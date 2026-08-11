Măsurile autorităților pentru centrala de la Cernavodă nu au avut rezultatul așteptat: „S-a creat un dâmb”

Lucrările realizate de urgență pe Dunăre pentru a salva Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă au fost compromise de un obstacol din albie provocat de aluviuni. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat o prognoză mai pesimistă.

Criza hidrologică de pe Dunăre atinge cote alarmante în plină stare de alertă națională declarată pentru luna august 2026.

În ciuda eforturilor de scufundare a unor barje metalice și de detonare a Stâncii Pârjoaia, un dâmb format din aluviuni transportate de curenți a reorientat debitul apei departe de canalul de adrucțiune al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

În acest context critic, oprirea Unității 2 devine o posibilitate iminentă, determinând autoritățile să acceseze de urgență fondurile de rezervă ale statului.

Scenariu mai pesimist și revizuirea estimărilor de funcționare

Intervențiile inițiale pe fluviu au reușit să crească nivelul apei cu opt centimetri, însă efectul a fost anulat rapid de formarea unui obstacol din aluviuni pe traseul de 60 de kilometri până la centrală.

Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a explicat că prognoza inițială de nouă zile de funcționare sigură nu mai este valabilă, curenții necontrolați blocând fluxul optim de apă spre Cernavodă.

Aceasta a subliniat că toate zilele câștigate prin lucrări de inginerie au amânat o oprire preconizată încă din săptămâna precedentă, însă bătălia depinde acum direct de ritmul dragajelor și de venirea ploilor.

„Apa respectivă, cărând aluviuni și creând anumiți curenți pe care nu îi mai puteam gestiona, a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă. Astfel, apa nu a mai ajuns direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Suntem într-un scenariu mai pesimist decât acum două zile. Fiecare zi câștigată prin lucrări este o zi în plus, dar depindem de dragare” a declarat Diana Buzoianu pentru Euronews.

Fonduri suplimentare de la Guvern și lucrări în punctele critice

Pentru a menține nivelul apei peste cota minimă de siguranță de -230 de centimetri la Cernavodă, Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă.

Această sumă se adaugă celor 7 milioane de lei alocate la sfârșitul lunii iulie pentru blocarea temporară a bifurcației Bala-Dunărea Veche.

Noul buget va fi folosit exclusiv de AFDJ pentru extragerea a 100.000 de metri cubi de material din albie, împărțiți frățește între punctele critice Cochirleni și Caragheorghe-Turcescu.

Debitul la intrarea în țară rămâne staționar la 1.400 metri cubi pe secundă Creșteri mai importante ale debitului sunt estimate abia după 24-26 august, iar suma alocată este de 5,1 milioane lei aprobați de urgență pentru dragajele de adâncire.

Seceta afectează alimentarea cu apă în 181 de localități

Efectele secetei se resimt tot mai puternic în țară. 181 de localități cu sisteme centralizate de alimentare cu apă întâmpină probleme, iar furnizarea se face cu dificultate sau chiar intermitent.

Cele mai multe localități afectate sunt în Alba, Neamț și Bihor. În plus, alte 96 de localități fără sisteme centralizate sau cu acces limitat la rețele se confruntă cu lipsa apei, iar în Botoșani au fost raportate 55 de localități în care fântânile au secat.