Cum păstrezi roșiile și ardeii proaspeți mai mult timp. Trucuri simple care previn mucegăirea și alterarea

Roșiile și ardeii sunt nelipsiți din bucătărie în timpul verii, însă căldura și umiditatea îi pot face să se strice mult mai repede decât ne-am dori. Dacă ai cumpărat o cantitate mai mare de legume sau ai o recoltă bogată din grădină, câteva reguli simple de depozitare te pot ajuta să le păstrezi în stare bună mai multe zile și să reduci risipa alimentară.

În lunile de vară, piețele și grădinile sunt pline de roșii și ardei proaspeți, iar perioada august-septembrie este potrivită pentru a profita de gustul legumelor de sezon. Problema apare atunci când acestea sunt depozitate în condiții nepotrivite: roșiile se pot înmuia rapid, în timp ce ardeii își pierd fermitatea și pot începe să mucegăiască.

Temperatura, circulația aerului, umezeala și chiar modul în care așezăm legumele pot influența semnificativ cât timp acestea rămân proaspete.

De ce se strică roșiile și ardeii atât de repede

Atât roșiile, cât și ardeii continuă să își modifice textura și gradul de coacere după recoltare. Temperaturile ridicate pot accelera aceste procese, iar umezeala excesivă favorizează apariția mucegaiului.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără păstrarea legumelor în soare, în pungi de plastic complet închise sau în recipiente în care nu există suficientă circulație a aerului.

Și loviturile mici pot deveni o problemă. Zonele deteriorate se alterează mai repede și pot afecta legumele aflate în apropiere.

Cum păstrezi roșiile proaspete mai mult timp

Roșiile necesită o atenție specială deoarece frigul le poate afecta aroma și textura, în special atunci când nu sunt încă foarte coapte.

1. Nu pune roșiile ferme direct în frigider

Roșiile care sunt încă ferme și urmează să fie consumate în următoarele zile pot fi ținute la temperatura camerei, într-un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

Dacă sunt deja foarte coapte și există riscul să se strice rapid, refrigerarea poate contribui la prelungirea perioadei de păstrare. Înainte de consum, este util să fie lăsate aproximativ 30 de minute la temperatura camerei, pentru ca aroma să fie mai plăcută.

2. Așază-le cu codița în jos

Poziționarea roșiilor cu zona codiței orientată în jos este un truc simplu care poate limita pierderea de umiditate și expunerea acelei zone la aer.

Este important, însă, ca roșiile să nu fie îngrămădite unele peste altele.

3. Evită să suprapui roșiile

Roșiile coapte sunt fragile și se pot lovi foarte ușor. Atunci când sunt așezate în straturi groase, greutatea celor de deasupra poate deteriora exemplarele de dedesubt.

Ideal este să le așezi într-un singur strat, într-o lădiță sau într-un recipient care permite aerisirea.

4. Separă imediat roșiile deteriorate

O roșie foarte moale, crăpată sau mucegăită trebuie îndepărtată cât mai repede. Verificarea periodică a legumelor este una dintre cele mai simple metode prin care poți preveni răspândirea alterării.

Cum păstrezi ardeii proaspeți în frigider

Spre deosebire de roșii, ardeii se păstrează bine la temperaturi scăzute și pot fi depozitați în frigider.

1. Folosește sertarul pentru legume

Compartimentul special destinat legumelor din frigider oferă, în general, condiții mai potrivite pentru păstrarea ardeilor.

Ardeii întregi, sănătoși și fără zone lovite pot rămâne proaspeți aproximativ una-două săptămâni, în funcție de cât de proaspeți au fost atunci când au fost cumpărați sau recoltați.

2. Nu îi spăla înainte de depozitare

Una dintre greșelile frecvente este spălarea ardeilor înainte de a-i pune în frigider.

Apa rămasă pe suprafața legumelor poate favoriza apariția mucegaiului. Din acest motiv, este mai bine să îi speli chiar înainte de consum sau de preparare.

3. Alege ambalaje care permit aerisirea

Ardeii au nevoie de o anumită circulație a aerului. Pungile perforate sunt o variantă practică, deoarece permit eliminarea unei părți din umezeală.

Dacă folosești o pungă obișnuită, evită să o închizi complet.

Reguli importante pentru păstrarea roșiilor și ardeilor

Indiferent de leguma pe care vrei să o depozitezi, câteva principii sunt valabile în ambele cazuri.

Ferește legumele de soare. Lumina directă și temperaturile ridicate pot accelera coacerea și deshidratarea.

Evită recipientele complet etanșe. Condensul acumulat în interior poate favoriza apariția mucegaiului.

Nu îngrămădi legumele. Cu cât sunt mai înghesuite, cu atât cresc șansele ca unele dintre ele să fie lovite sau să nu beneficieze de suficientă ventilație.

Controlează-le periodic. O verificare la câteva zile te ajută să identifici rapid legumele care încep să se deterioreze.

Pot fi congelate roșiile și ardeii?

Da. Congelarea este o soluție bună atunci când ai mai multe legume decât poți consuma într-un timp scurt.

Cum poți congela roșiile

Roșiile pot fi puse la congelator întregi, tăiate sau transformate în diverse preparate.

Printre variante se numără:

roșii întregi;

roșii tăiate cuburi;

suc de roșii;

sos de roșii.

După decongelare, textura lor devine mai moale, motiv pentru care sunt mai potrivite pentru mâncăruri gătite decât pentru salate.

Cum poți congela ardeii

Ardeii pot fi congelați în mai multe forme, în funcție de felul în care intenționezi să îi folosești ulterior:

întregi;

feliați;

tăiați cubulețe;

copți și curățați.

Congelați astfel, pot fi utilizați ulterior pentru ciorbe, tocănițe, sosuri sau alte preparate gătite.

Ce faci dacă ai prea multe roșii și ardei

Atunci când recolta este bogată, nu este necesar să încerci să păstrezi toate legumele proaspete. O parte dintre ele poate fi transformată în produse care pot fi consumate în lunile reci.

Roșiile pot fi folosite pentru suc, bulion, sosuri sau zacuscă, în timp ce ardeii pot fi copți și congelați ori pregătiți împreună cu alte legume pentru diverse conserve.

În acest fel, surplusul din grădină poate fi valorificat, iar o parte din gustul legumelor de vară poate fi păstrată pentru iarnă.

Greșeli de evitat când depozitezi legumele

Pentru a prelungi prospețimea roșiilor și ardeilor, încearcă să eviți câteva obiceiuri aparent inofensive:

nu spăla legumele înainte de depozitare;

nu ține roșiile ferme în frigider fără motiv;

nu închide ermetic pungile în care păstrezi legumele;

nu lăsa legumele mucegăite lângă cele sănătoase;

nu suprapune cantități mari într-un singur recipient;

nu păstra legumele în bătaia directă a soarelui.

Cât timp pot fi păstrate roșiile și ardeii?

Durata de păstrare depinde de soi, gradul de coacere și condițiile în care au fost recoltate sau cumpărate, scriu cei de la sfatnaturist.

Roșiile bine coapte pot rezista câteva zile la temperatura camerei, iar cele foarte coapte pot fi puse la frigider pentru a încetini degradarea.

Ardeii păstrați în condiții corespunzătoare, în frigider, pot rămâne în stare bună aproximativ una-două săptămâni, dacă au fost proaspeți și fără deteriorări la momentul depozitării.

În cazul ambelor legume, verificarea regulată este importantă, deoarece o singură zonă alterată poate accelera degradarea produsului.

Cum reduci risipa de legume în timpul verii

Dacă ai cumpărat sau ai recoltat mai multe roșii și ardei decât poți consuma imediat, nu trebuie să aștepți până când încep să se strice.

O parte poate fi congelată, iar surplusul poate fi transformat în suc de roșii, bulion, sos, zacuscă sau ardei copți congelați.

Astfel, legumele care nu ar mai putea fi consumate proaspete în câteva zile pot deveni ingrediente utile pentru preparatele din lunile următoare.

Cele mai importante reguli sunt simple: roșiile trebuie ferite de frig atunci când sunt încă ferme, ardeii se păstrează bine în frigider, legumele nu trebuie spălate înainte de depozitare, iar umezeala și recipientele complet închise trebuie evitate. Cu puțină atenție, roșiile și ardeii de sezon pot fi păstrați mai mult timp și pot fi valorificați inclusiv pentru preparate de iarnă.