 Atenție la trotinetele electrice! Studiu: riscul de leziuni cerebrale poate fi mai mare decât în cazul altor vehicule pe două roți
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Atenție la trotinetele electrice! Studiu: riscul de leziuni cerebrale poate fi mai mare decât în cazul altor vehicule pe două roți

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Trotinetele electrice au devenit în ultimii ani un mijloc de transport tot mai folosit în marile orașe, însă popularitatea lor vine la pachet cu un risc important pentru utilizatori. Un nou studiu atrage atenția asupra numărului ridicat de accidente și arată că persoanele care circulă pe trotinete electrice pot fi expuse unui pericol mai mare de traumatisme grave decât bicicliștii sau motocicliștii. În România, problema este cu atât mai importantă cu cât peste 1.800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice au fost înregistrate anul trecut.

Trotinetele electrice au devenit în ultimii ani un mijloc de transport tot mai folosit în marile ora
Trotinetele electrice au devenit în ultimii ani un mijloc de transport tot mai folosit în marile ora

Datele analizate de cercetători readuc în atenție problema siguranței în trafic și a măsurilor care ar trebui adoptate pentru protejarea celor care folosesc aceste vehicule. Printre cele mai vulnerabile categorii se numără copiii, iar lipsa echipamentului de protecție, în special a căștii, poate crește semnificativ gravitatea leziunilor în cazul unui accident.

De ce trotinetele electrice pot provoca leziuni grave

Spre deosebire de mașini, trotinetele electrice nu oferă utilizatorului aproape nicio formă de protecție în momentul unui impact, iar dimensiunile reduse și stabilitatea mai scăzută pot transforma o cădere aparent banală într-un accident cu urmări serioase.

Noul studiu indică un risc crescut de leziuni cerebrale în rândul persoanelor care folosesc trotinete electrice, comparativ cu cei care circulă pe biciclete sau motociclete. Situația devine și mai îngrijorătoare în cazul copiilor, considerați printre cei mai expuși atunci când folosesc astfel de vehicule.

Un factor important este reprezentat de purtarea căștii de protecție. În cazul unei căderi sau al unei coliziuni, protejarea capului poate face diferența între o accidentare minoră și una severă, motiv pentru care specialiștii insistă asupra importanței echipamentului de protecție.

Peste 1.800 de accidente cu trotinete electrice, într-un singur an

Fenomenul nu este unul izolat în România, iar statisticile privind accidentele de circulație în care sunt implicate trotinete electrice indică o problemă care a devenit tot mai vizibilă.

În cursul anului trecut au fost raportate peste 1.800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar bilanțul a inclus și 14 persoane decedate.

Creșterea numărului de utilizatori, extinderea serviciilor de închiriere și folosirea trotinetelor în zonele aglomerate ale orașelor au făcut ca aceste vehicule să fie tot mai prezente în traficul urban. În același timp, comportamentul participanților la trafic și respectarea regulilor de circulație rămân elemente esențiale pentru reducerea numărului de accidente.

Când este obligatorie polița RCA pentru trotinetele electrice

În România există și reguli referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru anumite trotinete și biciclete electrice.

Potrivit regulilor menționate în materialul sursă, obligația de a avea RCA se aplică în cazul trotinetelor electrice care depășesc viteza de 25 km/h și au o greutate mai mare de 25 de kilograme.

Prin urmare, nu toate trotinetele electrice intră automat în categoria vehiculelor pentru care este necesară o astfel de poliță, criteriile referindu-se la caracteristicile tehnice ale vehiculului.

Un nou proiect ar putea introduce cursuri de legislație rutieră

Regulile privind utilizarea trotinetelor electrice ar putea deveni mai stricte. Parlamentarii au în vedere introducerea unei obligații prin care conducătorii acestor vehicule să urmeze un curs de legislație rutieră.

Propunerea nu reprezintă însă, în forma prezentată, o regulă deja aplicabilă, proiectul având nevoie să parcurgă etapele legislative necesare înainte de a putea intra în vigoare.

Ideea apare pe fondul creșterii numărului de accidente și al nevoii de a-i familiariza pe utilizatori cu principalele reguli care trebuie respectate atunci când circulă pe drumurile publice.

Ce reguli noi sunt pregătite în București

Și autoritățile din București încearcă să reglementeze mai strict utilizarea trotinetelor electrice, inclusiv prin măsuri care vizează anumite spații publice.

În Sectorul 1, trotinetele electrice au fost deja interzise în parcuri și în zonele de joacă, măsura fiind justificată prin necesitatea de a proteja pietonii și, în special, copiii aflați în aceste spații.

La nivelul Primăriei Capitalei este pregătit, de asemenea, un nou regulament privind utilizarea trotinetelor electrice. Una dintre prevederile avute în vedere vizează vârsta minimă a utilizatorilor în cazul trotinetelor închiriate, aceasta urmând să fie de cel puțin 18 ani.

Copiii, printre cei mai vulnerabili utilizatori

Datele studiului atrag atenția în mod special asupra copiilor, care pot fi mai vulnerabili în cazul accidentelor produse cu trotinete electrice.

Lipsa experienței în trafic, viteza de deplasare și absența echipamentului de protecție pot contribui la creșterea riscului de accidentare, iar traumatismele craniene reprezintă una dintre cele mai serioase consecințe posibile ale unei căderi.

Tocmai de aceea, utilizarea responsabilă a trotinetelor electrice presupune nu doar respectarea regulilor de circulație, ci și adoptarea unor măsuri de protecție care pot reduce gravitatea accidentărilor.

Trotinetele electrice, între mobilitate și siguranță rutieră

Trotinetele electrice oferă un mod rapid și accesibil de deplasare prin orașele aglomerate, însă creșterea popularității lor trebuie să fie însoțită de reguli clare și de o mai bună educație rutieră.

Numărul mare de accidente și existența unor cazuri soldate cu decese arată că problema siguranței nu mai poate fi ignorată. În acest context, respectarea legislației, folosirea echipamentului de protecție și adoptarea unor reguli adaptate realității din trafic pot contribui la reducerea riscurilor pentru utilizatorii de trotinete, bicicliști și ceilalți participanți la trafic.

Ghid de cumpărături

image png
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa Vedete românești
image png
Liviu Vârciu și-a dezvăluit problemele de sănătate în emisiunea lui Nea Mărin. Cu ce afecțiuni se confruntă PrimeTime
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului adevarul.ro

Parteneri

image
Pentru Gigi Becali: cât au costat transferurile cu care Sepsi a râs de FCSB. Dezvăluirile patronului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Momentul în care un copil cade dintr-o dubă în mers şi se rostogoleşte câţiva metri pe asfalt, în Tulcea observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Povestea „ambulanței negre”. De ce au fost revopsite salvările MApN www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Veste uriaşă pentru David Popovici chiar înainte de debutul la Campionatele Europene as.ro
image
De ce pun tot mai mulţi șoferi folie de aluminiu pe cheia mașinii. Trucul simplu, dar genial are un rol important playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, detalii exclusive despre noul transfer al lui Dinamo: „A fost ținta numărul 1!” www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare” okmagazine.ro
image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image png
Actorul Jon Cypher a murit. Era cunoscut pentru rolurile sale din „Hill Street Blues” și „Masters of the Universe” Internațional
Zile libere legale în 2023
Ce minivacanțe mai avem în 2026. Zile libere legale până la finalul anului Național
image png
Ce schimbări aduce Luna Noua din 12 august 2026. Zodiile care vor avea parte de surprize plăcute Național
image png
Programul FIV 2026. Un embriolog renumit explică ce trebuie cuplurile să știe înainte să aleagă clinica. „Infertilitatea nu mai este un subiect tabu” Național
prima zi de scoala jpg
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală? Ce se aplică în 2026 și ce schimbări sunt discutate în Parlament Național
image png
Generația Z descoperă viața militară. De ce aleg tot mai mulți tineri europeni să poarte uniformă: „Este extrem de incitant” Actualitate
image png
Măsurile autorităților pentru centrala de la Cernavodă nu au avut rezultatul așteptat: „S-a creat un dâmb” Național
image png
Alertă în Neamț: scurgeri de gaze depistate în cinci blocuri. 75 de persoane, afectate după sistarea alimentării Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net