Programul FIV 2026. Un embriolog renumit explică ce trebuie cuplurile să știe înainte să aleagă clinica. „Infertilitatea nu mai este un subiect tabu”

Alegerea unei clinici pentru fertilizare in vitro nu ar trebui făcută doar în funcție de preț sau de procentul de succes afișat pe site. Pentru cele aproximativ 10.000 de cupluri care pot beneficia de sprijin prin programul FIV 2026, calitatea laboratorului, trasabilitatea probelor, experiența echipei și modul în care sunt evaluate embrionii sunt criterii esențiale.

Pentru persoanele care își doresc să devină părinți, dar se confruntă cu dificultăți în obținerea unei sarcini, fertilizarea in vitro poate reprezenta un pas important după o perioadă îndelungată de investigații și tratamente. În același timp, procedura presupune decizii medicale complexe, iar alegerea centrului în care este realizat tratamentul poate deveni o provocare.

Înscrierile pentru programul FIV 2026 urmează să înceapă pe 17 august, iar sprijinul financiar oferit poate reduce o parte din presiunea costurilor. După obținerea finanțării, însă, rămâne o întrebare importantă pentru viitorii părinți: cum poate fi identificată o clinică de fertilitate care pune pe primul loc siguranța și calitatea actului medical?

Specialiștii atrag atenția că simpla comparare a prețurilor sau a procentelor de succes nu este suficientă. În spatele unei proceduri FIV există numeroase etape care nu sunt vizibile pacientului, dar care pot influența evoluția tratamentului.

Ce trebuie să urmărească pacienții atunci când aleg o clinică FIV

Laboratorul de embriologie reprezintă una dintre cele mai importante componente ale unui centru de fertilitate, chiar dacă activitatea desfășurată aici este, în mare parte, invizibilă pentru pacienți.

Siguranța probelor biologice, modul în care sunt identificați gameții și embrionii, experiența embriologilor și criteriile utilizate pentru evaluarea embrionilor sunt elemente care merită discutate înainte de începerea procedurii.

Un criteriu esențial este trasabilitatea, adică posibilitatea de a identifica în permanență fiecare probă biologică și de a urmări traseul acesteia în toate etapele tratamentului.

„Pentru pacienți, importanța este directă: elimină riscul erorii umane de identificare, care rămâne cel mai grav incident posibil într-un laborator FIV. Este un standard de siguranță foarte important”, spune Dr. Melihan Bechir.

Inteligența artificială poate contribui la evaluarea embrionilor

Tehnologia a început să aibă un rol tot mai important și în laboratoarele de reproducere umană asistată. Soluțiile bazate pe inteligență artificială pot analiza imaginile și anumite caracteristici ale ovocitelor și embrionilor, oferind echipei medicale informații suplimentare.

Aceste tehnologii generează scoruri orientative și pot contribui la o evaluare mai uniformă, însă nu înlocuiesc medicul sau embriologul. Decizia privind embrionul care urmează să fie transferat rămâne una medicală și este luată de echipa care urmărește cazul.

„Pe înțelesul pacienților: este ca un al doilea aviz, obiectiv și consistent, care reduce variabilitatea subiectivă între evaluatori și ajută la ierarhizarea embrionilor cu cel mai bun potențial de implantare. Decizia finală rămâne însă clinică și aparține echipei medicale”, precizează Dr. Melihan Bechir.

Astfel, inteligența artificială poate deveni un instrument suplimentar de analiză, fără să elimine rolul experienței profesionale și al deciziei medicale.

De ce rata de succes a unei clinici trebuie analizată cu atenție

Procentul de succes este unul dintre primele lucruri pe care viitorii pacienți îl caută atunci când compară clinicile de fertilitate. Totuși, o cifră prezentată fără explicații poate fi dificil de interpretat.

Un indicator relevant este rata cumulativă de naștere vie per ciclu de stimulare. Aceasta poate lua în calcul atât transferul proaspăt, cât și transferurile ulterioare realizate cu embrionii congelați proveniți din același ciclu.

Cu alte cuvinte, indicatorul poate oferi o imagine mai apropiată de șansa ca un cuplu să obțină un copil pornind de la o singură etapă de stimulare ovariană.

Potrivit datelor prezentate de Fertility Institute, rata globală de sarcină este de 40,1%, iar în 2025 au fost raportați 320 de copii născuți. Datele mai indică faptul că una din trei femei devine mamă după primul embriotransfer.

Specialistul avertizează însă că procentele nu trebuie privite izolat.

„O rată de succes la nivel de clinică este o medie populațională, calculată pe un număr mare de cazuri, cu vârste, diagnostice și rezerve ovariene diferite. Ea reflectă calitatea sistemului, dar șansa reală a unui cuplu anume depinde de factori proprii. O cifră bună la nivel de clinică înseamnă că sistemul funcționează corect – nu că fiecare cuplu are automat 40% șanse”, explică embriologul.

Același procent poate însemna lucruri diferite de la o clinică la alta

Pentru o comparație corectă între două clinici, pacienții trebuie să afle cum a fost calculată rata de succes. Unele centre pot raporta rezultatele în funcție de ciclurile începute, în timp ce altele pot calcula procentul doar pentru transferurile embrionare realizate.

Diferența este importantă, deoarece o rată calculată exclusiv pentru transferuri nu include cazurile în care tratamentul nu a ajuns până la această etapă.

„Clinicile aleg adesea numitorul care dă cifra cea mai favorabilă. O clinică poate raporta o rată mare per transfer tocmai pentru că selectează pacienți cu prognostic bun sau pentru că numără doar transferurile efectuate, nu ciclurile care nu au ajuns la transfer”, avertizează Dr. Melihan Bechir.

Prin urmare, înainte de alegerea centrului, pacienții pot solicita informații despre modul de calcul al rezultatelor, categoria de vârstă a pacientelor și tipurile de cazuri incluse în statistici.

Infertilitatea este privită tot mai mult ca o problemă a cuplului

În ultimii ani, modul în care oamenii discută despre infertilitate s-a schimbat. Dacă în trecut evaluarea era asociată în principal cu femeia, tot mai multe cupluri înțeleg importanța investigării ambilor parteneri.

„Infertilitatea nu mai este un subiect tabu. Cuplurile vin împreună, de la început, și a dispărut tiparul vechi în care partenerul era trimis la evaluare abia după ce se exclude o disfuncție sexuală, pe principiul «du-te tu, că eu nu am nimic». Pacienții de azi sunt informați, înțeleg că infertilitatea poate avea o cauză masculină la fel de frecvent ca una feminină”, spune embriologul.

În același timp, pacienții sunt mai preocupați de influența vârstei asupra fertilității și caută informații despre opțiunile disponibile înainte ca factorii biologici să limiteze posibilitățile de tratament.

Ce se întâmplă în laborator în perioada dintre puncție și transfer

Pentru pacient, intervalul dintre recoltarea ovocitelor și transferul embrionului este în primul rând o perioadă de așteptare. Pentru echipa de laborator, însă, este o etapă care presupune monitorizare permanentă, evaluări succesive și decizii importante.

Embriologii urmăresc dezvoltarea embrionilor și analizează evoluția acestora, iar informațiile obținute sunt corelate cu situația medicală a pacientei și cu planul stabilit de echipa medicală.

„Embriologia este, în esență, o profesie a responsabilității tăcute: cele mai importante decizii, cum ar fi ce embrion se transferă și când, cum este manipulată o probă, se iau departe de ochii pacienților, dar le afectează direct viața”, spune Dr. Melihan Bechir.

Specialistul subliniază că fiecare etapă a procedurii poate avea consecințe asupra rezultatului final, chiar dacă pacientul nu vede în mod direct activitatea desfășurată în laborator.

„Drumul de la un ovocit fecundat până la un copil născut viu trece prin zeci de puncte de decizie invizibile pacienților, fiecare cu potențial de a schimba rezultatul. Această profesie cere rigoare științifică, dar și conștiința că în spatele fiecărui număr de pe o fișă de laborator există un cuplu care așteaptă”, concluzionează embriologul.

Ce ar trebui să întrebe pacienții înainte de a alege clinica

Pentru cei care urmează să înceapă o procedură FIV, alegerea centrului medical poate fi făcută mai informat dacă sunt solicitate răspunsuri clare la câteva întrebări esențiale: cum sunt identificate și urmărite probele biologice, ce experiență are echipa de embriologie, cum sunt calculate ratele de succes, ce se întâmplă în cazul în care un ciclu nu ajunge la embriotransfer și ce tehnologii sunt utilizate pentru monitorizarea embrionilor.

„Cuplurile văd, în general, doar rezultatul: numărul de ovocite, rata de fertilizare, embrionul transferat. Nu văd orele petrecute în evaluarea morfocinetică a fiecărui embrion, deciziile luate în timp real atunci când dezvoltarea nu urmează tiparul așteptat, discuțiile de echipă pentru cazurile-limită sau ajustările de protocol făcute silențios atunci când un rezultat parțial sugerează o problemă”, explică Dr. Melihan Bechir.

În acest context, alegerea unei clinici nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe o statistică sau pe costul procedurii. Pentru pacienți, contează și felul în care sunt protejate probele, experiența specialiștilor, transparența informațiilor și modul în care fiecare etapă a tratamentului este urmărită.

„Acest travaliu invizibil, judecata clinică aplicată în momente critice, are adesea un impact mai mare asupra rezultatului final decât orice echipament”, concluzionează embriologul.