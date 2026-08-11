 Alertă în Neamț: scurgeri de gaze depistate în cinci blocuri. 75 de persoane, afectate după sistarea alimentării
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Alertă în Neamț: scurgeri de gaze depistate în cinci blocuri. 75 de persoane, afectate după sistarea alimentării

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Intervenție de urgență într-o localitate din județul Neamț, după ce pompierii au identificat scăpări de gaze în cinci blocuri de locuințe. Autoritățile au oprit alimentarea cu gaze naturale a imobilelor, ca măsură de siguranță, după ce verificările au indicat concentrații de gaze atât pe casele scărilor, cât și în mai multe apartamente. În cele cinci blocuri locuiesc aproximativ 75 de persoane.

Alertă în Neamț: scurgeri de gaze depistate în cinci blocuri.
Alertă în Neamț: scurgeri de gaze depistate în cinci blocuri.

Incidentul a avut loc în satul Bisericani, din comuna Alexandru cel Bun, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a verifica situația și pentru a preveni producerea unui incendiu sau a unei explozii.

Pompierii au verificat nivelul emisiilor de gaze

La locul intervenției au ajuns echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun. Salvatorii au folosit echipamentele speciale din dotare pentru a determina dacă în clădiri existau acumulări de gaze.

Pentru ca verificările să fie cât mai precise, autoritățile locale au solicitat și sprijinul unei firme specializate în instalații de gaze. Echipa tehnică a efectuat măsurători în fiecare dintre apartamentele blocurilor afectate.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și SVSU Alexandru cel Bun. Ajunși la locul indicat, pompierii au acționat cu ajutorul echipamentelor din dotare pentru măsurarea emisiilor de gaze. Totodată, pentru o verificare mai exactă, primarul UAT a solicitat și intervenția unui operator economic specializat în funcționarea instalațiilor de gaze. Ulterior, echipa specializată din cadrul operatorului economic a desfășurat activități de măsurare în fiecare apartament a blocurilor, constatând scăpări de gaze atât pe casa scărilor cât și în mai multe apartamente ale celor cinci imobile (4 blocuri tip P+1 și un bloc tip P+2)”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Cinci blocuri au fost afectate de scăpările de gaze

Potrivit autorităților, verificările au vizat cinci imobile din Bisericani, dintre care patru sunt blocuri cu regim de înălțime P+1, iar unul este de tip P+2.

Scăpările de gaze nu au fost identificate într-un singur punct, ci atât pe casele scărilor, cât și în mai multe locuințe. Situația a impus luarea unor măsuri imediate pentru eliminarea riscului și protejarea persoanelor care locuiesc în clădirile respective.

În total, aproximativ 75 de persoane locuiesc în cele cinci blocuri în care au fost descoperite probleme la instalațiile de gaze.

Alimentarea cu gaze a fost oprită până la remedierea defecțiunilor

După finalizarea verificărilor, alimentarea cu gaze naturale a celor cinci imobile a fost sistată. Măsura a fost dispusă pentru a elimina riscul producerii unui incendiu sau al unei explozii până când defecțiunile constatate vor fi remediate.

Intervenția pompierilor a avut, astfel, în principal un caracter preventiv, echipele ISU asigurând măsurile necesare pentru ca situația să nu evolueze către un incident mai grav.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Misiunea pompierilor s-a încheiat în jurul orei 21:30”, au precizat reprezentanții ISU Neamț.

Locatarii așteaptă remedierea problemelor

Sistarea alimentării cu gaze va rămâne în vigoare până când defecțiunile identificate în instalațiile celor cinci blocuri vor fi remediate și vor putea fi efectuate verificările necesare pentru reluarea alimentării în condiții de siguranță.

Intervenția autorităților din Bisericani a urmărit, înainte de toate, protejarea locatarilor și prevenirea unui posibil incident major, în condițiile în care acumulările de gaze în spații închise pot reprezenta un risc important de incendiu sau explozie.

Până la remedierea defecțiunilor, alimentarea cu gaze naturale rămâne oprită în imobilele afectate.

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