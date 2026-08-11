Perseidele fac spectacol pe cer în noaptea de 12 spre 13 august. Ce sunt, de fapt, „stelele căzătoare”

Ploaia de meteori Perseide revine în vara anului 2026 cu un spectacol ceresc memorabil. Află ce sunt Perseidele, cum se formează dârele luminoase, în ce noapte este atins punctul maxim de intensitate și care sunt cele mai bune trucuri pentru a le fotografia cu telefonul mobil.

Luna august aduce pe cerul nopții cel mai așteptat eveniment astronomic al verii. Fenomenul cunoscut popular sub numele de ploaie de stele va oferi din nou momente magice privitorilor din România, dacă aceștia aleg locuri ferite de poluarea luminoasă a orașelor. .

Ce sunt Perseidele

Pentru a înțelege ce sunt Perseidele, trebuie menționat că acestea reprezintă una dintre cele mai spectaculoase și constante ploi de meteori care au loc în fiecare an în luna august. Deși termenul popular folosit de oameni este cel de „stea căzătoare”, în realitate stelele fixe de pe cer nu își părăsesc poziția.

Spectacolul este generat atunci când planeta Pământ trece prin norul de particule de praf și mici fragmente lăsate în spațiu de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Numele de Perseide provine de la constelația Perseu, întrucât privind de pe Pământ, dârele luminoase par să își aibă originea în acea zonă a cerului, deși ele pot apărea în orice alt punct de pe bolta cerească.

Cum se formează o ploaie de stele

Mecanismul din spatele ploii de meteori este de-a dreptul fascinant. Particulele de praf lăsate în urmă de cometă se numesc meteoroizi atunci când plutesc în spațiul cosmic.

În momentul în care Pământul își intersectează orbita cu acest nor de deșeuri cosmice, fragmentele intră în atmosfera terestră cu viteze uluitoare de zeci de kilometri pe secundă.

Frecarea extrem de puternică cu aerul duce la încălzirea intensă a gazelor din jurul particulei, producând o urmă luminoasă numită meteor.

Majoritatea acestor prafuri cosmice au dimensiuni minuscule, de la un bob de nisip până la o mazăre, distrugându-se complet în atmosferă înainte de a atinge solul.

Perseidele ating punctul maxim în noaptea de 12 spre 13 august

Deși fenomenul se poate observa de la jumătatea lunii iulie și până pe 24 august, numărul cel mai mare de dâre luminoase pe oră va fi înregistrat în noaptea de miercuri, 12 august, spre joi, 13 august 2026.

În România, cele mai bune condiții de vizibilitate vor fi în intervalul orar 23:00 și 05:00, cu un vârf de activitate între orele 03:00 și 05:00 dimineața.

Pentru a te bucura de spectacol, căutarea unui loc ferit de luminile artificiale ale orașelor este crucială.

Zonele montane precum Apuseni sau Retezat, dar și satele izolate din Dobrogea sau Delta Dunării oferă un cer suficient de întunecat pentru a surprinde zeci de meteori pe oră.

Trucuri pentru a observa ploaia de meteori

Apropierea de natură și răbdarea sunt ingredientele cheie pentru a urmări Perseidele. Lasă ochii aproximativ 30 de minute să se acomodeze cu întunericul și evită să privești ecranul telefonului mobil, deoarece lumina albastră reduce capacitatea ochilor de a vedea meteorii mai slabi.

Dacă vrei să fotografiezi Perseidele cu telefonul mobil, folosește neapărat un trepied sau sprijină dispozitivul pe o suprafață stabilă.

Selectează modul Pro sau Noapte, fixează focalizarea la infinit, setează un ISO între 800 și 1600 și o durată de expunere de 10-15 secunde. Folosirea temporizatorului te va ajuta să nu miști cadrul când declanșezi fotografia.