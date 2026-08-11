 Vreme extremă în România. Temperaturile urcă până la 39 de grade, iar Bucureștiul se pregătește pentru o zi sufocantă
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Vreme extremă în România. Temperaturile urcă până la 39 de grade, iar Bucureștiul se pregătește pentru o zi sufocantă

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România se află sub influența unui val puternic de căldură, iar ziua de marți, 11 august, vine cu temperaturi foarte ridicate în cea mai mare parte a țării. În mai multe regiuni, mercurul din termometre va urca spre valori de 39 de grade Celsius, în timp ce disconfortul termic va fi accentuat, inclusiv în zone în care temperaturile nu ating cele mai mari valori ale zilei.

Vreme extremă astăzi în România. Temperaturile urcă până la 39 de grade
Vreme extremă astăzi în România. Temperaturile urcă până la 39 de grade

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că senzația de căldură va fi amplificată, în special în Câmpia de Vest și Câmpia Română. Nici Capitala nu scapă de vremea toridă, Bucureștiul urmând să aibă parte de temperaturi de până la 36 de grade și de o noapte tropicală.

Unde se ating cele mai ridicate temperaturi

Ziua de 11 august aduce temperaturi maxime cuprinse, în general, între 30 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate local în Banat și Crișana.

La polul opus, pe litoral, temperaturile vor fi mai scăzute, însă vremea va rămâne călduroasă. Maximele de aici se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius.

Și nopțile vor fi calde în anumite regiuni. Temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 12 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral pot ajunge la 22 de grade.

Disconfortul termic va fi una dintre principalele caracteristici ale zilei, mai ales în regiunile de câmpie, unde temperaturile ridicate se vor combina cu umiditatea și vor determina valori ridicate ale indicelui temperatură-umezeală.

Schimbări ale vremii spre seară și în timpul nopții

Pe parcursul zilei, cerul va fi în general variabil, însă după-amiaza și seara vor apărea perioade cu înnorări temporare, în special în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni.

În orele nocturne, schimbarea vremii va fi mai vizibilă în nordul Moldovei, unde meteorologii estimează că local pot apărea averse, însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă prognozate sunt cuprinse între 1 și 5 litri pe metru pătrat, iar fenomenele vor avea caracter local.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă spre seară și pe timpul nopții pot apărea intensificări temporare în vestul și sud-estul țării. Rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.

Astfel, chiar dacă temperaturile rămân ridicate, atmosfera va deveni treptat mai instabilă în anumite regiuni, în special în partea de nord și în zonele montane.

Bucureștiul, sub efectul caniculei. Maxime de 36 de grade

În Capitală, ziua de 11 august va fi una dintre cele mai călduroase perioade ale acestui episod de vară. Bucureștenii vor resimți din plin temperaturile ridicate, iar disconfortul termic va fi accentuat pe fondul valorilor ridicate ale indicelui temperatură-umezeală.

Temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade Celsius, iar cerul va fi în mare parte senin. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, cu unele intensificări spre finalul intervalului, când rafalele pot atinge aproximativ 35-40 km/h.

Nici noaptea nu va aduce o răcire semnificativă. Temperaturile minime vor rămâne între 17 și 20 de grade Celsius, ceea ce va transforma noaptea într-una tropicală și va face mai dificilă răcorirea locuințelor și a spațiilor urbane.

Canicula se resimte cel mai puternic în zonele de câmpie

Valul de căldură va fi resimțit mai ales în vestul, nord-vestul și sudul României, însă temperaturile ridicate vor afecta o zonă mult mai extinsă.

Câmpia de Vest și Câmpia Română vor fi printre regiunile în care combinația dintre temperatură și umiditate va genera cel mai mare disconfort. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală va atinge sau va trece de pragul considerat critic.

În același timp, diferențele dintre zi și noapte vor fi mai mici în regiunile în care temperaturile nocturne rămân ridicate, ceea ce poate accentua senzația de oboseală și disconfort în cazul persoanelor expuse perioade îndelungate la căldură.

Cum evoluează vremea în orele următoare

Ziua de marți începe cu vreme predominant caldă, însă pe parcursul după-amiezii apar primele semne de instabilitate atmosferică în zonele montane. Spre seară, înnorările se pot accentua, iar în timpul nopții fenomenele se extind spre nordul Moldovei.

Astfel, 11 august aduce un contrast meteorologic interesant: caniculă și disconfort termic puternic în cea mai mare parte a țării, dar și perioade de instabilitate locală în anumite regiuni, în special în zonele montane și în nord-est.

Pentru București, însă, principala caracteristică rămâne căldura excesivă, cu maxime de 35-36 de grade și o noapte tropicală, în care temperaturile nu vor coborî sub 17-20 de grade Celsius.

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