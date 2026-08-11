Generația Z descoperă viața militară. De ce aleg tot mai mulți tineri europeni să poarte uniformă: „Este extrem de incitant”

Pentru o generație crescută într-o Europă în care războiul părea o realitate îndepărtată, uniforma militară începe să capete o semnificație nouă. Tot mai mulți tineri europeni aleg să intre în armată, într-un moment în care statele membre își consolidează forțele armate, iar războiul din Ucraina a schimbat radical discuțiile despre securitatea continentului.

Decizia nu este explicată însă doar prin patriotism sau prin teama de un posibil conflict. Pentru unii dintre tinerii intervievați, armata înseamnă responsabilitate și dorința de a-și servi țara, în timp ce alții sunt atrași de aventură, de posibilitatea de a ieși din rutina unei vieți obișnuite sau de dorința de a înțelege direct ce se află în spatele marilor decizii privind apărarea Europei.

Cinci militari francezi și germani cu vârste sub 30 de ani au vorbit despre experiențele lor, despre motivele pentru care au ales cariera militară și despre felul în care războiul din Ucraina a schimbat perspectiva unei generații asupra securității.

Armatele europene își măresc efectivele

Schimbarea de perspectivă a tinerilor vine într-un moment în care mai multe state europene încearcă să își consolideze capacitățile militare, pe fondul deteriorării climatului de securitate de pe continent.

Germania și Franța se numără printre țările care urmăresc extinderea efectivelor și dezvoltarea structurilor de apărare. Germania și-a propus să ajungă până în 2035 la aproximativ 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști, în timp ce Franța încearcă să depășească dificultățile întâmpinate în ultimii ani în procesul de recrutare.

În spatele acestor obiective strategice se află însă oameni tineri, care aleg personal să intre în sistemul militar și să accepte un stil de viață foarte diferit de cel al colegilor lor.

Un element comun în poveștile celor intervievați este faptul că niciunul nu provine dintr-o familie cu tradiție militară și niciunul nu a indicat salariul drept principal motiv pentru alegerea carierei.

Patriotismul și dorința de a avea un scop

Pentru unii tineri, alegerea armatei pornește de la un sentiment profund al responsabilității față de propria țară.

Paul, în vârstă de 26 de ani, este ofițer în Marina franceză și a urmat, după liceu, un traseu educațional militar. Experiențele din perioada în care făcea parte din cercetașii francezi și călătorea prin țară i-au consolidat sentimentul de apartenență și camaraderie.

„Probabil am fost singurul din liceu care a mers la o școală militară”, a afirmat el.

Pentru Paul, decizia de a urma o carieră militară a fost legată și de dorința de a contribui la rolul Franței în lume.

„Am vrut să-mi servesc țara și să iau parte la puterea pe care o reprezintă pe scena mondială”, a spus el.

În cazul altor tineri, însă, alegerea armatei a fost rezultatul unei schimbări de perspectivă produse în timpul studiilor.

Un „șoc intelectual” care a dus spre armată

Pierre, în vârstă de 27 de ani, lucrează în planificarea operațiunilor de zbor pentru o escadrilă a Forțelor Aeriene Franceze. Pentru el, intrarea în armată a venit după o perioadă în care a început să observe cât de puțin prezentă era realitatea militară în mediul său social.

„Unele familii sunt chinuite de îngrijorarea pentru copiii lor care se alătură, dar această realitate era complet străină cercurilor mele sociale și familiale, foarte pariziene”, a povestit el.

Pierre spune că această diferență de perspectivă i s-a părut o lipsă pe care voia să o corecteze, iar apropierea de domeniul militar i-a oferit posibilitatea de a înțelege o parte a societății pe care anterior o cunoștea foarte puțin.

Pentru el, armata nu reprezintă doar un loc de muncă, ci și o formă de implicare într-un domeniu pe care îl consideră esențial pentru viitorul Europei.

Războiul din Ucraina a schimbat perspectiva tinerilor

Un alt factor important în decizia unora dintre tinerii europeni este evoluția relațiilor dintre Rusia și Occident și, mai ales, războiul declanșat în Ucraina.

Elias, locotenent într-un batalion de infanterie mecanizată al forțelor blindate germane, spune că preocuparea față de Rusia a apărut în cazul său cu mult înainte de invazia la scară largă din 2022.

Interesul său pentru această zonă a fost alimentat de un documentar despre anexarea Crimeei din 2014. Ulterior, după ce s-a înrolat voluntar în armata germană în 2018, evenimentele care au precedat invazia Ucrainei i-au întărit convingerea că Europa intră într-o perioadă diferită din punct de vedere strategic.

Pe măsură ce Rusia își concentra trupele în apropierea graniței Ucrainei, la sfârșitul anului 2021, Elias a început să privească tot mai serios posibilitatea unei schimbări majore în arhitectura de securitate europeană.

Lituania, experiența care a făcut războiul mai concret

Pentru militarii germani, desfășurarea în Lituania reprezintă una dintre cele mai concrete experiențe ale noii realități de securitate din Europa.

Elias s-a oferit voluntar pentru a servi în brigada germană de aproximativ 4.800 de militari staționată permanent în Lituania, considerând că această misiune îi poate oferi o experiență profesională importantă.

„M-am oferit voluntar imediat […] brigada din Lituania primește cele mai bune unități”, a spus el.

Pentru Lizzy, o rezervistă germană de 21 de ani, experiența din Lituania a transformat însăși percepția asupra serviciului militar. Tânăra se înscrisese inițial în serviciul militar voluntar din curiozitate, dar o experiență dramatică a făcut ca realitatea armatei să devină mult mai concretă.

În timpul misiunii, un coleg soldat a călcat pe o mină terestră.

„A părut mai real”, și-a amintit ea.

Experiența i-a arătat că, dincolo de antrenamente și exerciții, există și riscuri reale asociate cu activitatea militară.

Aventura, un alt motiv pentru care tinerii aleg armata

Nu toți cei care intră în forțele armate sunt motivați în primul rând de patriotism sau de preocuparea față de Rusia. Pentru o parte dintre tinerii europeni, armata reprezintă și șansa de a trăi experiențe neobișnuite și de a ieși din rutina unei cariere convenționale.

Pierre a descoperit acest aspect în timpul unei călătorii de mai multe luni în afara Europei, experiență care i-a oferit ocazia să cunoască oameni din numeroase țări.

„A fost un fel de provocare pe care mi-am propus-o, în cadrul căreia am întâlnit oameni din întreaga lume”, a spus el.

Ulterior, întâlnirea cu un student ofițer francez i-a schimbat perspectiva asupra posibilităților pe care le avea în carieră. Deși lua în calcul o carieră în administrația publică, Pierre a ajuns să caute un domeniu care să îi ofere mai multă mișcare, responsabilitate și interacțiune umană.

„Armata a bifat acele cerințe”, a subliniat el.

Viața militară i-a oferit inclusiv posibilitatea de a-și testa limitele personale.

„Este extrem de incitant să te confrunți cu unele dintre temerile tale și să-ți spui că le poți depăși”, a afirmat Pierre.

Și pentru Paul, cariera din Marina franceză este asociată cu aventura și cu experiențele pe care o slujbă obișnuită de birou nu le-ar putea oferi. O misiune de patrulare de cinci luni la bordul unei fregate, în America Latină, este unul dintre exemplele care ilustrează această dimensiune a vieții militare.

De ce unii tineri vor să vadă armata din interior

Există și tineri care se apropie de armată pentru a înțelege mai bine ceea ce se află în spatele deciziilor politice și al strategiilor europene de apărare.

Laura, în vârstă de 28 de ani, a lucrat într-un cabinet al Comisiei Europene, unde a avut contact cu instrumentele prin care Uniunea Europeană urmărește sprijinirea industriei europene de apărare după izbucnirea războiului din Ucraina.

Experiența de la Bruxelles i-a trezit însă dorința de a vedea ce înseamnă toate aceste politici în practică.

„Când vorbeam despre industria de apărare, mă întrebam ce înseamnă asta, de fapt, pe teren.”

Laura a urmat ulterior o perioadă de instruire de 10 luni în rezerva Marinei și se pregătește să semneze un contract ca ofițer în rezervă.

Experiența practică i-a oferit o perspectivă diferită asupra activității pe care o cunoscuse anterior mai ales prin prisma documentelor și a discuțiilor politice.

„Faptul că văd oameni pe teren mi-a oferit un context vizual care mă ajută să înțeleg mult mai bine lucrurile pe care le-am făcut la serviciu”, a spus ea.

Exercițiile militare transformă politica în realitate

Unul dintre momentele care au impresionat-o pe Laura a fost participarea la un exercițiu în care comandouri marine se îmbarcau pe un feribot din Marsilia în cadrul unei simulări de atac terorist.

Pentru ea, astfel de exerciții au oferit o imagine concretă asupra unor situații despre care, anterior, discutase mai ales la nivel teoretic.

Această experiență este relevantă pentru o întreagă generație de tineri europeni care au crescut după încheierea Războiului Rece, într-o perioadă în care pacea de pe continent părea o normalitate aproape garantată.

Generația Z și noua realitate de securitate a Europei

Tinerii care aleg astăzi armata nu formează un grup motivat de o singură idee. Unii vor să își servească țara, alții caută o carieră diferită, experiențe internaționale, aventură sau un sentiment mai puternic al responsabilității.

Pentru o parte dintre ei, războiul din Ucraina a fost momentul care a făcut ca discuțiile despre securitate să devină mai concrete, în timp ce pentru alții curiozitatea și dorința de a-și depăși limitele au fost motivele principale.

Indiferent de motivație, poveștile acestor tineri arată o schimbare importantă de generație: pentru europenii care au crescut după Războiul Rece, armata nu mai este doar o instituție asociată cu trecutul, ci începe să fie percepută ca un domeniu care poate avea un rol direct în viitorul continentului.