 Incident în Cișmigiu. Cum îți dai seama că un copac poate fi periculos și ce trebuie să verifici înainte să te așezi sub el
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Incident în Cișmigiu. Cum îți dai seama că un copac poate fi periculos și ce trebuie să verifici înainte să te așezi sub el

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O seară de relaxare în Parcul Cișmigiu s-a transformat într-un moment de panică pentru două tinere. Fetele își instalaseră un hamac între copaci și se relaxau în parc când, la un moment dat, o creangă s-a rupt și a căzut pe piciorul uneia dintre ele. Tânăra a sunat la 112, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului i-au acordat primul ajutor. Ulterior, aceasta a fost transportată la Spitalul Militar pentru îngrijiri medicale. Din informațiile disponibile până acum, starea tinerei este stabilă, iar rănile nu ar fi grave. 

Incident în Cișmigiu Foto: Facebook
Incident în Cișmigiu Foto: Facebook

O creangă s-a rupt și a căzut peste o tânără

Incidentul a avut loc seara trecută, în Parcul Cișmigiu din București. Cele două tinere veniseră în parc pentru a se relaxa și își instalaseră un hamac între copaci. La un moment dat, una dintre crengi s-a rupt și a căzut pe piciorul uneia dintre fete. Tânăra a apelat imediat numărul unic de urgență 112 și a cerut ajutor.

La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, care i-au acordat primul ajutor. Ulterior, victima a fost transportată la Spitalul Militar pentru investigații și îngrijiri medicale. Din informațiile disponibile până în acest moment, tânăra este în stare stabilă, iar rănile suferite nu ar fi grave. Incidentul atrage, însă atenția asupra unui pericol care poate fi ușor trecut cu vederea atunci când oamenii aleg să se relaxeze în apropierea arborilor.

La ce trebuie să fii atent când stai sub copaci

Un copac care pare sănătos nu este întotdeauna lipsit de riscuri. Înainte de a instala un hamac sau de a petrece mai mult timp sub un arbore, este bine să verifici atât trunchiul, cât și crengile aflate deasupra. „Crengile uscate, fisurate sau desprinse parțial, scoarța deteriorată și zonele care prezintă semne de putrezire pot indica un risc. Trebuie evitate și ramurile care sunt foarte groase, dar par slăbite ori deteriorate. Un alt aspect important este vremea.

După furtuni, ploi abundente sau perioade cu vânt puternic, crengile pot deveni instabile și se pot rupe. În astfel de situații, este recomandată evitarea zonelor cu copaci și mutarea într-un loc sigur. Dacă observi un arbore deteriorat într-o zonă în care circulă oameni, nu încerca să tai sau să desprinzi singur crengile. Cel mai sigur este să păstrezi distanța și să anunți autoritățile competente", au declarat reprezentanții ARA (Asociația Română de Arboricultură).

În cazul în care o persoană este lovită de o creangă, primul pas este apelarea numărului 112. Victima nu trebuie mișcată inutil, mai ales dacă există suspiciunea unor traumatisme la nivelul capului, coloanei sau membrelor. Până la sosirea echipajelor, persoana trebuie ferită de orice alt pericol.

Cazuri similare au avut loc și în alte parcuri

Incidentul din Cișmigiu nu este un caz izolat. În aprilie 2025, trei persoane au fost lovite de o creangă ruptă în Parcul Copou din Iași, în apropierea Teiului lui Eminescu. Două dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce o a treia persoană a refuzat transportul. Un alt incident s-a produs în aprilie 2026, în Parcul IOR din București.

Un bărbat a fost rănit după ce o creangă a căzut peste el și a fost transportat la spital în stare conștientă. Cazul a avut loc într-o perioadă în care vremea severă a provocat mai multe intervenții ale pompierilor pentru arbori și crengi căzute. Și în iulie 2025, două persoane din București au fost rănite după ce crengi sau copaci au căzut în urma unei furtuni puternice. Pompierii au intervenit atunci în sute de situații provocate de vremea severă.

Totodată, amintim un alt caz tragic care s-a petrecut în mai 2024 când o tânără de 25 de ani a fost lovită de o creangă desprinsă dintr-un copac în Parcul Bazilescu din București. Femeia se afla în parc împreună cu prietenul ei atunci când creanga a căzut peste cei doi. Tânăra a suferit răni extrem de grave și a ajuns în comă. A rămas internată timp de aproximativ șase luni, însă în noiembrie 2024 a murit în spital. Cazul a dus și la o anchetă privind circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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