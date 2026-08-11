El este Nimis, motanul-polițist! Patrulează zilnic pe străzile din Amsterdam

Nimis, un motan negru care „patrulează” prin Amsterdam într-o vestă verde de poliție, a devenit o adevărată atracție turistică. Localnicii și turiștii se opresc zilnic să-i facă poze micuțului ofițer aflat în timpul serviciului. Motanul locuiește într-o casă plutitoare alături de stăpâna sa, Lydia Faber, și este obișnuit să se plimbe în apropierea canalelor din oraș.

Pentru că viața pe apă poate fi periculoasă pentru o pisică, Lydia i-a cumpărat lui Nimis o vestă de salvare încă de când era pui. Motanul a căzut de câteva ori în apă, iar accesoriul l-a ajutat să rămână la suprafață și i-a salvat viața. Între timp, vecinii au început să-l numească „polițistul cartierului” datorită vestei sale, iar Lydia a decis să îi facă un costum în toată regula.

A găsit câteva ecusoane de poliție de jucărie și le-a cusut pe vesta motanului, iar Nimis a început să arate ca un adevărat agent aflat în patrulare.

Nimis este un motan foarte prietenos

Stăpâna lui a povestit pentru publicația Bored Panda că imaginile cu motanul au devenit rapid virale, strângând milioane de vizualizări. Motanul este foarte sociabil, adoră să fie mângâiat și pare să se bucure de atenția primită.

Turiștii sunt adesea curioși să afle dacă Nimis este cu adevărat un „motan polițist”. Lydia le răspunde în glumă că este „primul motan din Amsterdam specializat în detectarea drogurilor”.

Polițiștii adevărați intră și ei în joc, îl salută și se fotografiază alături de el. Nimis a avut parte chiar și de o aventură în care a fost martor la o operațiune de salvare. Fratele său, Tommie, a fost urmărit de un câine și s-a refugiat într-un copac, de unde nu mai putea coborî. Nimis a rămas sub copac, privind atent în sus, până când pompierii au intervenit și l-au adus pe Tommie la sol.

Povestea motanului a ajuns și la oameni din afara Olandei. Lydia a povestit că o femeie din Brazilia, care își pierduse recent soțul, a găsit alinare urmărind videoclipurile cu Nimis publicate pe Instagram, acolo unde contul motanului are sute de mii de urmăritori.

Impresionată de motanul negru, aceasta a călătorit până la Amsterdam pentru a-l vedea în realitate. „El este special pentru oameni. Iar asta înseamnă ceva și pentru mine”, a spus Lydia.