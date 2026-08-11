Atenție la trotinetele electrice! Studiu: riscul de leziuni cerebrale poate fi mai mare decât în cazul altor vehicule pe două roți

Trotinetele electrice au devenit în ultimii ani un mijloc de transport tot mai folosit în marile orașe, însă popularitatea lor vine la pachet cu un risc important pentru utilizatori. Un nou studiu atrage atenția asupra numărului ridicat de accidente și arată că persoanele care circulă pe trotinete electrice pot fi expuse unui pericol mai mare de traumatisme grave decât bicicliștii sau motocicliștii. În România, problema este cu atât mai importantă cu cât peste 1.800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice au fost înregistrate anul trecut.

Datele analizate de cercetători readuc în atenție problema siguranței în trafic și a măsurilor care ar trebui adoptate pentru protejarea celor care folosesc aceste vehicule. Printre cele mai vulnerabile categorii se numără copiii, iar lipsa echipamentului de protecție, în special a căștii, poate crește semnificativ gravitatea leziunilor în cazul unui accident.

De ce trotinetele electrice pot provoca leziuni grave

Spre deosebire de mașini, trotinetele electrice nu oferă utilizatorului aproape nicio formă de protecție în momentul unui impact, iar dimensiunile reduse și stabilitatea mai scăzută pot transforma o cădere aparent banală într-un accident cu urmări serioase.

Noul studiu indică un risc crescut de leziuni cerebrale în rândul persoanelor care folosesc trotinete electrice, comparativ cu cei care circulă pe biciclete sau motociclete. Situația devine și mai îngrijorătoare în cazul copiilor, considerați printre cei mai expuși atunci când folosesc astfel de vehicule.

Un factor important este reprezentat de purtarea căștii de protecție. În cazul unei căderi sau al unei coliziuni, protejarea capului poate face diferența între o accidentare minoră și una severă, motiv pentru care specialiștii insistă asupra importanței echipamentului de protecție.

Peste 1.800 de accidente cu trotinete electrice, într-un singur an

Fenomenul nu este unul izolat în România, iar statisticile privind accidentele de circulație în care sunt implicate trotinete electrice indică o problemă care a devenit tot mai vizibilă.

În cursul anului trecut au fost raportate peste 1.800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar bilanțul a inclus și 14 persoane decedate.

Creșterea numărului de utilizatori, extinderea serviciilor de închiriere și folosirea trotinetelor în zonele aglomerate ale orașelor au făcut ca aceste vehicule să fie tot mai prezente în traficul urban. În același timp, comportamentul participanților la trafic și respectarea regulilor de circulație rămân elemente esențiale pentru reducerea numărului de accidente.

Când este obligatorie polița RCA pentru trotinetele electrice

În România există și reguli referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru anumite trotinete și biciclete electrice.

Potrivit regulilor menționate în materialul sursă, obligația de a avea RCA se aplică în cazul trotinetelor electrice care depășesc viteza de 25 km/h și au o greutate mai mare de 25 de kilograme.

Prin urmare, nu toate trotinetele electrice intră automat în categoria vehiculelor pentru care este necesară o astfel de poliță, criteriile referindu-se la caracteristicile tehnice ale vehiculului.

Un nou proiect ar putea introduce cursuri de legislație rutieră

Regulile privind utilizarea trotinetelor electrice ar putea deveni mai stricte. Parlamentarii au în vedere introducerea unei obligații prin care conducătorii acestor vehicule să urmeze un curs de legislație rutieră.

Propunerea nu reprezintă însă, în forma prezentată, o regulă deja aplicabilă, proiectul având nevoie să parcurgă etapele legislative necesare înainte de a putea intra în vigoare.

Ideea apare pe fondul creșterii numărului de accidente și al nevoii de a-i familiariza pe utilizatori cu principalele reguli care trebuie respectate atunci când circulă pe drumurile publice.

Ce reguli noi sunt pregătite în București

Și autoritățile din București încearcă să reglementeze mai strict utilizarea trotinetelor electrice, inclusiv prin măsuri care vizează anumite spații publice.

În Sectorul 1, trotinetele electrice au fost deja interzise în parcuri și în zonele de joacă, măsura fiind justificată prin necesitatea de a proteja pietonii și, în special, copiii aflați în aceste spații.

La nivelul Primăriei Capitalei este pregătit, de asemenea, un nou regulament privind utilizarea trotinetelor electrice. Una dintre prevederile avute în vedere vizează vârsta minimă a utilizatorilor în cazul trotinetelor închiriate, aceasta urmând să fie de cel puțin 18 ani.

Copiii, printre cei mai vulnerabili utilizatori

Datele studiului atrag atenția în mod special asupra copiilor, care pot fi mai vulnerabili în cazul accidentelor produse cu trotinete electrice.

Lipsa experienței în trafic, viteza de deplasare și absența echipamentului de protecție pot contribui la creșterea riscului de accidentare, iar traumatismele craniene reprezintă una dintre cele mai serioase consecințe posibile ale unei căderi.

Tocmai de aceea, utilizarea responsabilă a trotinetelor electrice presupune nu doar respectarea regulilor de circulație, ci și adoptarea unor măsuri de protecție care pot reduce gravitatea accidentărilor.

Trotinetele electrice, între mobilitate și siguranță rutieră

Trotinetele electrice oferă un mod rapid și accesibil de deplasare prin orașele aglomerate, însă creșterea popularității lor trebuie să fie însoțită de reguli clare și de o mai bună educație rutieră.

Numărul mare de accidente și existența unor cazuri soldate cu decese arată că problema siguranței nu mai poate fi ignorată. În acest context, respectarea legislației, folosirea echipamentului de protecție și adoptarea unor reguli adaptate realității din trafic pot contribui la reducerea riscurilor pentru utilizatorii de trotinete, bicicliști și ceilalți participanți la trafic.