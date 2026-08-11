 Descoperire arheologică uluitoare în Suedia! Rămășițele unei femei însărcinate de acum 9.000 de ani au fost găsite într-o peșteră
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Descoperire arheologică uluitoare în Suedia! Rămășițele unei femei însărcinate de acum 9.000 de ani au fost găsite într-o peșteră

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 Rămășițele unei femei însărcinate din Epoca de Piatră, despre care se estimează că ar avea o vechime de aproximativ 9.000 de ani, precum și ale fătului ei, au fost descoperite într-o peșteră de pe o mică insulă din Suedia, a declarat luni un arheolog.

Descoperire inedită în Suedia/sursă foto: shutterstock
Descoperire inedită în Suedia/sursă foto: shutterstock

Descoperirea uimitoare a arheologului Alexander Roesen Sjostrand

Arheologul Alexander Roesen Sjostrand, cercetător independent afiliat Universității din Uppsala, a declarat că această descoperire „foarte neobișnuită” a fost făcută într-o peșteră situată pe o mică insulă din largul coastei insulei suedeze Gotland, unde făcea săpături încă din 2023, potrivit Dawn.com

Sjostrand și un alt cercetător ajunseseră acum la cel mai adânc strat al peșterii, care data din Epoca de Piatră.

„Am găsit rămășițele unei tinere care a fost îngropată într-un fel sau altul. Cu un făt foarte bine conservat în pântece”, a spus cercetătorul.

El a precizat că au estimat ca rămășițele să dateze de acum 7.000 până la 10.000 de ani, dar cel mai probabil de acum 9.000 de ani, având în vedere locul în care au fost găsite. Sjostrand a spus că rămășițele vor fi supuse unei datări cu carbon pentru a se determina vârsta.

Potrivit cercetătorului, descoperirea unei femei însărcinate dintr-o perioadă atât de îndepărtată indică faptul că pe insulă trăiau oameni imediat după ce aceasta a apărut în Marea Baltică, la sfârșitul ultimei ere glaciare, și că nu era vorba doar de o expediție de explorare.

„Este cu adevărat fascinant, deoarece ne oferă o perspectivă asupra modului în care se desfășurau explorările. Ne arată cum se deplasau oamenii în perioada vânătorilor-culegătorilor din Epoca de Piatră”, a spus Sjostrand.

Nu sunt singurele rămășițele găsite din ultima vreme

 O descoperire de-a dreptul macabră a fost făcută la numai câțiva metri de Parlamentul Ungariei. Este vorba despre o motocicletă din perioada Celui de-al Doilea Război Mondial și rămășițele a doi soldați.  

Descoperirea neobișnuită a fost anunțată de către Volksbund, o organizație nonprofit care caută, recuperează și reînhumează în condiții demne soldații care au murit în războaie în afara Germaniei, la solicitarea guvernului german.

Nivelul scăzut al Dunării a făcut ca pe malul fluviului, în Budapesta, să iasă la suprafață o motocicletă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Ulterior, Gabor Kohlrusz, specialist în recuperarea și reînhumarea rămășițelor umane din cadrul Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, a exhumat doi soldați”, a anunțat ONG-ul, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Datorită faptului că motorina a conservat plăcuțele celor doi soldați, numele lor încă sunt lizibile. Datorită faptului că ambele plăcuțe au fost recuperate, experții au concluzionat că decesul celor doi nu a fost transmis autorităților germane de la acel moment și, prin extensie, nici familiei.

Luni, descoperirile urmează să fie examinate la Budapesta, iar Volksbund va transmite în continuare informații despre operațiune.

Pe 2 august, motocicleta a fost descoperită pe partea Buda a Parlamentului Ungariei, lângă portul din Piața Batthyány. Cel mai probabil, este vorba despre un model DKW NZ 350-1. Epava a fost recuperată de angajații Institutului și Muzeului de Istorie Militară, partenerul ungar al Volksbund”, a mai transmis organizația.

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