Aplicația de cadastru e-Terra revine online. Ce se întâmplă cu cererile depuse în perioada în care sistemul nu a funcționat

Guvernul a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra va deveni din nou funcțională în cursul săptămânii viitoare, după cea mai lungă întrerupere din istoria ANCPI provocată de un atac cibernetic. Procesarea cererilor se va face etapizat, păstrând rangul actelor notariale.

După aproape o lună de blocaj tehnic provocat de atacul cibernetic din 15 iulie 2026, sistemul informatic e-Terra este pregătit pentru relansare direct din Cloudul Guvernamental.

Executivul a confirmat că testele de securitate, funcționalitate și performanță se află în faza finală.

Pentru a evita colapsul serverelor din cauza volumului masiv de cereri acumulate, redeschiderea activității se va face treptat, cu reguli clare pentru păstrarea ordinii de înregistrare și protejarea rangului actelor autentificate de notari.

Păstrarea rangului actelor notariale și redeschiderea etapizată a sistemului

Pe toată durata de indisponibilitate, cererile depuse prin poștă, curier sau la ghișeul OCPI au fost înregistrate cu dată și oră fixă.

Toate aceste acte, alături de documentele notariale neprocesate dinaintea blocajului, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului.

De asemenea, valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate a fost prelungită automat cu numărul de zile în care aplicația nu a funcționat.

Procesul de reluare a activității se va desfășura în două etape majore:

- Prima zi va fi rezervată exclusiv introducerii actelor autentificate în perioada de pauză și verificării sistemului alături de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

- A doua zi, e-Terra va fi deschis public, notarilor și persoanelor autorizate.

Plata cu cardul în aplicație nu va funcționa la început, fiind acceptate doar ordine de plată sau plata la casierie.

Chitanțele pentru cererile nedepuse până pe 15 iulie 2026 rămân valabile până la 5 septembrie 2026

Termenele legale pentru dosarele aflate în curs de soluționare au fost prelungite.

Probleme temporare la redeschidere: fișiere PDF lipsă și timpi mai mari de așteptare

Reprezentanții Guvernului avertizează utilizatorii că în primele zile de la relansare este posibil ca unele fișiere PDF să nu poată fi descărcate.

Această situație este cauzată de nefinalizarea transferului tuturor datelor în Cloudul Guvernamental, însă documentele nu sunt pierdute și vor fi accesibile treptat.

Atacul cibernetic a blocat sistemele ANCPI

Pe 14 iulie 2026, ANCPI a constatat un acces neautorizat în infrastructura sa informatică, iar investigația tehnică realizată cu implicarea DNSC a confirmat că a fost vorba despre un atac cibernetic de tip ransomware.

Atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare pe care rulau aplicațiile instituției, ceea ce a dus la indisponibilizarea e-Terra și a altor sisteme informatice. Infrastructura afectată a fost izolată pentru a împiedica extinderea atacului, iar autoritățile au început reconstrucția și verificarea sistemelor.

Baza de date centrală a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor asupra acestora, nu a fost afectată, potrivit informațiilor transmise de autorități