi folosit spray-ul iritant asupra agenților, iar ulterior, susțin procurorii, ar fi tras cu pistolul în momentul în care aceștia încercau să îl imobilizeze.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea de arestare preventivă

Judecătorii au considerat că propunerea formulată de procurori pentru arestarea preventivă a magistratului nu este întemeiată și au dispus punerea acestuia în libertate, dacă nu există un alt motiv legal pentru menținerea sa în stare de reținere sau detenție.

Decizia instanței nu înseamnă însă că dosarul penal a fost închis sau că acuzațiile formulate de anchetatori au fost stabilite ca fiind nefondate. Cercetările continuă, iar soluția privind măsura preventivă poate fi contestată.

În baza art. 227 alin. 1 Cod procedură penală respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul B. R. G.(…) ca neîntemeiată. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub măsura preventivă a reţinerii luată prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 46/78/P/2026 din data de 09.08.2026 ora 23:55, dacă nu este reţinut, arestat sau deţinut în altă cauză. (…) Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, se arată în soluția instanței.

Magistratul este cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

După hotărârea instanței, procurorul a declarat că are încredere în sistemul judiciar și că speră ca ancheta să se încheie în favoarea sa.

S-a făcut dreptate şi sper să obţin dreptatea şi mai departe. Am încredere în justiţia din România şi sper ca nimeni să nu mai treacă prin ce am trecut eu”, a spus procurorul.

Cum a ajuns procurorul în atenția polițiștilor

Incidentul a avut loc în noaptea de 9 august, într-un local din comuna Ribița, județul Hunedoara. Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, în local se aflau în jur de 100 de persoane în momentul în care a izbucnit situația care a necesitat intervenția poliției.

Procurorul ar fi avut asupra sa mai multe obiecte considerate periculoase, respectiv un pistol letal, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen.

Un element important în anchetă îl reprezintă faptul că permisul său de port-armă fusese anulat anterior de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, la data de 27 iulie.

Atunci când polițiștii i-ar fi solicitat să se legitimeze, procurorul ar fi refuzat, iar situația ar fi degenerat într-un conflict în interiorul localului.

Procurorii susțin că magistratul ar fi folosit spray lacrimogen

Potrivit anchetatorilor, situația a escaladat în momentul în care polițiștii au intervenit pentru a-l opri pe bărbat.

Procurorii susțin că acesta ar fi fugit de agenți după ce ar fi folosit anterior spray-ul iritant-lacrimogen asupra lor. Polițiștii l-ar fi urmărit, iar în momentul în care au încercat să îl imobilizeze s-ar fi produs episodul cu arma de foc.

Parchetul General afirmă că procurorul ar fi tras cu pistolul pe care îl avea asupra sa, deși dreptul de port-armă fusese anulat.

În jurul orei 03.00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliție, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliție care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliție, ar fi tras fără drept cu arma letală deținută, asupra sa”, a menționat Parchetul General.

O publicație locală a relatat, de asemenea, că bărbatul ar fi purtat haine și mănuși de culoare neagră, iar un martor ar fi alertat poliția după ce ar fi observat pistolul asupra sa.

Ancheta penală continuă după decizia privind libertatea procurorului

Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia vizează măsura preventivă solicitată de procurori și nu reprezintă o soluție definitivă asupra acuzațiilor din dosar.

În perioada următoare, anchetatorii vor continua să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul, inclusiv ce s-a întâmplat în local, cum a decurs intervenția polițiștilor și în ce condiții ar fi fost folosit pistolul.

Decizia instanței poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare, astfel că situația juridică a procurorului se poate modifica în funcție de evoluția procedurilor.

Până la o eventuală hotărâre definitivă a instanțelor, acuzațiile formulate în cadrul anchetei trebuie privite în limitele procedurii judiciare, iar procurorul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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