 Detergent lichid, pudră sau capsule? Care e varianta mai bună și ce conține fiecare
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Detergent lichid, pudră sau capsule? Care e varianta mai bună și ce conține fiecare

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Alegerea detergentului potrivit nu este deloc simplă, mai ales când rafturile sunt pline de variante lichide, pudră sau capsule. Fiecare tip are avantaje clare, limite specifice și funcționează diferit în funcție de temperatura apei, tipul țesăturilor și gradul de murdărie.

Ce tip de detergent este mai bun/sursă foto: arhivă
Ce tip de detergent este mai bun/sursă foto: arhivă

Diferența dintre detergentul lichid, pudră și capsule

Detergentul pudră este considerat varianta tradițională, eficientă în special la temperaturi ridicate și pe rufe foarte murdare. Conține adesea agenți de albire oxigenată și anticalcar, ceea ce îl face potrivit în zone cu apă dură. Totuși, la spălări la rece poate lăsa reziduuri pe haine sau în sertarul mașinii.

Detergentul lichid se dizolvă rapid chiar și în apă rece și este preferat pentru haine colorate, materiale sintetice și textile delicate. Poate fi aplicat direct pe pete, ceea ce îi crește eficiența. Dezavantajul principal este prețul mai ridicat și ambalajul din plastic, mai puțin prietenos cu mediul.

Capsulele sunt cea mai comodă variantă: doză pre-măsurată, fără riscul de supradozare și fără murdărirea sertarului. Sunt eficiente în programele obișnuite, însă nu permit ajustarea cantității de detergent și sunt, de regulă, cea mai scumpă opțiune per spălare.

Ce avantaje are fiecare tip de detergent

Detergentul pudră excelează la pete dificile anorganice – noroi, praf, transpirație uscată – și menține albul strălucitor la temperaturi de peste 40–60°C. Este și cea mai economică variantă, iar ambalajele din carton sunt mai ușor de reciclat.

Detergentul lichid este ideal pentru culori și pete grase, precum uleiul sau cosmeticele. Se dizolvă complet în apă rece, protejează fibrele delicate și poate fi folosit pentru pretratarea petelor. Flexibilitatea dozării îl face potrivit pentru încărcături mici sau foarte murdare.

Capsulele oferă simplitate maximă: o capsulă în tambur și spălarea poate începe. Formulele concentrate combină adesea detergent, balsam și soluții pentru pete într-un singur produs. Sunt ideale pentru utilizatorii care vor rezultate constante fără măsurători.

Ce conține detergentul de rufe

Indiferent de forma în care este vândut, detergentul de rufe funcționează pe baza unor ingrediente active care desprind murdăria de pe țesături și o mențin în suspensie până la evacuarea apei. Formula modernă include tensioactivi, enzime, agenți de dedurizare, înălbitori pe bază de oxigen, polimeri care împiedică redepunerea murdăriei, inhibitori ai transferului de culoare, regulatori de pH, stabilizatori, parfumuri și coloranți.

Surfactanții sunt responsabili pentru îndepărtarea grăsimilor, în timp ce enzimele descompun petele de proteine, amidon sau ulei chiar și la temperaturi scăzute. Agenții de dedurizare ajută detergentul să funcționeze eficient în apă dură, iar înălbitorii optici mențin albul și culorile luminoase.

Capsulele conțin formule ultra-concentrate, atent echilibrate, care acționează asupra petelor vizibile și invizibile, combat mirosurile și protejează țesăturile.

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